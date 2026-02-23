Thị trường Giá vàng chiều nay 23/2/2026: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tăng lên 184,6 triệu đồng Giá vàng trưa nay 23/2/2026 tăng khi giá vàng miếng SJC đồng loạt được điều chỉnh lên 184,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Vàng thế giới vọt lên trên 5.175 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 23/2/2026

Bước vào phiên giao dịch chiều ngày 23/2/2026 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh so với buổi sáng.

Đây là phiên giao dịch đầu tiên tất cả doanh nghiệp lớn đều mở cửa đầy đủ, bao gồm cả Tập đoàn DOJI chính thức khai xuân trong ngày hôm nay.

Ghi nhận đến 15h00 chiều nay 23/2/2026, giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đều duy trì mức giá đã tăng từ sáng, chưa có thêm điều chỉnh mới trong phiên chiều.

Cụ thể, tại Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Phú Quý và PNJ giá vàng miếng được niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 182 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 23/2/2026

Giá vàng nhẫn 9999 chiều ngày 23/2/2026 tiếp tục giữ nguyên mức tăng từ sáng tại các doanh nghiệp đã mở cửa giao dịch. Nhiều thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn ngang bằng, thậm chí cao hơn giá vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC chiều nay niêm yết ở mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay niêm yết ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 theo cập nhật lúc 14h35 chiều nay niêm yết ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 chiều nay giao dịch ở mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng chiều nay 23/2/2026 mới nhất như sau:

Loại vàng Mua vào

(triệu đ/lượng) Bán ra

(triệu đ/lượng) So với hôm qua VÀNG MIẾNG SJC SJC (Cty SJC) 181,60 184,60 +3,60 Tập đoàn DOJI 181,60 184,60 +5,60 PNJ 181,60 184,60 +3,60 Bảo Tín Minh Châu 181,60 184,60 +3,60 Bảo Tín Mạnh Hải 181,60 184,60 +3,60 Phú Quý 181,60 184,60 +3,60 Mi Hồng 182,00 184,60 +1,50 / +1,60 VÀNG NHẪN 9999 Nhẫn SJC 99,99% (1,2,5 chỉ) 181,10 184,10 +3,60 Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - DOJI 181,60 184,60 +5,60 Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 181,60 184,60 +2,10 Vàng trang sức 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 181,60 184,60 +3,60 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 181,50 184,50 +3,50 Nhẫn trơn PNJ 999.9 181,10 184,10 +3,60

Giá vàng thế giới chiều nay 23/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận chiều ngày 23/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức khoảng 5.139 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng khoảng 38 USD/ounce so với hôm qua, tương đương mức tăng 0,75%.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 162,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22,25 triệu đồng/lượng.