Thị trường Giá vàng chiều nay 2/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần này Giá vàng chiều nay 2/5/2026: Vàng miếng SJC niêm yết 163 - 166 triệu, vàng nhẫn 9999 ở mức 162,5 - 165,6 triệu, giảm từ 2,8 đến 3,3 triệu trong 1 tuần. Vàng thế giới cũng giảm gần 100 USD trong tuần qua

Tại 13h30, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, giảm từ 2,8 – 3,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước, biên độ mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng tại hầu hết doanh nghiệp như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ. Riêng Mi Hồng có giá mua cao hơn (164,5 triệu đồng/lượng) nhưng chênh lệch mua – bán thấp hơn, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá cũng giảm từ 2,8 – 3,3 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng chung về khoảng 162,5 – 165,6 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như DOJI, Phú Quý, PNJ đều điều chỉnh mạnh, với biên độ mua – bán phổ biến quanh 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 4.613,4 USD/ounce, giảm 95,4 USD (tương đương 2,03%) so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.368 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,66 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 19,34 triệu đồng/lượng.