Thị trường Giá vàng chiều nay 22/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 22/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 600.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 33,5 USD lên 4.752,6 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h00 chiều nay 22/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4752,6 USD/ounce, tăng 33,5 USD so với hôm qua (+0,71%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC chiều nay đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận ngày 22/4 cho thấy nhu cầu mua vàng tăng trở lại khi giá giảm mạnh, trong khi lượng khách bán ra giảm rõ rệt. Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng vẫn bán vàng nhẫn không giới hạn và lượng khách mua trong ngày tăng so với các phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều 22/4 phục hồi nhờ giá dầu suy yếu sau thông tin Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Diễn biến này giúp giảm lo ngại lạm phát và áp lực duy trì lãi suất cao, từ đó hỗ trợ giá vàng.

Theo Edward Meir của Marex, việc gia hạn ngừng bắn là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, nếu xung đột tái diễn, USD, giá dầu và lãi suất có thể tăng, gây áp lực giảm lên vàng. Trong khi đó, Standard Chartered cho rằng đà tăng hiện còn mong manh nhưng giá vàng vẫn có khả năng phục hồi và hướng lại các mức đỉnh trong thời gian tới.

Giá vàng miếng SJC chiều 22/4/2026: SJC lùi về 170 triệu đồng/lượng

Tại mốc 16h00, vàng miếng SJC ghi nhận đà giảm đồng loạt ở tất cả các thương hiệu lớn, với biên độ điều chỉnh phổ biến 600.000 đồng/lượng so với hôm qua 21/4/2026.

Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng miếng về 167 - 170 triệu đồng/lượng, cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra tại BTMC lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt niêm yết vàng miếng ở 167,5 - 170 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên liền trước. Mức chênh lệch mua - bán tại DOJI và Phú Quý duy trì 2,5 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ áp dụng biểu giá vàng miếng 167,5 - 170 triệu đồng/lượng, cùng mức giảm 600.000 đồng/lượng và chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là điểm sáng ngược chiều về biên độ giao dịch khi niêm yết 168,3 - 169,8 triệu đồng/lượng, chỉ giảm 500.000 đồng/lượng, đồng thời giữ chênh lệch mua - bán hẹp nhất thị trường ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 22/4/2026: Giảm phổ biến 600.000 đồng/lượng

Tại mốc 16h00, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 22/4/2026 ghi nhận xu hướng giảm tương đồng với vàng miếng, phổ biến 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán lên 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt đưa giá vàng nhẫn 9999 về 167 - 170 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng nhẫn tại DOJI và Phú Quý đạt 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC chiều nay niêm yết 167,3 - 169,9 triệu đồng/lượng, cũng giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn SJC ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ là thương hiệu ghi nhận mức giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất chiều 22/4/2026 với biên độ 700.000 đồng/lượng, đưa giá về 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng nhẫn PNJ duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 22/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 167,5 170 -600 -600 Tập đoàn DOJI 167,5 170 -600 -600 PNJ 167,5 170 -600 -600 Phú Quý 167,5 170 -600 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 167,5 170 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 167 170 -600 -600 Mi Hồng 168,3 169,8 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 22/4/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng 24K DOJI 163,900 ▼600K 167,900 ▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 22/4/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng Kim Bảo 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 164,000 ▼900K 168,000 ▼900K Vàng nữ trang 999 PNJ 163,830 ▼900K 167,830 ▼900K Vàng nữ trang 9920 PNJ 160,460 ▼890K 166,660 ▼890K Vàng nữ trang 99 PNJ 160,120 ▼890K 166,320 ▼890K Vàng 916 (22K) 147,690 ▼820K 153,890 ▼820K Vàng 750 (18K) 117,100 ▼680K 126,000 ▼680K Vàng 680 (16.3K) 105,340 ▼610K 114,240 ▼610K Vàng 650 (15.6K) 100,300 ▼590K 109,200 ▼590K Vàng 610 (14.6K) 93,580 ▼550K 102,480 ▼550K Vàng 585 (14K) 89,380 ▼530K 98,280 ▼530K Vàng 416 (10K) 60,990 ▼370K 69,890 ▼370K Vàng 375 (9K) 54,100 ▼340K 63,000 ▼340K Vàng 333 (8K) 47,040 ▼300K 55,940 ▼300K

3. BTMC - Cập nhật: 22/4/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Bản vị vàng BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 165,000 ▼600K 169,000 ▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 164,800 ▼600K 168,800 ▼600K