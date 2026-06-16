Thị trường Giá vàng chiều nay 16/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 16/6/2026 tăng mạnh, vàng miếng lên 151,5 triệu, vàng nhẫn đạt 152 triệu đồng/lượng. vàng thế giới bỏ xa mức 4.300 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng miếng tăng tiếp, bán ra phổ biến 151,5 triệu đồng/lượng

Chiều thứ Ba ngày 16/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục đi lên tại nhiều doanh nghiệp lớn. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mua vào tại phần lớn thương hiệu tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Mặt bằng bán ra vì vậy được đẩy lên vùng 151,5 triệu đồng/lượng.

SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH cùng niêm yết vàng miếng ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là nhóm có diễn biến tương đồng, khi chiều mua vào tăng 1,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Với mức giá mới, chênh lệch mua - bán tại các thương hiệu trên còn 2 triệu đồng/lượng. Biên độ này thấp hơn so với nhiều phiên biến động mạnh trước đó, cho thấy giá mua vào được điều chỉnh nhanh hơn giá bán ra trong phiên chiều.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá mua vào cao hơn nhóm doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng chiều 16/6 ở mức 150,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, cả hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 16/6/2026 tiếp tục nối dài đà tăng sau phiên sáng. Giá bán ra tại các thương hiệu lớn tập trung quanh 151,5 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào dao động từ 149,5 đến 150,0 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 149,5 151,5 +1500 +1000 Tập đoàn DOJI 149,5 151,5 +1500 +1000 Mi Hồng 150,0 151,5 +1000 +1000 PNJ 149,5 151,5 +1500 +1000 Bảo Tín Minh Châu 149,5 151,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 149,0 151,5 +1500 +1000 Phú Quý 149,5 151,5 +1500 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 16/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng 24K DOJI 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 16/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

3. BTMC - Cập nhật: 16/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 147,000

▲1000K 150,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,800

▲1000K 150,300

▲1000K

4. SJC - Cập nhật: 16/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng nhẫn cao nhất 152 triệu đồng/lượng cuối ngày

Giá vàng hôm nay 16/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn ghi nhận mức bán ra cao nhất 152 triệu đồng/lượng, thuộc vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chiều 16/6 vẫn được niêm yết ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với ngày hôm qua.

Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại hệ thống DOJI Hà Nội đang giao dịch quanh 150,0 triệu đồng/lượng mua vào và 152,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật chiều nay.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 trong phiên thứ Ba ngày 16/6/2026 đứng tại 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng mức bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn, ở 148,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 16/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn dao động từ 148,0 - 150,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,5 - 152,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng thế giới vượt xa 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 16/6/2026 trên thị trường quốc tế tăng gần 1%, lên 4.344,0 USD/ounce lúc 16h00 theo giờ Việt Nam.

Tính đến 16h00 ngày 16/6/2026, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.344,0 USD/ounce, tăng 35,7 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.423 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới vượt xa 4.300 USD/ounce

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, 45% nhà quản lý dự trữ tham gia khảo sát dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới. Đây là mức cao kỷ lục, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Khảo sát thường niên của WGC được thực hiện từ ngày 5/2 đến 19/5, với sự tham gia của 74 ngân hàng trung ương. Trong số phản hồi, 54% cho biết lượng vàng dự trữ sẽ không đổi, chỉ 1% dự báo có thể giảm nắm giữ vàng.

Phần lớn phản hồi được gửi sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2. Sự kiện này khiến giá dầu tăng mạnh và gây sức ép lên giá vàng, nhưng nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao.

Ông Shaokai Fan, người đứng đầu bộ phận ngân hàng trung ương tại WGC, cho rằng các ngân hàng trung ương vẫn dành sự quan tâm lớn cho vàng. Đợt giảm giá gần đây không làm thay đổi quan điểm này.

Cuối tuần qua, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận về các điều khoản nhằm chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này góp phần kéo giá vàng tăng khoảng 3% trong phiên thứ Hai.

Metals Focus dự báo nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương năm 2026 có thể giảm 15% về khối lượng so với cùng kỳ. Dù vậy, mức này vẫn cao hơn giai đoạn trước năm 2022, tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường vàng.

WGC cho biết 93% đơn vị tham gia khảo sát hiện đã nắm giữ vàng, tăng mạnh so với mức 81% của năm trước. Khi được hỏi về lý do nắm giữ vàng, 90% đánh giá vàng phát huy hiệu quả trong khủng hoảng; các lý do khác gồm lưu giữ giá trị dài hạn và đa dạng hóa danh mục. Với nhóm nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, 85% xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Về địa điểm lưu trữ, 9% đơn vị khảo sát cho biết đã tăng lưu trữ vàng trong nước trong 12 tháng qua, cao hơn mức 5% của năm trước. Ngoài ra, 10% đã đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài, tăng từ mức 2% trước đó.

Trong 12 tháng tới, 7% dự kiến tăng lưu trữ vàng trong nước, còn 9% có kế hoạch đa dạng hóa nơi lưu trữ ở nước ngoài. WGC không yêu cầu các ngân hàng trung ương nêu rõ vàng hồi hương từ đâu, nhưng nghiên cứu cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh vẫn là địa điểm lưu trữ phổ biến nhất, sau đó là lưu trữ trong nước và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.