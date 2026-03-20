Thị trường Giá vàng chiều nay 20/3: SJC, DOJI, PNJ tăng trở lại Giá vàng chiều hôm nay 20/3/2026 SJC, DOJI, PNJ tăng trở lại lên 176,1 triệu đồng. Giá vàng thế giới ở mức 4687 USD, thấp hơn vàng SJC khoảng 26 triệu đồng

Cập nhật lúc 14h hôm nay 20/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 173,1–176,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng trở lại 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 174,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 300 đến 600 nghìn tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 300 đến 600 nghìn so với hôm qua tùy từng thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 172,8–176,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 173–176 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 172,8–175,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/3/2026

Theo Kitco, cập nhật giá vàng thế giới 14h hôm nay 20/3/2026 ở mức 4686,7 USD/ounce, tăng 38 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.339 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 150,13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 25,97 triệu đồng/lượng.

Tối 19/3, giá vàng thế giới giảm sâu, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce. Diễn biến này khiến nhiều người kỳ vọng giá trong nước sẽ giảm theo và nhanh chóng tận dụng cơ hội để mua vào.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Lượng khách tăng nhanh theo thời gian, đến khoảng 9 giờ sáng đã xuất hiện cảnh xếp hàng dài trên vỉa hè. Một số cửa hàng thậm chí phải dừng nhận thêm khách chỉ sau thời gian ngắn mở cửa vì lượng người đổ về quá đông.

Ở phía các doanh nghiệp, chính sách bán hàng cũng đã có sự thay đổi. Nếu như trước đây khách hàng thường bị hạn chế số lượng mua, thậm chí phải chờ nhiều ngày để giao dịch tiếp, thì hiện tại các cửa hàng đã nới lỏng quy định, cho phép mua với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng mạnh, phần lớn khách vẫn phải nhận vàng theo lịch hẹn thay vì giao ngay.