Thị trường Giá vàng chiều nay 24/6/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn SJC BTMC và DOJI Giá vàng chiều nay 25/6/2026 giảm tại nhiều thương hiệu; vàng nhẫn dưới 147 triệu/lượng, thế giới dưới 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng chiều nay 24/6 đồng loạt giảm, có nơi mất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 25/6/2026 tiếp tục giảm tại nhiều thương hiệu lớn. Cập nhật lúc 16h00 thứ Năm, giá vàng miếng trong nước giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến quanh mức 146,2 triệu đồng/lượng.

DOJI là một trong những thương hiệu giảm mạnh nhất phiên chiều nay. Giá vàng miếng tại đây mất 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Sau điều chỉnh, cả ba thương hiệu cùng giao dịch vàng miếng ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán tại nhóm này duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào khi mất 500.000 đồng/lượng, xuống còn 142 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm 800.000 đồng/lượng, còn 146,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng ghi nhận nhịp giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện còn 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra thấp hơn rõ rệt so với vùng 146,2 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp khác.

Giá vàng hôm nay Ngày 25/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,2 146,2 -800 -800 Tập đoàn DOJI 143,0 146,0 -1000 -1000 Mi Hồng 143,5 145,5 -1000 -1000 PNJ 143,2 146,2 -800 -800 Bảo Tín Minh Châu 142,0 146,2 -500 -800 Bảo Tín Mạnh Hải 143,2 146,2 -800 -800 Phú Quý 143,7 147,0 -700 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 25/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K Vàng 24K DOJI 143,000

▼1000K 146,000

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 25/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,200

▼800K 146,200

▼800K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,200

▼800K 146,000

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,200

▼800K 146,200

▼800K

3. BTMC - Cập nhật: 25/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Bản vị vàng BTMC 142,000

▼500K 146,200

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▼500K 146,200

▼800K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,000

▼500K 146,200

▼800K

4. SJC - Cập nhật: 25/6/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 143,200

▼800K 146,200

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,200

▼800K 146,200

▼800K

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay 24/6 giữ vùng 145,5 - 146,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 25/6/2026 ghi nhận mặt bằng vàng nhẫn 9999 chưa lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn đang chốt giá bán ra trong khoảng 145,5 - 146,2 triệu đồng/lượng.

SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn nhẹ, khi nhẫn tròn ép vỉ được mua vào 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng, biên độ hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI Hà Nội cũng giữ vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 quanh vùng 146 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 146 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm có giá bán ra thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu chốt vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý cũng bán ra nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào là 142,5 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến này, vàng nhẫn chiều 25/6 vẫn phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu. SJC, BTMH và DOJI dao động quanh 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn BTMC và Phú Quý thấp hơn, cùng dừng tại 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn dưới 4.000 USD/ounce, SJC cao hơn quốc tế hơn 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 25/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đứng dưới mốc 4.000 USD/ounce. Tính đến 16h00 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay ở mức 3.985,2 USD/ounce, giảm 14,4 USD/ounce, tương đương 0,33% so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.456 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,11 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 19,09 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn dưới 4.000 USD/ounce, SJC cao hơn quốc tế hơn 19 triệu đồng/lượng

Đà giảm của vàng kéo dài sang ngày thứ Năm, sau khi kim loại quý này rơi xuống vùng thấp nhất hơn 7 tháng ở phiên trước. Áp lực chủ yếu đến từ đồng USD mạnh lên, cùng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay.

Lúc 05h26 GMT, vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.993,33 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 gần như đi ngang tại 4.008,30 USD/ounce.

Trước đó, vàng đã rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025. Nếu so với mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập ngày 29/1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 29%.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, cho rằng vàng đang chịu sức ép rõ rệt khi USD duy trì vị thế mạnh. Lạm phát Mỹ tăng cao do tác động từ chiến sự Iran, cộng với lập trường cứng rắn của Fed, khiến thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Mỹ tăng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, nhà giao dịch hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, với xác suất khoảng 67% cho một đợt tăng vào tháng 9. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì đây là tài sản không sinh lời; đồng thời có thể khiến các quỹ ETF vàng đối mặt áp lực rút vốn nếu kỳ vọng tăng lãi suất còn mạnh lên.

Đồng USD vẫn neo gần mức cao nhất 13 tháng, khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 57,37 USD/ounce, bạch kim mất 0,8% còn 1.566,25 USD/ounce. Cả hai đang ở gần vùng thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Palladium tăng 0,4% lên 1.171,25 USD/ounce nhưng vẫn sát đáy 9 tháng.