Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 14/3: SJC DOJI PNJ giảm thêm 2,2 triệu

Kim Ngân 14/03/2026 16:00

Giá vàng chiều nay 14/3/2026 giảm thêm 2,2 triệu. Vàng SJC DOJI PNJ xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 179,3-182,6 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 14/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 16h chiều nay 14/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 16h chiều hôm nay 14/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 179,5-182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 14/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 14/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
179,6182,6
-2200-2200
Tập đoàn DOJI
179,6
182,6
-2200-2200
Mi Hồng
180,6182,6
-2200-1500
PNJ
179,6
182,6
-2200-2200
Bảo Tín Minh Châu
179,6
182,6
-2200-2200
Bảo Tín Mạnh Hải179,6182,6-2200-2200
Phú Quý179,6182,6
-2200-2200
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 14/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
179,6182,6-2200-2200
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ179,3182,3-2200-2200
Vàng nhẫn trơn BTMC
180
183-1800-1800
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
179,5182,5-2000-2000
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180
183-1800-1800
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
179,6
182,6-2200-2200
1. DOJI - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
Kim TT/AVPL179,65 ▼2200K182,70 ▼2200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
Nguyên Liệu 99.99170,80 ▼2200K172,80 ▼2200K
Nguyên Liệu 99.9170,30 ▼2200K172,30 ▼2200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ178,00 ▼2200K182,00 ▼2200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ177,50 ▼2200K181,50 ▼2200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ176,80 ▼2200K181,30 ▼2200K
2. PNJ - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
Hà Nội - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
Đà Nẵng - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
Miền Tây - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
Tây Nguyên - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
Đông Nam Bộ - PNJ179,600 ▼2200K182,600 ▼2200K
3. AJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
Miếng SJC Nghệ An179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
Miếng SJC Thái Bình179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình179,60 ▼2200K182,60 ▼2200K
NL 99.90170,70 ▼500K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình171,00 ▼500K
Trang sức 99.9174,50 ▼2200K181,50 ▼2200K
Trang sức 99.99174,60 ▼2200K181,60 ▼2200K
4. SJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG179,600 ▼2200K182,6 ▼2200K
Vàng SJC 5 chỉ179,600 ▼2200K182,62 ▼2200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ179,600 ▼2200K182,63 ▼2200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ179,300 ▼2200K182,300 ▼2200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ179,300 ▼2200K182,400 ▼2200K
Nữ trang 99,99%177,300 ▼2200K180,800 ▼2200K
Nữ trang 99%172,510 ▼2178K179,010 ▼2178K
Nữ trang 68%114,206 ▼1496K123,106 ▼1496K
Nữ trang 41,7%66,651 ▼918K75,551 ▼918K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 14/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 16h chiều 14/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 60,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh 99,7–99,8 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước các biến động kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức khoảng 4,2%, gây thêm áp lực lên vàng – loại tài sản không sinh lãi. Khi lợi suất tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư mang lại lợi tức ổn định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh 94 USD/thùng, góp phần làm dịu bớt lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD, thay vì dòng tiền chảy mạnh vào vàng như trong nhiều giai đoạn bất ổn trước đây.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 14/3: SJC DOJI PNJ giảm thêm 2,2 triệu
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO