Thị trường Giá vàng chiều nay 22/3: SJC, DOJI, PNJ cuối tuần Giá vàng chiều nay 22/3/2026: Giá vàng SJC về 171 triệu đồng; vàng nhẫn về mức 172,1; giá vàng thế giới thấp hơn vàng SJC hơn 28 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay 22/3/2026 đứng ở mức 4.490,2 USD/ounce, tương đương khoảng 142,6 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank (26.339 VND/USD), thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 28,41 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tuần, giá vàng chiều nay 22/3/2026 trên thị trường thế giới đã giảm 527,5 USD/ounce, tương đương hơn 16,6 triệu đồng/lượng quy đổi. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm.

Đà giảm giá vàng đến từ lo ngại lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt, giá năng lượng tăng cao và kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy yếu.

Diễn biến tài chính toàn cầu tiếp tục gây sức ép lên giá vàng khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, khiến dòng tiền rời khỏi kim loại quý.

Giá dầu duy trì quanh 96,50 USD/thùng cũng tác động đến xu hướng chung, khiến giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh.

Giá vàng chiều nay 22/3/2026 ghi nhận tuần giảm mạnh nhất của vàng SJC trong thời gian gần đây. Trong 7 ngày từ 15–22/3/2026, giá vàng miếng SJC giảm 11,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Hiện tại, giá vàng chiều nay 22/3/2026 tại SJC, DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng chiều nay 22/3/2026 giảm từ 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng xuống còn 168 – 171 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận giá vàng chiều nay 22/3/2026 giảm về 168 – 171 triệu đồng/lượng, mất 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Phú Quý niêm yết giá vàng chiều nay 22/3/2026 ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, biên độ 3 triệu đồng/lượng. Người mua ở vùng 182,6 triệu đồng/lượng đã lỗ 14,6 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tuần.

Mi Hồng niêm yết giá vàng chiều nay 22/3/2026 ở mức 169 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 11,6 triệu đồng/lượng trong tuần qua, với biên độ thấp hơn thị trường, chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn chiều nay 22/3/2026 cũng giảm từ 10,5 đến 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước, với mặt bằng bán ra phổ biến 171 – 172,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 được niêm yết ở mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng, giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ tuần trước, giữ nguyên chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng chiều nay 22/3/2026 với vàng nhẫn trơn ở mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng, giảm 10,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước, thấp hơn mức giảm chung của thị trường.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng, giảm 10,5 triệu đồng/lượng so với ngày 15/3, biên độ giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 11,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Tổng thể, giá vàng chiều nay 22/3/2026 đang chịu áp lực giảm mạnh cả trong nước và thế giới. Mức chênh lệch lớn giữa vàng trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì, trong khi xu hướng điều chỉnh vẫn chi phối thị trường trong ngắn hạn.