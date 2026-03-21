Thị trường Giá vàng chiều nay 21/3: SJC, DOJI, PNJ chốt tuần giảm bao nhiêu Giá vàng chiều nay 21/3/2026: SJC, DOJI, PNJ BTMC chốt phiên cuối tuần giảm 5,1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra về 171 triệu đồng/lượng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 14h30 hôm nay 21/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4490,2 USD/ounce, giảm 158,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.339 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 142,59 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,41 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng lúc 14h30 chiều hôm nay 21/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 168–171 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 169–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 20/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 20/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 167,7–170,7 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

📊 Giá vàng miếng SJC hôm nay 21/3/2026 Giá vàng hôm nay Ngày 21/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Tập đoàn DOJI 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Mi Hồng 169 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 PNJ 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Bảo Tín Minh Châu 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Bảo Tín Mạnh Hải 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Phú Quý 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100

💍 Giá vàng nhẫn hôm nay 21/3/2026 Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 21/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 167,7 170,7 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Vàng nhẫn trơn BTMC 169,1 172,1 ▼ 4.000 ▼ 4.000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 168 171 ▼ 5.100 ▼ 5.100 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 169,1 172,1 ▼ 4.000 ▼ 4.000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 168 171 ▼ 5.000 ▼ 5.000

1. DOJI — Cập nhật: 21/3/2026 14:30 | ▼/▲ So với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán SJC – Bán lẻ 168.000 ▼5.100K 171.000 ▼5.100K Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 168.000 ▼5.100K 171.000 ▼5.100K Nữ trang 9999 166.900 ▼5.100K 170.900 ▼5.100K Nữ trang 999 166.400 ▼5.100K 170.400 ▼5.100K Nữ trang 99 165.700 ▼5.100K 170.200 ▼5.100K

2. PNJ — Cập nhật: 21/3/2026 14:30 | ▼/▲ So với ngày hôm qua Giá vàng trong nước Mua Bán TP.HCM – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K Hà Nội – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K Đà Nẵng – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K Miền Tây – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K Tây Nguyên – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K Đông Nam Bộ – PNJ 168.000 ▼5.000K 171.000 ▼5.000K