Thị trường Giá vàng chiều nay 20/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 đồng loạt giảm. Giá vàng thế giới ở mức 4793,6 USD/ounce, thấp hơn trong nước gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên 4798,7 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.793,60 USD/ounce, giảm 35,80 USD so với hôm qua (tương ứng giảm 0,74%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,34 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,99 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu giao dịch vàng giảm mạnh khi giá đi xuống theo thế giới, nhiều cửa hàng tại Cầu Giấy (Hà Nội) vắng khách. Tại Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng vẫn bán không giới hạn, giao vàng ngay; chiều mua vào áp dụng trả tiền sau 1 tuần với khách bán từ 2 lượng vàng nhẫn trở lên.

Trên thị trường “chợ đen”, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được rao bán khoảng 169 – 169,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết 1,5 – 2 triệu đồng/lượng. Thị trường bạc cũng giảm, với bạc thỏi Phú Quý khoảng 82 triệu đồng/kg và bạc Ancarat quanh 81 triệu đồng/kg.

Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đà tăng mạnh, xu hướng ngắn hạn phụ thuộc vào giá thế giới và cung cầu trong nước. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố mức trung tâm 25.103 đồng/USD (+1 đồng); tại Vietcombank niêm yết 26.128 – 26.538 đồng/USD, còn thị trường tự do khoảng 26.600 – 26.700 đồng/USD.

Giá vàng miếng SJC chiều 20/4/2026: SJC còn 171,3 triệu đồng

Giá vàng SJC lúc 16h30 được niêm yết 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 200.000 đồng và 700.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán nới lên 3 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch quanh 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng, giảm tương tự SJC. Biên độ mua – bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng Mi Hồng giữ giá mua cao hơn ở 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra 171 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 500.000 đồng chiều bán. Khoảng cách mua – bán tại đây chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 20/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm trên diện rộng. DOJI niêm yết 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch 168 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng, giữ chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC giảm mạnh hơn ở chiều bán, còn 170,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua là 167,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lên tới 3,1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 20/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,3 171,3 -200 -700 Tập đoàn DOJI 168,3 171,3 -200 -700 PNJ 168,3 171,3 -200 -700 Phú Quý 168,3 171,3 -200 -700 Bảo Tín Mạnh Hải 168,3 171,3 -200 -700 Bảo Tín Minh Châu 168,3 171,3 -200 -700 Mi Hồng 169,5 171 - -500

1. DOJI - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng SJC DOJI HCM 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 168,300 ▼200K 171,300 ▼200K Vàng 24K DOJI 164,000 ▼1500K 168,000 ▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Nhẫn trơn PNJ 999.9 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 165,400 ▼600K 169,400 ▼600K Vàng nữ trang 999 PNJ 165,230 ▼600K 169,230 ▼600K Vàng nữ trang 9920 PNJ 161,840 ▼600K 168,040 ▼600K Vàng nữ trang 99 PNJ 161,510 ▼590K 167,710 ▼590K Vàng 916 (22K) 148,970 ▼550K 155,170 ▼550K Vàng 750 (18K) 118,150 ▼450K 127,050 ▼450K Vàng 680 (16.3K) 106,290 ▼410K 115,190 ▼410K Vàng 650 (15.6K) 101,210 ▼390K 110,110 ▼390K Vàng 610 (14.6K) 94,430 ▼370K 103,330 ▼370K Vàng 585 (14K) 90,200 ▼350K 99,100 ▼350K Vàng 416 (10K) 61,570 ▼250K 70,470 ▼250K Vàng 375 (9K) 54,630 ▼220K 63,530 ▼220K Vàng 333 (8K) 47,510 ▼200K 56,410 ▼200K

3. BTMC - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168,300 ▼200K 171,300 ▼700K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Bản vị vàng BTMC 168,000 ▼500K 171,000 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166,000 ▼500K 170,000 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 165,800 ▼500K 169,800 ▼500K