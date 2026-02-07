Thị trường Giá vàng chiều nay 2/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 chốt phiên phục hồi Giá vàng chiều nay 2/7/2026 tăng mạnh, vàng miếng và nhẫn lên vùng 148 triệu đồng/lượng, thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 2/7/2026 bật tăng mạnh, nhiều thương hiệu trở lại vùng 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 2/7/2026 ghi nhận nhịp phục hồi rõ rệt tại nhiều thương hiệu lớn. Sau những phiên giảm đầu tuần, giá vàng miếng đồng loạt tăng mạnh, có nơi tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch trong phiên trưa 2/7. Giá mua vào được đưa lên 145,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 148,4 triệu đồng/lượng. So với trưa 1/7, mỗi chiều cùng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng. Với mức chốt mới, chênh lệch mua vào - bán ra tại SJC đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng nhanh chóng đảo chiều sau chuỗi giảm trước đó. Thương hiệu này hiện mua vào vàng miếng ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng tại DOJI đã tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá trở lại sát nhóm cao trên thị trường.

Tại PNJ, giá vàng chiều nay 2/7/2026 cũng đi lên với biên độ tương tự. Giá mua vào hiện ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được nâng lên 148,4 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, giúp giá bán ra tại PNJ quay lại vùng 148 triệu đồng/lượng sau giai đoạn giảm ngắn.

BTMH ghi nhận nhịp tăng mạnh sau những phiên đầu tuần kém tích cực. Giá vàng miếng tại đây đang được mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. So với trưa hôm qua, cả giá mua vào lẫn bán ra đều tăng 2 triệu đồng/lượng, kéo biên độ giao dịch về mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, diễn biến đáng chú ý nằm ở chiều mua vào khi mức tăng cao hơn phần còn lại của thị trường. Doanh nghiệp này hiện chốt giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. So với trưa 1/7, giá mua vào tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch tại BTMC hiện là 3,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng đưa giá vàng miếng trở lại mốc bán ra 148,4 triệu đồng/lượng trong phiên trưa nay. Ở chiều mua vào, thương hiệu này đang chốt ở mức 145,0 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng tăng 2 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua, cho thấy lực hồi phục đã lan sang nhóm doanh nghiệp lớn sau nhịp điều chỉnh giảm trước đó.

Mi Hồng tăng nhẹ hơn so với các thương hiệu còn lại nhưng vẫn duy trì xu hướng đi lên. Giá vàng miếng SJC tại đây tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, Mi Hồng đang mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua vào cao hơn mặt bằng chung trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 +2000 +2000 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 +2000 +2000 Mi Hồng 146,0 147,7 +1700 +1900 PNJ 145,4 148,4 +2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu 145,0 148,4 +2500 +2000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 +2000 +2000 Phú Quý 145,0 148,4 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 2/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng 24K DOJI 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 2/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng Kim Bảo 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,400

▲2000K 148,400

▲2000K

3. BTMC - Cập nhật: 2/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Bản vị vàng BTMC 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143,000

▲2500K 147,000

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,800

▲2500K 146,800

▲2000K

4. SJC - Cập nhật: 2/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,000

▲2500K 148,400

▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 145,000

▲2500K 148,420

▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,000

▲2500K 148,430

▲2000K

Giá vàng nhẫn hôm nay chiều 2/7/2026 vượt mốc 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng nhẫn hôm nay chiều 2/7/2026 ghi nhận mức bán ra phổ biến trên ngưỡng 148 triệu đồng/lượng. Trong nhóm được khảo sát, DOJI Hà Nội và Bảo Tín Mạnh Hải đang có giá bán ra cao hơn nhẹ so với SJC và Bảo Tín Minh Châu.

SJC hiện chốt vàng nhẫn 9999 ở mức 144,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá này, sản phẩm vàng nhẫn tại SJC vẫn giữ khoảng cách khá rộng giữa hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa nhẫn tròn ép vỉ lên vùng giá cao hơn ở chiều mua vào. Cụ thể, sản phẩm này đang được mua vào với giá 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào. Chiều bán ra được chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng, vừa đủ giữ mốc 148 triệu đồng/lượng trong phiên chiều 2/7.

DOJI Hà Nội tiếp tục duy trì giá cao với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999. Sản phẩm này hiện có giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Giá vàng thế giới chiều nay 2/7/2026 tăng hơn 44 USD/ounce

Giá vàng thế giới chiều nay 2/7/2026 vẫn neo chắc trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Dữ liệu việc làm tư nhân tại Mỹ yếu hơn kỳ vọng đang khiến giới đầu tư chú ý nhiều hơn đến khả năng thay đổi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Cập nhật lúc 17h00 ngày 2/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.074,4 USD/ounce. So với phiên trước, kim loại quý này tăng 44,6 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.465 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi vào khoảng 130,00 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC trong nước đang được giao dịch quanh 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Ở phiên thứ Năm, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm tư nhân Mỹ không đạt kỳ vọng. Áp lực lạm phát cũng bớt căng thẳng hơn khi giá dầu đi xuống, giúp thị trường có thêm cơ sở để kỳ vọng Fed sẽ mềm mỏng hơn trong giai đoạn tới.

Theo cập nhật lúc 7h53 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 4.067,67 USD/ounce. Trước đó một phiên, giá vàng có lúc lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Dù vậy, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ lại giảm nhẹ 0,1%, xuống 4.080 USD/ounce.

Số liệu mới công bố cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6. Con số này thấp hơn dự báo 118.000 việc làm, qua đó làm tăng sự quan tâm của thị trường đối với báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố sau đó.

Ông Nicholas Frappell từ ABC Refinery đánh giá thị trường không còn quá mạnh tay bán vàng khi giá rơi xuống vùng thấp. Theo ông, mỗi nhịp giảm đều nhanh chóng thu hút lực mua trở lại, giúp giá vàng phục hồi tương đối nhanh.

Dữ liệu ADP kém hơn dự báo được xem là một chất xúc tác cho đà tăng của vàng. Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6, dự kiến công bố lúc 12h30 GMT, để có thêm căn cứ về lộ trình lãi suất của Fed.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong vài tuần gần đây. Dù vậy, Fed vẫn giữ mục tiêu kéo lạm phát về 2%. Theo CME FedWatch, thị trường đang đặt cược khoảng 66% khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong tháng 9.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên này. Bạc giao ngay tăng 0,6% lên 59,47 USD/ounce; bạch kim tăng 2,2% lên 1.611,60 USD/ounce; palladium tăng 1% lên 1.221,54 USD/ounce.