Giá vàng chiều nay 21/3: SJC, DOJI, PNJ chốt tuần giảm bao nhiêu

Quốc Duẩn 21/03/2026 14:46

Giá vàng chiều nay 21/3/2026: SJC, DOJI, PNJ BTMC chốt phiên cuối tuần giảm 5,1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra về 171 triệu đồng/lượng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 14h30 hôm nay 21/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4490,2 USD/ounce, giảm 158,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.339 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 142,59 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,41 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng lúc 14h30 chiều hôm nay 21/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 168–171 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 169–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 21/3: SJC, DOJI, PNJ chốt tuần giảm bao nhiêu

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 20/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 20/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 167,7–170,7 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

📊 Giá vàng miếng SJC hôm nay 21/3/2026
Giá vàng hôm nayNgày 21/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội168171▼ 5.100▼ 5.100
Tập đoàn DOJI168171▼ 5.100▼ 5.100
Mi Hồng169171▼ 5.100▼ 5.100
PNJ168171▼ 5.100▼ 5.100
Bảo Tín Minh Châu168171▼ 5.100▼ 5.100
Bảo Tín Mạnh Hải168171▼ 5.100▼ 5.100
Phú Quý168171▼ 5.100▼ 5.100
💍 Giá vàng nhẫn hôm nay 21/3/2026
Giá vàng nhẫn hôm nayNgày 21/3/2026
(Triệu đồng/lượng)		So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng168171▼ 5.100▼ 5.100
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ167,7170,7▼ 5.100▼ 5.100
Vàng nhẫn trơn BTMC169,1172,1▼ 4.000▼ 4.000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999168171▼ 5.100▼ 5.100
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải169,1172,1▼ 4.000▼ 4.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ168171▼ 5.000▼ 5.000
1. DOJI — Cập nhật: 21/3/2026 14:30 | ▼/▲ So với ngày hôm qua
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC – Bán lẻ168.000 ▼5.100K171.000 ▼5.100K
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng168.000 ▼5.100K171.000 ▼5.100K
Nữ trang 9999166.900 ▼5.100K170.900 ▼5.100K
Nữ trang 999166.400 ▼5.100K170.400 ▼5.100K
Nữ trang 99165.700 ▼5.100K170.200 ▼5.100K
2. PNJ — Cập nhật: 21/3/2026 14:30 | ▼/▲ So với ngày hôm qua
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP.HCM – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
Hà Nội – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
Đà Nẵng – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
Miền Tây – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
Tây Nguyên – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
Đông Nam Bộ – PNJ168.000 ▼5.000K171.000 ▼5.000K
3. SJC — Cập nhật: 21/3/2026 14:30 | ▼/▲ So với ngày hôm qua
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG168.000 ▼5.100K171.000 ▼5.100K
Vàng SJC 5 chỉ168.000 ▼5.100K171.020 ▼5.100K
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ168.000 ▼5.100K171.030 ▼5.100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% — 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ167.700 ▼5.100K170.700 ▼5.100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% — 0,5 chỉ, 0,3 chỉ167.700 ▼5.100K170.800 ▼5.100K
Nữ trang 99,99%165.700 ▼5.100K169.200 ▼5.100K
Nữ trang 99%161.024 ▼5.049K167.524 ▼5.049K
Nữ trang 68%106.317 ▼3.468K115.217 ▼3.468K
Nữ trang 41,7%61.813 ▼2.126K70.713 ▼2.126K
Bài liên quan
              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 21/3: SJC, DOJI, PNJ chốt tuần giảm bao nhiêu
