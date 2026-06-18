Thị trường Giá vàng chiều nay 18/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng chiều 18/6 đi ngang tại SJC, DOJI, PNJ; riêng Mi Hồng tăng đến 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026: SJC, DOJI, PNJ giữ nguyên, Mi Hồng điều chỉnh tăng

Thị trường giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026 chưa có biến động mới tại nhiều thương hiệu lớn. Mi Hồng là đơn vị đáng chú ý khi nâng giá vàng miếng SJC ở cả hai chiều giao dịch.

Lúc 17h30 ngày 18/6, vàng miếng SJC vẫn niêm yết 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và BTMH cũng đồng loạt giữ nguyên mức mua vào 148,8 triệu đồng/lượng và bán ra 151,3 triệu đồng/lượng.

Các bảng giá trên đều không thay đổi so với phiên trước, duy trì khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá mua vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng lên 149,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng, đạt 151 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026 ổn định tại SJC, DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và BTMH, còn Mi Hồng có bước điều chỉnh tăng riêng.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,8 151,3 - - Tập đoàn DOJI 148,8 151,3 - - Mi Hồng 149,5 151,0 +700 +200 PNJ 148,8 151,3 - - Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,8 151,3 - - Phú Quý 148,8 151,3 - -

1. DOJI - Cập nhật: 18/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,800

- 151,300

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,800

- 151,300

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,800

- 151,300

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,800

- 151,300

- Vàng 24K DOJI 148,800

- 151,300

-

2. PNJ - Cập nhật: 18/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,800

- 151,300

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng Kim Bảo 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,800

- 151,300

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,800

- 151,300

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3. BTMC - Cập nhật: 18/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,800

- 151,300

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,800

- 151,300

- Nhẫn tròn trơn BTMC 148,800

- 151,300

- Bản vị vàng BTMC 148,800

- 151,300

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 146,300

- 150,300

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Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,100

- 150,100

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4. SJC - Cập nhật: 18/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,800

- 151,300

- Vàng SJC 5 chỉ 148,800

- 151,320

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,800

- 151,330

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Giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026: Nhẫn DOJI bán ra cao nhất 151,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026 ghi nhận vàng nhẫn bán ra phổ biến từ 151,2 đến 151,5 triệu đồng/lượng. DOJI Hà Nội tiếp tục là thương hiệu có giá bán cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Cụ thể, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI Hà Nội đang giao dịch tại 149 - 151,5 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có cùng mức giá 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải được thu mua 148,8 triệu đồng/lượng và bán ra 151,3 triệu đồng/lượng. Cùng giá bán 151,3 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn trơn 999,9 Phú Quý có giá mua vào thấp hơn, ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026: Giá thế giới về 4.276 USD/ounce, SJC cao hơn 15 triệu đồng

Giá vàng chiều hôm nay 18/6/2026 dao động dưới mốc 4.300 USD/ounce. Sau cú giảm mạnh bởi tín hiệu thắt chặt của Fed, kim loại quý có thời điểm hồi phục nhờ giá dầu đi xuống.

Lúc 17h30 ngày 18/6, vàng giao ngay thế giới được giao dịch ở 4.276,8 USD/ounce, tăng 20,6 USD/ounce so với tuần trước. Với tỷ giá Vietcombank 26.431 VND/USD, mức giá này quy đổi khoảng 136,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí.

Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước niêm yết 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Giá SJC hiện cao hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào 8h30 GMT, vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.284,67 USD/ounce sau khi mất 1,7% trong phiên liền trước. Trái lại, vàng kỳ hạn Mỹ giảm 1,8%, còn 4.304,30 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ khi dầu thô hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời. Thị trường kỳ vọng diễn biến này có thể giúp giảm căng thẳng, khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz và nới một phần lệnh trừng phạt với dầu Iran. Nguồn cung dầu có triển vọng gia tăng đã kéo giá năng lượng giảm, qua đó giúp vàng hồi phục.

Theo chuyên gia Han Tan của Bybit, giới đầu tư nhanh chóng chuyển sự chú ý từ phát biểu cứng rắn của Fed sang triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran. Tuy nhiên, chính sách lãi suất cao vẫn là rủi ro đáng chú ý với vàng trong những tháng cuối năm 2026.

Fed không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, song các quan chức phát tín hiệu có thể nâng chi phí vay vào cuối năm để ứng phó với lạm phát trên mức mục tiêu. Dữ liệu FedWatch của CME cho thấy thị trường đang định giá khoảng 85% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do tài sản này không sinh lợi suất. ANZ đánh giá nhu cầu đầu tư đang yếu vì dòng vốn rút khỏi ETF và hoạt động đầu cơ giảm. Ngược lại, lực mua vật chất tại Trung Quốc, xu hướng mua vào của ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị và nỗ lực giảm phụ thuộc vào USD vẫn là các yếu tố nâng đỡ dài hạn.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc tăng 0,4% lên 68,24 USD/ounce; bạch kim giảm 0,1% về 1.735,34 USD/ounce; palladium giữ nguyên tại 1.312,54 USD/ounce.