Giá vàng chiều nay 15/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 15/04/2026 16:49

Giá vàng chiều nay 15/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua, giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán. Giá vàng thế giới giảm về gần 4800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 15/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.803,70 USD/ounce, giảm 36,20 USD (tương đương -0,75%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,65 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí nhập khẩu và các chi phí liên quan. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,88 triệu đồng/lượng.

Bà Nicky Shiels từ MKS PAMP cho biết chiến sự Iran khiến nhiều ngân hàng trung ương bán vàng để trang trải chi phí năng lượng, quốc phòng và bảo vệ đồng nội tệ.

Ông Steve Brice (Standard Chartered) nhận định tiền tệ thị trường mới nổi suy yếu đã thúc đẩy việc bán vàng nhằm ổn định tỷ giá.

Thổ Nhĩ Kỳ giảm 131 tấn vàng trong tháng Ba để hỗ trợ đồng lira mất 1,7% so với đô la.

Nga bán hơn 30 tấn vàng trong tháng Ba, đưa dự trữ từ 384,03 tỉ USD cuối tháng Hai xuống 333,97 tỉ USD cuối tháng Ba.

Ghana bán vàng tăng thanh khoản ngoại tệ, còn ngân hàng Ba Lan – đơn vị mua vàng lớn nhất 2024–2025 đang cân nhắc bán một phần để tài trợ quốc phòng.

Giá vàng chiều nay 15/4/2026 tiếp tục duy trì vùng cao trên thị trường trong nước, dù có sự điều chỉnh trái chiều giữa chiều mua và bán. Giá vàng SJC vẫn là tâm điểm khi giữ mức bán ra trên 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chiều 15/4/2026: Ở vùng 170 – 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC được niêm yết lúc 16h30 ở mức mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra đạt 173,53 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng.

Khoảng cách mua – bán của giá vàng SJC là 3,53 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao, cho thấy chi phí giao dịch vẫn lớn.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào 170 triệu đồng/lượng và tăng giá bán ra lên 173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý không thay đổi giá mua vào 170 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng lên 173,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ ghi nhận mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Khoảng cách mua – bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI niêm yết mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, còn bán ra giữ nguyên ở 173 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Mi Hồng có mức mua vào 170 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng, và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng. Đây là thương hiệu có chênh lệch thấp nhất, khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 15/4/2026: Tăng giảm trái chiều

Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục biến động khác nhau giữa các doanh nghiệp. SJC niêm yết mua vào 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng và bán ra 173,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng.

Chênh lệch mua – bán của giá vàng nhẫn SJC lên tới 3,6 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều thương hiệu khác.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán ổn định ở 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI giữ nguyên mức mua vào 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 15/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội170173,5-500+500
Tập đoàn DOJI170173-500-
PNJ170173,5-500+500
Phú Quý170173,5-+500
Bảo Tín Mạnh Hải170173,5--
Bảo Tín Minh Châu170173,5-+500
Mi Hồng170172-700-200
1. DOJI - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC (HN/HCM/ĐN)170.000 ▼500K173.000
Vàng miếng Phúc Long – Hà Nội170.000 ▼100K173.000 ▼100K
Vàng miếng Phúc Long – HCM/ĐN170.000 ▼500K173.000
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng170.000173.000
Vàng 24K DOJI164.600 ▲500K168.600 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9170.000 ▼500K173.500 ▲500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Vàng Kim Bảo 999.9170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Nữ trang 999.9166.500 ▼700K170.500 ▼700K
Nữ trang 999166.330 ▼700K170.330 ▼700K
Nữ trang 9920162.940 ▼690K169.140 ▼690K
Nữ trang 99162.600 ▼690K168.800 ▼690K
Vàng 916 (22K)149.980 ▼640K156.180 ▼640K
Vàng 750 (18K)118.980 ▼520K127.880 ▼520K
Vàng 680 (16.3K)107.040 ▼480K115.940 ▼480K
Vàng 650 (15.6K)101.930 ▼450K110.830 ▼450K
Vàng 610 (14.6K)95.110 ▼420K104.010 ▼420K
Vàng 585 (14K)90.840 ▼410K99.740 ▼410K
Vàng 416 (10K)62.030 ▼290K70.930 ▼290K
Vàng 375 (9K)55.040 ▼260K63.940 ▼260K
Vàng 333 (8K)47.880 ▼230K56.780 ▼230K
3. BTMC - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC170.000173.000
Vàng miếng Rồng Thăng Long170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Nhẫn tròn trơn BTMC170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Bản vị vàng BTMC170.000 ▲300K173.000 ▲300K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999168.000 ▲300K172.000 ▲300K
Trang sức Rồng Thăng Long 999167.800 ▲300K171.800 ▲300K
4. SJC - Cập nhật: 15/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng170.000 ▼500K173.500 ▲500K
Vàng SJC 5 chỉ170.000 ▼500K173.520 ▲500K
Vàng SJC 1 chỉ170.000 ▼500K173.530 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ169.700 ▼500K173.200 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ169.700 ▼500K173.300 ▲500K
Nữ trang 99,99%167.700 ▼500K171.700 ▲500K
Nữ trang 99%163.500 ▲495K170.000 ▲495K
Nữ trang 75%120.038 ▲375K128.938 ▲375K
Nữ trang 68%108.018 ▲340K116.918 ▲340K
Nữ trang 61%95.997 ▲305K104.897 ▲305K
Nữ trang 58,3%91.361 ▲291K100.261 ▲291K
Nữ trang 41,7%62.856 ▲208K71.756 ▲208K
Bài liên quan
