Giá vàng chiều nay 24/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Giá vàng chiều nay 24/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm tới 1,5 - 1,7 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 4.691 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 chiều nay 24/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.691,3 USD/ounce, giảm 0,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.368 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,13 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng giảm nhưng giá dầu Brent lại tăng khoảng 17%, giữ vững trên mốc 105 USD/thùng do eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Chuyên gia Kelvin Wong (OANDA) cho rằng chỉ cần nguy cơ eo biển đóng cửa kéo dài, giá dầu sẽ neo cao và gây áp lực lên giá vàng. Nguyên nhân là vì giá dầu tăng đẩy chi phí vận tải, sản xuất lên cao, thúc đẩy lạm phát và khiến lãi suất có xu hướng được giữ ở mức cao.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại làm các tài sản sinh lời hấp dẫn hơn, từ đó giảm sức hút của vàng.

Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng 0,8% trong tuần qua, khiến vàng đắt hơn cho nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng khoảng 2%, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Giá vàng miếng SJC chiều 24/4/2026: SJC lùi về 165,5 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 166,2-168,73 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi chiều, chênh lệch mua-bán 2,53 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, PNJ, DOJI cùng niêm yết 166,2-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Mi Hồng giảm mạnh nhất với mua vào 165,7 triệu đồng/lượng (giảm 1,7 triệu đồng) và bán ra 167,5 triệu đồng/lượng (giảm 1,7 triệu đồng), chênh lệch chỉ 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 24/4/2026: Giảm phổ biến 800.000 đồng/lượng

Vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cùng ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ giao dịch 165,5-168,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng.

Vàng nhẫn 9999 SJC giảm mạnh nhất 1,5 triệu đồng mỗi chiều, xuống 165-167,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 24/4/2026 mới nhất như sau

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 165,5 168 -1200 -1200 Tập đoàn DOJI 166,2 168,7 -500 -500 PNJ 166,2 168,7 -500 -500 Phú Quý 166,2 168,7 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 166,2 168,7 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 166,2 168,7 -500 -500 Mi Hồng 165,8 167,5 -1700 -1700

1. DOJI - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 165,700 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng 24K DOJI 163,300 ▲600K 167,300 ▲600K

2. PNJ - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 165,500 ▼500K 168,500 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 165,500 ▼500K 168,500 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 165,500 ▼500K 168,500 ▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 165,500 ▼500K 168,500 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 163,500 ▼100K 167,500 ▼100K Vàng nữ trang 999 PNJ 163,330 ▼100K 167,330 ▼100K Vàng nữ trang 9920 PNJ 159,960 ▼100K 166,160 ▼100K Vàng nữ trang 99 PNJ 159,630 ▼90K 165,830 ▼90K Vàng 916 (22K) 147,230 ▼90K 153,430 ▼90K Vàng 750 (18K) 116,730 ▼70K 125,630 ▼70K Vàng 680 (16.3K) 105,000 ▼70K 113,900 ▼70K Vàng 650 (15.6K) 99,980 ▼60K 108,880 ▼60K Vàng 610 (14.6K) 93,280 ▼60K 102,180 ▼60K Vàng 585 (14K) 89,090 ▼60K 97,990 ▼60K Vàng 416 (10K) 60,780 ▼40K 69,680 ▼40K Vàng 375 (9K) 53,910 ▼40K 62,810 ▼40K Vàng 333 (8K) 46,880 ▼30K 55,780 ▼30K

3. BTMC - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 166,200 ▼500K 168,700 ▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 165,700 ▼500K 168,700 ▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 165,700 ▼500K 168,700 ▼500K Bản vị vàng BTMC 165,700 ▼500K 168,700 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 163,700 ▼500K 167,700 ▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 163,500 ▼500K 167,500 ▼500K