Thị trường Giá vàng chiều nay 24/6/2026: Vàng 9999, vàng miếng, và giá vàng nhẫn trơn Giá vàng chiều nay 24/6/2026 đi ngang trong nước, nhẫn 9999 phân hóa, thế giới rơi dưới 4.100 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 24/6/2026: Đa số đi ngang, BTMC giảm mạnh chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 24/6/2026 cập nhật lúc 16h00 ghi nhận thị trường vàng miếng trong nước chủ yếu đứng yên, giá bán ra phổ biến vẫn quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại nhóm SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng không thay đổi so với phiên trước. Cả bốn thương hiệu cùng giữ mức mua vào 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Với mặt bằng này, chênh lệch mua vào - bán ra tiếp tục duy trì 3,0 triệu đồng/lượng.

Điểm giảm đáng chú ý nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Thương hiệu này hạ tới 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá mua xuống 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra vẫn giữ nguyên 147,0 triệu đồng/lượng, khiến biên độ mua - bán nới rộng lên 4,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng điều chỉnh giảm nhưng mức giảm nhẹ hơn. Giá mua vào lùi 300.000 đồng/lượng, còn 143,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra không đổi ở 147,0 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm này, khoảng cách giữa hai chiều tại Phú Quý ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất trong nhóm được khảo sát giảm ở cả chiều mua và bán. Giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng xuống 144,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra hạ cùng mức còn 146,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức bán ra thấp hơn nhóm thương hiệu lớn đang giữ quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 24/6/2026 chưa có biến động mạnh trên diện rộng. SJC, PNJ, DOJI và BTMH đi ngang, Phú Quý giảm nhẹ chiều mua vào, Mi Hồng giảm cả hai chiều, còn BTMC gây chú ý khi giá mua vào mất tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 24/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 145,0 147,0 - - PNJ 144,0 147,0 - - Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,0 -1500 - Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 - - Phú Quý 143,7 147,0 -300 -

1. DOJI - Cập nhật: 24/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

- 147,000

- Vàng 24K DOJI 144,000

- 147,000

-

2. PNJ - Cập nhật: 24/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

- 147,000

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

- 147,000

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3. BTMC - Cập nhật: 24/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

▼1400K 147,000

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

▼1400K 147,000

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

▼1400K 147,000

- Bản vị vàng BTMC 142,500

▼1400K 147,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,000

▼1400K 145,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

▼1400K 145,800

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4. SJC - Cập nhật: 24/6/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

- 147,000

- Vàng SJC 5 chỉ 144,000

- 147,020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

- 147,030

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Giá vàng chiều nay 24/6/2026 có nhiều mẫu nhẫn 9999 xuống dưới 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 24/6/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 ghi nhận nhiều thương hiệu có giá bán ra dưới mốc 147 triệu đồng/lượng, trong khi một số nơi vẫn giữ sát vùng này.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được mua vào ở mức 143,9 triệu đồng/lượng và bán ra 146,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp hơn nhẹ so với mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào hiện đạt 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng tại 147,0 triệu đồng/lượng. Mức này đưa BTMH vào nhóm thương hiệu còn giữ giá bán đúng mốc 147 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,0 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức bán ra thấp hơn rõ so với nhóm giữ quanh 147 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục giao dịch tại 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải ở cả hai chiều.

Phú Quý cũng ghi nhận giá nhẫn tròn trơn 999,9 dưới 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Cụ thể, giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 24/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn đang phân hóa quanh vùng 146 - 147 triệu đồng/lượng. SJC, BTMC và Phú Quý có giá bán ra dưới 147 triệu đồng/lượng, còn BTMH và DOJI cùng giữ mức 147,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 24/6/2026: Thế giới rơi dưới 4.100 USD/ounce, SJC cao hơn quốc tế 17,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 24/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống. Tính đến 12h00 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay ở mức 4.076,9 USD/ounce, giảm 32,8 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.451 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,0 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 24/6/2026 giảm xuống dưới 4.100 USD/ounce, giảm gần 1% so với phiên trước

Trong phiên thứ Tư, giá vàng có thời điểm xuống vùng thấp nhất gần 2 tuần. Lúc 07h51 GMT, vàng giao ngay giảm 0,7% còn 4.081,24 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng mất 1,2%, xuống 4.098,70 USD/ounce.

Áp lực chính đến từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Đồng bạc xanh lên mức cao nhất hơn 1 năm, khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Theo CME FedWatch, giới giao dịch hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, thay vì 1 lần như kỳ vọng trước cuộc họp Fed tuần trước.

Thị trường cũng theo sát diễn biến đàm phán hòa bình Mỹ - Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân lâu dài, nhưng Tehran bác bỏ thông tin này. Hai bên cũng chưa thống nhất điều khoản giúp Iran tiếp cận các khoản tiền bị đóng băng ở nước ngoài, khiến triển vọng thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo chuyên gia Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, vàng chịu sức ép sau giai đoạn căng thẳng chiến tranh khi lợi suất trái phiếu tăng, USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao hơn kéo giá đi xuống. Từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 23%. Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, vàng kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng vì không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào thứ Năm. Ông Spivak cho rằng nếu thị trường tiếp tục chú ý tới rủi ro lạm phát và giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về 3.800 USD/ounce, sau đó kiểm tra vùng 3.500 USD/ounce.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 61,80 USD/ounce. Bạch kim mất 0,6% còn 1.641,35 USD/ounce, còn palladium giảm 1,3% xuống 1.221,71 USD/ounce.