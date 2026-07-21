Thị trường Giá vàng chiều nay 21/7/2026: SJC lên 146,4 triệu đồng, vàng thế giới vượt 4.060 USD/ounce Giá vàng chiều nay 21/7/2026 phục hồi tại phần lớn doanh nghiệp, còn Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới tăng mạnh lên trên 4.060 USD/ounce.

Giá vàng miếng chiều nay 21/7/2026

Cập nhật lúc 17h30, thị trường vàng miếng trong nước có sự phân hóa. SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng tăng 400.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh khác nhau giữa hai chiều. Mi Hồng là thương hiệu duy nhất đi xuống.

Tại Công ty SJC, giá mua vào và bán ra cùng được nâng thêm 400.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày 20/7. Giá vàng SJC hôm nay đạt 143,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng cho mỗi chiều. Sau thay đổi, doanh nghiệp mua vàng miếng với giá 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá mua vào lên 143,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,4 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai mức giá tại đây đều tăng thêm 400.000 đồng/lượng.

DOJI cũng tham gia đợt phục hồi của thị trường với mức tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Bảng giá mới của doanh nghiệp lần lượt là 143,4 triệu đồng/lượng và 146,4 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu đang điều chỉnh mạnh hơn ở chiều bán ra. Giá thu mua tăng 200.000 đồng/lượng, lên 142,6 triệu đồng/lượng; giá bán cộng thêm 700.000 đồng/lượng, đạt 147,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm khảo sát, đồng thời khiến biên độ hai chiều nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giữ nguyên giá mua vào tại 142,5 triệu đồng/lượng. Riêng chiều bán ra tăng 400.000 đồng/lượng, lên 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua tại đây đang chịu khoảng cách 3,9 triệu đồng/lượng.

Trái với xu hướng phục hồi tại nhiều hệ thống, Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Đây cũng là mức điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng miếng trong phiên chiều 21/7.

Giá vàng hôm nay Ngày 21/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 +400 +400 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 +400 +400 Mi Hồng 143,8 145,4 +800 +400 PNJ 143,4 146,4 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,6 +200 +700 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 +400 +400 Phú Quý 142,5 146,4 - +400

1. DOJI - Cập nhật: 21/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng 24K DOJI 143,400

▲400K 146,400

▲400K

2. PNJ - Cập nhật: 21/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,400

▲400K 146,400

▲400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,400

▲400K 146,400

▲400K

3. BTMC - Cập nhật: 21/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Bản vị vàng BTMC 142,600

▲200K 146,400

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,700

▲200K 145,700

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,500

▲200K 145,500

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 21/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng SJC 5 chỉ 143,400

▲400K 146,400

▲400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,400

▲400K 146,400

▲400K

Giá vàng nhẫn chiều nay 21/7/2026

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC đang giao dịch ở mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều đạt 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vàng nhẫn ở mức 143,4 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được chốt tại 146,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu mua 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá mua vào 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại hệ thống này cũng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, Vàng Rồng Thăng Long được mua vào với giá 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra 146,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đưa giá vàng nhẫn 9999 về mức 142 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch mua – bán tương ứng 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 140,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Chiều bán ra đạt 145,2 triệu đồng/lượng, kéo khoảng cách giữa hai chiều lên 5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng áp dụng giá mua vào 143,8 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh chỉ 1,6 triệu đồng/lượng, đây là thương hiệu có khoảng cách mua – bán thấp nhất trong nhóm được cập nhật lúc 16h30.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 tăng hơn 40 USD/ounce

Tính đến 17h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.064,6 USD/ounce, tăng 40,28 USD/ounce so với ngày hôm trước. Với tỷ giá 26.257 đồng/USD tại Vietcombank, kim loại quý được quy đổi ở mức khoảng 128,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí.

So với giá bán vàng miếng SJC trong nước là 146,4 triệu đồng/lượng, vàng quốc tế đang thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Đà tăng được nối dài khi thị trường theo dõi những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Có thời điểm, vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.071,59 USD/ounce, còn hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 tăng 1,5%, đạt 4.076 USD/ounce.

Chuyên gia Ilya Spivak đánh giá vùng 4.000 USD/ounce đang trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu mốc này được giữ vững, giá vàng có cơ hội tiếp tục phục hồi trong ngắn hạn.

Giá dầu giảm nhẹ sau thông tin Mỹ và Iran có thể hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Tâm lý lo ngại về giá năng lượng, lạm phát và sức ép tăng lãi suất tại Mỹ nhờ đó phần nào dịu xuống.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 ở mức 64%.

Các kim loại quý khác đồng loạt tăng giá. Bạc bật 4,5% lên 58,96 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.630,21 USD/ounce và palladium tiến 2,8%, đạt 1.288,02 USD/ounce.