Giá vàng chiều nay 16/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 16/04/2026 17:07

Giá vàng chiều nay 16/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm đến 2,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng lên 4811 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 ngày 16/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4811,8 USD/ounce, tăng 21,8 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 153,0 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết fanpage chính thức của doanh nghiệp trên Facebook đã bị vô hiệu hóa do bị tấn công. Sự việc diễn ra khi nhu cầu mua bán vàng tăng cao, khiến các chiêu trò giả mạo thương hiệu uy tín để lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều.

Doanh nghiệp nhấn mạnh không sử dụng Facebook để giao dịch và không yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào. Những lời chào mời mua vàng giá rẻ hoặc khuyến mãi bất thường trên mạng đều tiềm ẩn rủi ro cao và cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch tại điểm bán chính thức để đảm bảo an toàn tài sản. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện chuyển khoản khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, đặc biệt trong thời điểm thị trường vàng nhạy cảm như hiện nay.

Giá vàng miếng SJC chiều 16/4/2026: SJC còn 171,2 triệu đồng

Giá vàng chiều nay 16/4/2026 lúc 17h00 giảm sâu, vàng miếng SJC lùi về 171,23 triệu đồng/lượng bán ra và 167,7 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Đây là mức giảm mạnh trong ngày, đưa thị trường quay đầu sau nhịp tăng trước đó.

Giá vàng PNJ niêm yết cao nhất thị trường ở chiều bán ra với 172 triệu đồng/lượng và 168,5 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng miếng chiều nay.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 171,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán tại đây lên tới 4 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Giá vàng DOJI được niêm yết 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 2,1 triệu và 1,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng Phú Quý ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh nhất ở chiều mua với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Mi Hồng giữ mức mua cao nhất thị trường với 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra 171 triệu đồng/lượng, chỉ giảm nhẹ 0,5 đến 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm vàng miếng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 16/4/2026: Giảm còn 170,7 triệu

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay giảm nhưng mức giảm thấp hơn vàng miếng. Giá vàng PNJ dẫn đầu với 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng DOJI giữ mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng Phú Quý là mức thấp nhất về giá bán trong nhóm nhẫn, với 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 2,5 triệu và 2,3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 16/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội167,7171,2-2300-2300
Tập đoàn DOJI167,7171,2-2300-2300
PNJ168,5172-1500-1500
Phú Quý167,5171,2-2500-2300
Bảo Tín Mạnh Hải168,5172-1500-1500
Bảo Tín Minh Châu167,7171,2-2100-1600
Mi Hồng169,5171-500-1000
1. DOJI - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng SJC DOJI HCM167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng 24K DOJI163,600 ▼800K167,600 ▼800K
2. PNJ - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ168,500 ▼1,500K172,000 ▼1,500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9168,500 ▼1,500K171,500 ▼1,500K
Vàng Kim Bảo 999.9168,500 ▼1,500K171,500 ▼1,500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9168,500 ▼1,500K171,500 ▼1,500K
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng168,500 ▼1,500K171,500 ▼1,500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ165,800 ▼700K169,800 ▼700K
Vàng nữ trang 999 PNJ165,630 ▼700K169,630 ▼700K
Vàng nữ trang 9920 PNJ162,240 ▼700K168,440 ▼700K
Vàng nữ trang 99 PNJ161,900 ▼700K168,100 ▼700K
Vàng 916 (22K)149,340 ▼640K155,540 ▼640K
Vàng 750 (18K)118,450 ▼530K127,350 ▼530K
Vàng 680 (16.3K)106,560 ▼480K115,460 ▼480K
Vàng 650 (15.6K)101,470 ▼460K110,370 ▼460K
Vàng 610 (14.6K)94,680 ▼430K103,580 ▼430K
Vàng 585 (14K)90,430 ▼410K99,330 ▼410K
Vàng 416 (10K)61,740 ▼290K70,640 ▼290K
Vàng 375 (9K)54,780 ▼260K63,680 ▼260K
Vàng 333 (8K)47,640 ▼240K56,540 ▼240K
3. BTMC - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC167,700 ▼2,100K171,200 ▼1,600K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC167,500 ▼2,500K170,700 ▼2,300K
Nhẫn tròn trơn BTMC167,500 ▼2,500K170,700 ▼2,300K
Bản vị vàng BTMC167,500 ▼2,500K170,700 ▼2,300K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999165,700 ▼2,300K169,700 ▼2,300K
Trang sức Rồng Thăng Long 999165,500 ▼2,300K169,500 ▼2,300K
4. SJC - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng167,700 ▼2,300K171,200 ▼2,300K
Vàng SJC 5 chỉ167,700 ▼2,300K171,220 ▼2,300K
Vàng SJC 1 chỉ167,700 ▼2,300K171,230 ▼2,300K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ167,200 ▼2,500K170,700 ▼2,500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ167,200 ▼2,500K170,800 ▼2,500K
Nữ trang 99,99%165,200 ▼2,500K169,200 ▼2,500K
Nữ trang 99%161,025 ▼2,475K167,525 ▼2,475K
Nữ trang 75%118,163 ▼1,875K127,063 ▼1,875K
Nữ trang 68%106,318 ▼1,700K115,218 ▼1,700K
Nữ trang 61%94,472 ▼1,525K103,372 ▼1,525K
Nữ trang 58,3%89,903 ▼1,458K98,803 ▼1,458K
Nữ trang 41,7%61,813 ▼1,043K70,713 ▼1,043K
