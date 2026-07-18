Thị trường Giá vàng chiều nay 18/07/2026: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn, bảng giá vàng chốt phiên ngày thứ Bảy Giá vàng miếng và vàng nhẫn chiều 18/7/2026 cùng tăng, mức bán cao nhất đạt 147,5 triệu đồng/lượng khi vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

Giá vàng chiều 18/7/2026 chốt giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 16h00 thứ Bảy (18/7/2026), giá vàng chiều 18/7/2026 đảo chiều tăng trở lại sau hai ngày liên tiếp đi xuống. Biên độ điều chỉnh tại các doanh nghiệp dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra phổ biến lên 147,5 triệu đồng/lượng.

SJC nâng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp mua vào với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giữ ở mức 3 triệu đồng.

Tại DOJI, người bán một lượng vàng chiều nay nhận được 144,5 triệu đồng, cao hơn cùng thời điểm hôm qua 900.000 đồng. Giá dành cho người mua cũng tăng tương ứng, lên 147,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đưa giá vàng miếng trở lại vùng 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều giao dịch đều tăng 900.000 đồng/lượng, duy trì mức chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng cộng thêm 900.000 đồng/lượng vào giá mua vào và bán ra. Vàng miếng tại đây hiện được mua lại với giá 144,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán cho khách hàng đạt 147,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tại Bảo Tín Minh Châu có phần khác biệt khi giá mua vào chỉ tăng 300.000 đồng/lượng, lên 142,6 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 900.000 đồng, đạt 147,5 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách giữa hai chiều nới rộng lên 4,9 triệu đồng.

Phú Quý có mức phục hồi mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Giá mua vào tăng 1 triệu đồng, đạt 144 triệu đồng/lượng; giá bán ra cũng cộng thêm 1 triệu đồng, lên 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện là 3,5 triệu đồng.

Mi Hồng điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào đạt 145 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường, còn chiều bán ra lên 146,5 triệu đồng/lượng. Người mua và người bán tại đây chịu khoảng cách giá 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 +900 +900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 +900 +900 Mi Hồng 145,0 146,5 +900 +900 PNJ 144,5 147,5 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 +300 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 +900 +900 Phú Quý 144,0 147,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 18/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng 24K DOJI 144,500

▲900K 147,500

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 18/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,500

▲900K 147,500

▲900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,500

▲900K 147,500

▲900K

3. BTMC - Cập nhật: 18/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Bản vị vàng BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,600

▲300K 145,600

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,400

▲300K 145,400

▲900K

4. SJC - Cập nhật: 18/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 144,500

▲900K 147,520

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,500

▲900K 147,530

▲900K

Giá vàng nhẫn chiều 18/7/2026: Nơi bán ra 147,5 triệu đồng, nơi mua vào đạt 145 triệu đồng/lượng

Khảo sát lúc 14h00 thứ Bảy (18/7/2026) cho thấy giá vàng nhẫn chiều 18/7/2026 có sự chênh lệch đáng kể giữa các doanh nghiệp. Giá mua vào thấp nhất là 142,5 triệu đồng/lượng, còn mức cao nhất đạt 145 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, thị trường ghi nhận vùng giá 146,5–147,5 triệu đồng/lượng.

SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 trong khoảng 143–146,5 triệu đồng/lượng. Với bảng giá này, người mua vàng phải trả cao hơn mức doanh nghiệp thu mua lại 3,5 triệu đồng cho mỗi lượng.

Giá bán cao nhất được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải, đạt 147,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, qua đó giữ khoảng cách hai chiều ở mức 3 triệu đồng.

DOJI chốt giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào. Chiều bán ra đạt 147,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu mua 4 triệu đồng.

Với sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long, Bảo Tín Minh Châu đưa giá mua vào lên 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai mức giá là 4 triệu đồng.

Phú Quý mua vào nhẫn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng. Khách hàng mua mới phải trả 146,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức chênh lệch 3,5 triệu đồng.

PNJ có giá thu mua thấp nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát, đạt 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra dừng ở 146,5 triệu đồng/lượng, tạo biên độ 4 triệu đồng.

Mi Hồng lại đứng đầu ở chiều mua vào với mức 145 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại đây là 146,5 triệu đồng/lượng, đưa mức chênh lệch xuống còn 1,5 triệu đồng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng thế giới hôm nay 18/7/2026 lên 4.019 USD/ounce, SJC cao hơn 20,4 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 14h00 ngày 18/7/2026, giá vàng thế giới hôm nay 18/7/2026 được giao dịch ở mức 4.019,3 USD/ounce. Kim loại quý tăng 29,01 USD/ounce so với hôm qua, tương đương mức tăng xấp xỉ 0,7%.

Theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.226 đồng/USD, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi có giá khoảng 127,1 triệu đồng, chưa cộng thuế và phí. Vàng miếng SJC cùng ngày được mua vào với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá bán SJC và giá quốc tế hiện vào khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Việc vượt lại mốc 4.000 USD/ounce giúp tâm lý thị trường phần nào ổn định, nhưng vàng vẫn chịu áp lực từ các dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ. CPI tháng 6 giảm 0,4% và PPI giảm 0,3%, còn doanh số bán lẻ tăng 0,2%.

Số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 208.000, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì khả năng chống chịu. Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed đồng thời tăng mạnh lên 41,4 điểm.

Sự kết hợp giữa tiêu dùng, lao động và sản xuất khiến khả năng Fed sớm hạ lãi suất trở nên kém rõ ràng. Thị trường hiện nghiêng về kịch bản ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 29/7, với xác suất được đánh giá khoảng 90%.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ lĩnh vực xây dựng. Số nhà khởi công trong tháng 6 đạt 1,47 triệu căn, tăng 19% và vượt mức dự báo 1,31 triệu căn. Dẫu vậy, giá bất động sản cùng chi phí thế chấp cao vẫn là trở ngại lớn đối với nhu cầu mua nhà.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,53%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm đứng ở 4,12%. USD Index giữ gần 100,8 điểm, tạo thêm sức ép đối với giá vàng trên thị trường quốc tế.

Ngưỡng 4.000 USD/ounce sẽ là vùng giá cần theo dõi trong ngắn hạn. Nếu giữ được mức này, vàng có thể hạn chế áp lực chốt lời. Trường hợp mất mốc hỗ trợ, thị trường có nguy cơ bước vào một nhịp điều chỉnh mới.

Ngoài chính sách lãi suất, giới đầu tư còn theo sát giá dầu và tình hình tại eo biển Hormuz. Dầu thô tăng mạnh có thể đẩy kỳ vọng lạm phát đi lên, qua đó khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn và làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ông Ian Samson, đại diện Fidelity International, cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn sáng dù thị trường vừa trải qua quý giảm sâu nhất trong hơn một thập kỷ. Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ vào cuối năm 2026 trước khi bắt đầu chu kỳ tăng mới trong năm 2027.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu phân bổ dự trữ sang nhiều loại tài sản tiếp tục là nền tảng hỗ trợ vàng. Đây cũng là các yếu tố giúp triển vọng dài hạn của kim loại quý tích cực hơn so với biến động trong ngắn hạn.