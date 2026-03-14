Thị trường Giá vàng chiều nay 14/3: SJC DOJI PNJ giảm thêm 2,2 triệu Giá vàng chiều nay 14/3/2026 giảm thêm 2,2 triệu. Vàng SJC DOJI PNJ xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 179,3-182,6 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 14/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 16h chiều nay 14/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 16h chiều hôm nay 14/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 179,5-182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 14/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 14/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

179,6 182,6

-2200 -2200 Tập đoàn DOJI

179,6

182,6

-2200 -2200 Mi Hồng

180,6 182,6

-2200 -1500 PNJ

179,6

182,6

-2200 -2200 Bảo Tín Minh Châu

179,6

182,6

-2200 -2200

Bảo Tín Mạnh Hải 179,6 182,6 -2200 -2200 Phú Quý 179,6 182,6

-2200 -2200

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 14/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

179,6 182,6 -2200 -2200 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,3 182,3 -2200 -2200 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -1800 -1800 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,5 182,5 -2000 -2000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -1800 -1800 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,6

182,6 -2200 -2200

1. DOJI - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Kim TT/AVPL 179,65 ▼2200K 182,70 ▼2200K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Nguyên Liệu 99.99 170,80 ▼2200K 172,80 ▼2200K Nguyên Liệu 99.9 170,30 ▼2200K 172,30 ▼2200K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,00 ▼2200K 182,00 ▼2200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,50 ▼2200K 181,50 ▼2200K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 176,80 ▼2200K 181,30 ▼2200K

2. PNJ - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Hà Nội - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Miền Tây - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼2200K 182,600 ▼2200K

3. AJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Miếng SJC Nghệ An 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K Miếng SJC Thái Bình 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 179,60 ▼2200K 182,60 ▼2200K NL 99.90 170,70 ▼500K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,00 ▼500K Trang sức 99.9 174,50 ▼2200K 181,50 ▼2200K Trang sức 99.99 174,60 ▼2200K 181,60 ▼2200K

4. SJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 179,600 ▼2200K 182,6 ▼2200K Vàng SJC 5 chỉ 179,600 ▼2200K 182,62 ▼2200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 179,600 ▼2200K 182,63 ▼2200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 179,300 ▼2200K 182,300 ▼2200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 179,300 ▼2200K 182,400 ▼2200K Nữ trang 99,99% 177,300 ▼2200K 180,800 ▼2200K Nữ trang 99% 172,510 ▼2178K 179,010 ▼2178K Nữ trang 68% 114,206 ▼1496K 123,106 ▼1496K Nữ trang 41,7% 66,651 ▼918K 75,551 ▼918K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 14/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 16h chiều 14/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 60,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh 99,7–99,8 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước các biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức khoảng 4,2%, gây thêm áp lực lên vàng – loại tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư mang lại lợi tức ổn định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh 94 USD/thùng, góp phần làm dịu bớt lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD, thay vì dòng tiền chảy mạnh vào vàng như trong nhiều giai đoạn bất ổn trước đây.