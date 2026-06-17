Thị trường Giá vàng chiều nay 17/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026 ghi nhận vàng thế giới đi ngang, SJC cao hơn quốc tế 13,5 triệu; nhẫn bán ra trên 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026: Vàng thế giới chững lại, SJC cao hơn quốc tế 13,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026 ghi nhận thị trường quốc tế gần như đi ngang quanh vùng 4.300 USD/ounce, còn vàng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 17h30 ngày 17/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.328,2 USD/ounce. Trong tuần trước, kim loại quý giảm 2,7 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.433 VND/USD, giá vàng thế giới vào khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Đối chiếu với giá vàng miếng SJC cùng ngày 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng, mức chênh giữa vàng SJC và vàng quốc tế hiện khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 17 6 2026 không ghi nhận biến đồng lớn, vẫn bỏ xa mốc 4.300 USD ounce

Diễn biến trong phiên thứ Tư khá thận trọng. Giá vàng gần như đứng yên khi giới đầu tư chờ quyết định chính sách đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, đồng thời theo dõi thêm tiến triển từ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Tại thời điểm 08h52 GMT, vàng giao ngay ở mức 4.323,50 USD/ounce, gần như không đổi sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giảm 0,3% còn 4.342,40 USD/ounce. Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích của Saxo Bank, cho rằng thị trường sẽ chú ý tới cuộc họp FOMC trong ngày, bởi đây là lần đầu ông Kevin Warsh điều hành Fed.

Quyết định của Fed dự kiến được công bố lúc 18h00 GMT. Lãi suất nhiều khả năng được giữ nguyên, nhưng phần phát biểu sau đó của ông Warsh sẽ là tâm điểm để nhà đầu tư đánh giá thêm định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026: Vàng nhẫn có nơi lùi về vùng 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026 trên thị trường vàng nhẫn ghi nhận nhiều thương hiệu niêm yết giá mua vào quanh vùng 148 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra phổ biến trên 151 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chiều 17/6 được niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng vùng giá này, nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang giao dịch ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 148,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây cũng là mức giá tương đồng với SJC và Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên chiều nay.

Tại hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá cao hơn nhóm trên, hiện được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra 151,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn trong nhóm được khảo sát. Nhẫn tròn trơn 999,9 tại đây đang ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra trong phiên thứ Tư ngày 17/6/2026.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,8 151,3 -700 -200 Tập đoàn DOJI 148,8 151,3 -700 -200 Mi Hồng 150,0 151,0 -1000 -500 PNJ 148,8 151,3 -700 -200 Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 -200 -200 Bảo Tín Mạnh Hải 148,8 151,3 -700 -200 Phú Quý 148,8 151,3 -700 -200

1. DOJI - Cập nhật: 17/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng 24K DOJI 148,800

▼700K 151,300

▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 17/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,800

▼700K 151,300

▼200K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng Kim Bảo 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,800

▼700K 151,300

▼200K

3. BTMC - Cập nhật: 17/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Nhẫn tròn trơn BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Bản vị vàng BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 146,300

▼200K 150,300

▼200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,100

▼200K 150,100

▼200K

4. SJC - Cập nhật: 17/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,100

▼200K 151,300

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 146,100

▼200K 151,320

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,100

▼200K 151,330

▼200K

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026: Vàng nhẫn có nơi lùi về vùng 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 17/6/2026 trên thị trường vàng nhẫn ghi nhận nhiều thương hiệu niêm yết giá mua vào quanh vùng 148 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra phổ biến trên 151 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chiều 17/6 được niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng vùng giá này, nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang giao dịch ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 148,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây cũng là mức giá tương đồng với SJC và Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên chiều nay.

Tại hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá cao hơn nhóm trên, hiện được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra 151,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn trong nhóm được khảo sát. Nhẫn tròn trơn 999,9 tại đây đang ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra trong phiên thứ Tư ngày 17/6/2026.