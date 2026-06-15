Thị trường Giá vàng chiều nay 15/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 15/6/2026 tăng tiếp phiên cuối ngày, SJC, DOJI, BTMC ghi nhận giá bán ra 150,5 triệu/lượng; thế giới lên 4.336 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Vàng miếng đồng loạt bật tăng, nhiều nơi bán ra 150,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên chiều thứ Hai, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi lên sau các nhịp hồi phục từ tuần trước. So với phiên trước, mức tăng tại nhiều thương hiệu phổ biến từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra trở lại trên mốc 150 triệu đồng/lượng.

Nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức niêm yết trong chiều nay. Các thương hiệu này mua vào vàng miếng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng.

So với cùng kỳ hôm qua, giá mua vào tại nhóm thương hiệu trên tăng 4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 3,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH cùng đưa giá bán ra lên vùng 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC có mức mua vào nhỉnh hơn phần còn lại của thị trường. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào 149,0 triệu đồng/lượng, bán ra 150,5 triệu đồng/lượng.

So với hôm qua, giá vàng tại Mi Hồng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Mức mua vào của Mi Hồng hiện cao hơn nhóm thương hiệu còn lại 1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra vẫn bằng mặt bằng chung 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 150,5 +4000 +3500 Tập đoàn DOJI 148,0 150,5 +4000 +3500 Mi Hồng 149,0 150,5 +3500 +3500 PNJ 148,0 150,5 +4000 +3500 Bảo Tín Minh Châu 148,0 150,5 +4000 +3500 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 150,5 +4000 +3500 Phú Quý 148,0 150,5 +4000 +3500

1. DOJI - Cập nhật: 15/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng 24K DOJI 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 15/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K

3. BTMC - Cập nhật: 15/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn tròn trơn BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Bản vị vàng BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 147,000

▲4000K 149,500

▲3500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,800

▲4000K 149,300

▲3500K

4. SJC - Cập nhật: 15/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng SJC 5 chỉ 148,000

▲4000K 150,520

▲3500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,000

▲4000K 150,530

▲3500K

Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Vàng nhẫn 9999 nhiều nơi bán ra 150,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên chiều 15/6, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn tiếp tục giao dịch ở vùng cao. Nhóm SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào phổ biến ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 tại 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức giá cao trên thị trường vàng nhẫn chiều nay, với biên độ mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ cũng được giao dịch ở 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này ngang với niêm yết của SJC trong cùng thời điểm.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng. Với giá bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, BTMC nằm trong nhóm thương hiệu có giá vàng nhẫn cao nhất phiên chiều 15/6.

Ở DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giữ mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán duy trì ở 2,5 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với nhóm còn lại, Phú Quý thấp hơn 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra vẫn bằng mặt bằng chung.

Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, giao ngay lên 4.336 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 15/6/2026 trên thị trường quốc tế tiếp tục đi lên trong phiên chiều, giữ quanh vùng 4.300 USD/ounce sau thông tin Mỹ - Iran đạt khung thỏa thuận. Cập nhật lúc 16h30 ngày 15/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 4.336,0 USD/ounce, tăng 117,8 USD/ounce so với phiên trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.423 VND/USD, giá vàng thế giới đạt khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa vàng SJC và vàng quốc tế vào khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng xuất hiện sau khi quan chức Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm kết thúc xung đột. Diễn biến này khiến giá dầu giảm, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và giảm sức ép về khả năng lãi suất duy trì ở vùng cao.

Đến 07h30 GMT, vàng giao ngay tăng 2,3% lên 4.316,03 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 9/6. Đây cũng là phiên tăng thứ ba liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 tăng cùng biên độ 2,3%, lên 4.337,20 USD/ounce.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ và Iran, khung thỏa thuận bao gồm việc kết thúc chiến sự, dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với Iran và mở lại eo biển Hormuz. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu tại Thụy Sĩ.

Một yếu tố khác hỗ trợ vàng là đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 10 ngày, giúp kim loại quý được định giá bằng USD trở nên dễ mua hơn với nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác. Giá dầu cũng giảm hơn 4%, góp phần giảm áp lực lạm phát.

Ông Tim Waterer từ KCM Trade đánh giá giá dầu đi xuống và đồng USD suy yếu đang tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Dù vậy, xu hướng tăng còn phụ thuộc vào mức độ chắc chắn của thỏa thuận hòa bình.

Trước khi xuất hiện thông tin này, giá vàng đã giảm khoảng 20% kể từ thời điểm xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, giá dầu toàn cầu từng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ cao lâu hơn.