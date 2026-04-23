Thị trường Giá vàng chiều nay 23/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 23/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 800.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 38,9 USD xuống 4.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm 38,9 USD xuống 4.700 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 chiều nay 23/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.700 USD/ounce, giảm 38,90 USD (-0,82%) so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận ngày 23/4, giá vàng đang tiếp tục giảm nhưng ngược lại, người dân lại bắt đầu quay sang mua vàng nhiều hơn, còn lượng người bán ra giảm hẳn. Không khí tại các cửa hàng đã nhộn nhịp trở lại, dù chưa thể bằng giai đoạn sốt vàng trước đây. Điều đáng chú ý là hiện tại vàng nhẫn được bán không giới hạn và khách có thể nhận vàng ngay.

Về dự báo, ngân hàng Standard Chartered cho rằng giá vàng trung bình quý II/2026 sẽ ở mức 4.605 USD/ounce và tăng lên 4.850 USD/ounce vào quý III. Chuyên gia Suki Cooper lý giải rằng giá vàng hiện phụ thuộc lớn vào tình hình đàm phán hòa bình ở Trung Đông, dù eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bà cũng giải thích thêm rằng nỗi lo lạm phát đang khiến vàng giảm giá, thể hiện qua hệ số tương quan âm giữa vàng với lợi suất thực tế. Dù vậy, bà vẫn lạc quan vì các hoạt động đầu cơ đã giảm bớt, giúp thị trường bớt ảo và lành mạnh hơn.

Giá vàng miếng SJC chiều 23/4/2026: SJC lùi về 169,2 triệu đồng/lượng

Đến 17h00 ngày 23/4/2026, vàng miếng SJC chính hãng được niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, cả hai chiều đều giảm 800.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán của SJC hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức mua vào cao hơn mặt bằng chung, ở 167,7 triệu đồng/lượng, còn bán ra 169,2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này giảm nhẹ hơn, chỉ 600.000 đồng/lượng, và biên độ mua - bán còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Nhóm Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm của nhóm này là 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với chênh lệch mua - bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 23/4/2026: Giảm phổ biến 800.000 đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 23/4/2026 cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường. Mức giảm phổ biến là 700.000-800.000 đồng/lượng, khiến giá bán ra lùi về vùng 169 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu.

Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra. Ba thương hiệu này đều giảm 800.000 đồng/lượng và giữ chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

SJC đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán của SJC ở phân khúc này là 2,6 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết 166 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải báo giá 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000-800.000 đồng/lượng tùy chiều.