Giá vàng chiều nay 24/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay

Quốc Duẩn 24/04/2026 16:51

Giá vàng chiều nay 24/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm tới 1,5 - 1,7 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 4.691 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống 4.691,3 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 chiều nay 24/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.691,3 USD/ounce, giảm 0,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.368 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,13 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng giảm nhưng giá dầu Brent lại tăng khoảng 17%, giữ vững trên mốc 105 USD/thùng do eo biển Hormuz vẫn đóng cửa. Chuyên gia Kelvin Wong (OANDA) cho rằng chỉ cần nguy cơ eo biển đóng cửa kéo dài, giá dầu sẽ neo cao và gây áp lực lên giá vàng. Nguyên nhân là vì giá dầu tăng đẩy chi phí vận tải, sản xuất lên cao, thúc đẩy lạm phát và khiến lãi suất có xu hướng được giữ ở mức cao.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại làm các tài sản sinh lời hấp dẫn hơn, từ đó giảm sức hút của vàng.

Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng 0,8% trong tuần qua, khiến vàng đắt hơn cho nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng khoảng 2%, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Giá vàng miếng SJC chiều 24/4/2026: SJC lùi về 165,5 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 166,2-168,73 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi chiều, chênh lệch mua-bán 2,53 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, PNJ, DOJI cùng niêm yết 166,2-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Mi Hồng giảm mạnh nhất với mua vào 165,7 triệu đồng/lượng (giảm 1,7 triệu đồng) và bán ra 167,5 triệu đồng/lượng (giảm 1,7 triệu đồng), chênh lệch chỉ 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 24/4/2026: Giảm phổ biến 800.000 đồng/lượng

Vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cùng ở mức 165,7-168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ giao dịch 165,5-168,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng.

Vàng nhẫn 9999 SJC giảm mạnh nhất 1,5 triệu đồng mỗi chiều, xuống 165-167,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 24/4/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 24/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội165,5168-1200-1200
Tập đoàn DOJI166,2168,7-500-500
PNJ166,2168,7-500-500
Phú Quý166,2168,7-500-500
Bảo Tín Mạnh Hải166,2168,7-500-500
Bảo Tín Minh Châu166,2168,7-500-500
Mi Hồng165,8167,5-1700-1700
1. DOJI - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng SJC DOJI HCM166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng165,700 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng 24K DOJI163,300 ▲600K167,300 ▲600K
2. PNJ - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9165,500 ▼500K168,500 ▼500K
Vàng Kim Bảo 999.9165,500 ▼500K168,500 ▼500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9165,500 ▼500K168,500 ▼500K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng165,500 ▼500K168,500 ▼500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ163,500 ▼100K167,500 ▼100K
Vàng nữ trang 999 PNJ163,330 ▼100K167,330 ▼100K
Vàng nữ trang 9920 PNJ159,960 ▼100K166,160 ▼100K
Vàng nữ trang 99 PNJ159,630 ▼90K165,830 ▼90K
Vàng 916 (22K)147,230 ▼90K153,430 ▼90K
Vàng 750 (18K)116,730 ▼70K125,630 ▼70K
Vàng 680 (16.3K)105,000 ▼70K113,900 ▼70K
Vàng 650 (15.6K)99,980 ▼60K108,880 ▼60K
Vàng 610 (14.6K)93,280 ▼60K102,180 ▼60K
Vàng 585 (14K)89,090 ▼60K97,990 ▼60K
Vàng 416 (10K)60,780 ▼40K69,680 ▼40K
Vàng 375 (9K)53,910 ▼40K62,810 ▼40K
Vàng 333 (8K)46,880 ▼30K55,780 ▼30K
3. BTMC - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC166,200 ▼500K168,700 ▼500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC165,700 ▼500K168,700 ▼500K
Nhẫn tròn trơn BTMC165,700 ▼500K168,700 ▼500K
Bản vị vàng BTMC165,700 ▼500K168,700 ▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999163,700 ▼500K167,700 ▼500K
Trang sức Rồng Thăng Long 999163,500 ▼500K167,500 ▼500K
4. SJC - Cập nhật: 24/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng165,500 ▼1200K168,000 ▼1200K
Vàng SJC 5 chỉ165,500 ▼1200K168,020 ▼1200K
Vàng SJC 1 chỉ165,500 ▼1200K168,030 ▼1200K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ165,000 ▼1500K167,500 ▼1500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ165,000 ▼1500K167,600 ▼1500K
Nữ trang 99,99%163,000 ▼1500K166,000 ▼1500K
Nữ trang 99%157,856 ▼1486K164,356 ▼1486K
Nữ trang 75%115,762 ▼1126K124,662 ▼1126K
Nữ trang 68%104,141 ▼1020K113,041 ▼1020K
Nữ trang 61%92,520 ▼915K101,420 ▼915K
Nữ trang 58.3%88,038 ▼874K96,938 ▼874K
Nữ trang 41.7%60,479 ▼625K69,379 ▼625K
