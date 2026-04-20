Giá vàng chiều nay 20/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 20/04/2026 16:32

Giá vàng chiều nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 đồng loạt giảm. Giá vàng thế giới ở mức 4793,6 USD/ounce, thấp hơn trong nước gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên 4798,7 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.793,60 USD/ounce, giảm 35,80 USD so với hôm qua (tương ứng giảm 0,74%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,34 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,99 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu giao dịch vàng giảm mạnh khi giá đi xuống theo thế giới, nhiều cửa hàng tại Cầu Giấy (Hà Nội) vắng khách. Tại Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng vẫn bán không giới hạn, giao vàng ngay; chiều mua vào áp dụng trả tiền sau 1 tuần với khách bán từ 2 lượng vàng nhẫn trở lên.

Trên thị trường “chợ đen”, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được rao bán khoảng 169 – 169,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết 1,5 – 2 triệu đồng/lượng. Thị trường bạc cũng giảm, với bạc thỏi Phú Quý khoảng 82 triệu đồng/kg và bạc Ancarat quanh 81 triệu đồng/kg.

Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đà tăng mạnh, xu hướng ngắn hạn phụ thuộc vào giá thế giới và cung cầu trong nước. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố mức trung tâm 25.103 đồng/USD (+1 đồng); tại Vietcombank niêm yết 26.128 – 26.538 đồng/USD, còn thị trường tự do khoảng 26.600 – 26.700 đồng/USD.

Giá vàng miếng SJC chiều 20/4/2026: SJC còn 171,3 triệu đồng

Giá vàng SJC lúc 16h30 được niêm yết 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 200.000 đồng và 700.000 đồng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán nới lên 3 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch quanh 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng, giảm tương tự SJC. Biên độ mua – bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng Mi Hồng giữ giá mua cao hơn ở 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra 171 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 500.000 đồng chiều bán. Khoảng cách mua – bán tại đây chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 20/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm trên diện rộng. DOJI niêm yết 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch 168 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng, giữ chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC giảm mạnh hơn ở chiều bán, còn 170,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua là 167,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lên tới 3,1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 20/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội168,3171,3-200-700
Tập đoàn DOJI168,3171,3-200-700
PNJ168,3171,3-200-700
Phú Quý168,3171,3-200-700
Bảo Tín Mạnh Hải168,3171,3-200-700
Bảo Tín Minh Châu168,3171,3-200-700
Mi Hồng169,5171--500
1. DOJI - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng SJC DOJI HCM168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng168,300 ▼200K171,300 ▼200K
Vàng 24K DOJI164,000 ▼1500K168,000 ▼1500K
2. PNJ - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Nhẫn trơn PNJ 999.9168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Vàng Kim Bảo 999.9168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ165,400 ▼600K169,400 ▼600K
Vàng nữ trang 999 PNJ165,230 ▼600K169,230 ▼600K
Vàng nữ trang 9920 PNJ161,840 ▼600K168,040 ▼600K
Vàng nữ trang 99 PNJ161,510 ▼590K167,710 ▼590K
Vàng 916 (22K)148,970 ▼550K155,170 ▼550K
Vàng 750 (18K)118,150 ▼450K127,050 ▼450K
Vàng 680 (16.3K)106,290 ▼410K115,190 ▼410K
Vàng 650 (15.6K)101,210 ▼390K110,110 ▼390K
Vàng 610 (14.6K)94,430 ▼370K103,330 ▼370K
Vàng 585 (14K)90,200 ▼350K99,100 ▼350K
Vàng 416 (10K)61,570 ▼250K70,470 ▼250K
Vàng 375 (9K)54,630 ▼220K63,530 ▼220K
Vàng 333 (8K)47,510 ▼200K56,410 ▼200K
3. BTMC - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Nhẫn tròn trơn BTMC168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Bản vị vàng BTMC168,000 ▼500K171,000 ▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999166,000 ▼500K170,000 ▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999165,800 ▼500K169,800 ▼500K
4. SJC - Cập nhật: 20/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng168,300 ▼200K171,300 ▼700K
Vàng SJC 5 chỉ168,300 ▼200K171,320 ▼700K
Vàng SJC 1 chỉ168,300 ▼200K171,330 ▼700K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ167,800 ▼200K170,800 ▼700K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ167,800 ▼200K170,900 ▼700K
Nữ trang 99,99%165,800 ▼200K169,300 ▼700K
Nữ trang 99%161,124 ▼693K167,624 ▼693K
Nữ trang 75%118,238 ▼525K127,138 ▼525K
Nữ trang 68%106,386 ▼476K115,286 ▼476K
Nữ trang 61%94,533 ▼427K103,433 ▼427K
Nữ trang 58.3%89,962 ▼408K98,862 ▼408K
Nữ trang 41.7%61,855 ▼292K70,755 ▼292K
