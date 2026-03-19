Thị trường Giá vàng chiều nay 19/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 7,5 triệu Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 SJC, DOJI, PNJ giảm 7,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 4710 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC khoảng 26 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay 19/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 16h hôm nay 19/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 172,5–175,5 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 173-175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 3,9 triệu đến 7,5 triệu tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 3,9 triệu đến 7,5 triệu so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 172,2–177,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 18/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 18/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 172,2–175,2 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 174,5–177,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 17/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 174,9–177,9 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 17/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/3/2026

Theo Kitco, cập nhật giá vàng thế giới 16h hôm nay 19/3/2026 ở mức 4710 USD/ounce, giảm 107,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.325 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 149,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 26,01 triệu đồng/lượng.