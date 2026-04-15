Thị trường Giá vàng chiều nay 15/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 15/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua, giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán. Giá vàng thế giới giảm về gần 4800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 15/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.803,70 USD/ounce, giảm 36,20 USD (tương đương -0,75%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,65 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí nhập khẩu và các chi phí liên quan. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,88 triệu đồng/lượng.

Bà Nicky Shiels từ MKS PAMP cho biết chiến sự Iran khiến nhiều ngân hàng trung ương bán vàng để trang trải chi phí năng lượng, quốc phòng và bảo vệ đồng nội tệ.

Ông Steve Brice (Standard Chartered) nhận định tiền tệ thị trường mới nổi suy yếu đã thúc đẩy việc bán vàng nhằm ổn định tỷ giá.

Thổ Nhĩ Kỳ giảm 131 tấn vàng trong tháng Ba để hỗ trợ đồng lira mất 1,7% so với đô la.

Nga bán hơn 30 tấn vàng trong tháng Ba, đưa dự trữ từ 384,03 tỉ USD cuối tháng Hai xuống 333,97 tỉ USD cuối tháng Ba.

Ghana bán vàng tăng thanh khoản ngoại tệ, còn ngân hàng Ba Lan – đơn vị mua vàng lớn nhất 2024–2025 đang cân nhắc bán một phần để tài trợ quốc phòng.

Giá vàng chiều nay 15/4/2026 tiếp tục duy trì vùng cao trên thị trường trong nước, dù có sự điều chỉnh trái chiều giữa chiều mua và bán. Giá vàng SJC vẫn là tâm điểm khi giữ mức bán ra trên 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chiều 15/4/2026: Ở vùng 170 – 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC được niêm yết lúc 16h30 ở mức mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra đạt 173,53 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng.

Khoảng cách mua – bán của giá vàng SJC là 3,53 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao, cho thấy chi phí giao dịch vẫn lớn.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào 170 triệu đồng/lượng và tăng giá bán ra lên 173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý không thay đổi giá mua vào 170 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng lên 173,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ ghi nhận mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Khoảng cách mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI niêm yết mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, còn bán ra giữ nguyên ở 173 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Mi Hồng có mức mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng, và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng. Đây là thương hiệu có chênh lệch thấp nhất, khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 15/4/2026: Tăng giảm trái chiều

Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục biến động khác nhau giữa các doanh nghiệp. SJC niêm yết mua vào 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng và bán ra 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng.

Chênh lệch mua – bán của giá vàng nhẫn SJC lên tới 3,6 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều thương hiệu khác.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán ổn định ở 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI giữ nguyên mức mua vào 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 15/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170 173,5 -500 +500 Tập đoàn DOJI 170 173 -500 - PNJ 170 173,5 -500 +500 Phú Quý 170 173,5 - +500 Bảo Tín Mạnh Hải 170 173,5 - - Bảo Tín Minh Châu 170 173,5 - +500 Mi Hồng 170 172 -700 -200

1. DOJI - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC (HN/HCM/ĐN) 170.000 ▼500K 173.000 Vàng miếng Phúc Long – Hà Nội 170.000 ▼100K 173.000 ▼100K Vàng miếng Phúc Long – HCM/ĐN 170.000 ▼500K 173.000 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 170.000 173.000 Vàng 24K DOJI 164.600 ▲500K 168.600 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 170.000 ▼500K 173.500 ▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Nữ trang 999.9 166.500 ▼700K 170.500 ▼700K Nữ trang 999 166.330 ▼700K 170.330 ▼700K Nữ trang 9920 162.940 ▼690K 169.140 ▼690K Nữ trang 99 162.600 ▼690K 168.800 ▼690K Vàng 916 (22K) 149.980 ▼640K 156.180 ▼640K Vàng 750 (18K) 118.980 ▼520K 127.880 ▼520K Vàng 680 (16.3K) 107.040 ▼480K 115.940 ▼480K Vàng 650 (15.6K) 101.930 ▼450K 110.830 ▼450K Vàng 610 (14.6K) 95.110 ▼420K 104.010 ▼420K Vàng 585 (14K) 90.840 ▼410K 99.740 ▼410K Vàng 416 (10K) 62.030 ▼290K 70.930 ▼290K Vàng 375 (9K) 55.040 ▼260K 63.940 ▼260K Vàng 333 (8K) 47.880 ▼230K 56.780 ▼230K

3. BTMC - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 170.000 173.000 Vàng miếng Rồng Thăng Long 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Nhẫn tròn trơn BTMC 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Bản vị vàng BTMC 170.000 ▲300K 173.000 ▲300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 168.000 ▲300K 172.000 ▲300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 167.800 ▲300K 171.800 ▲300K