Thị trường Giá vàng chiều nay 27/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 27/4/2026: Đi ngang ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999. Vàng miếng SJC ở 168,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 dao động 168,3 - 168,8 triệu, giá vàng thế giới ở 4710 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ở mức 4.708 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay tại Kitco 14h30 chiều ngày 27/4/2026 ở mức 4.710,4 USD/ounce, tăng nhẹ 1,60 USD (+0,03%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 149,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 19,05 triệu đồng/lượng.

Khảo sát của Kitco News cho thấy thị trường vàng đang chia rẽ. Khoảng 31% dự báo giá tăng, 31% cho rằng giảm, còn gần 38% nhận định đi ngang. Điều này cho thấy nhà đầu tư chưa có niềm tin rõ ràng về xu hướng ngắn hạn.

Các chuyên gia cho rằng vàng đang thiếu động lực. Giá chủ yếu bị chi phối bởi diễn biến địa chính trị và kỳ vọng lãi suất của Mỹ, khiến xu hướng trở nên khó đoán.

Ông Rich Checkan từ Asset Strategies International nhận định giá vàng có thể giảm. Ông chỉ ra nghịch lý khi căng thẳng Mỹ – Iran tăng nhưng vàng không tăng. Kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất đang gây áp lực lên thị trường.

Ông Adrian Day cho rằng vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp. Theo ông, thị trường có thể đã tạo đáy nhưng khó tăng mạnh nếu xung đột Iran chưa hạ nhiệt.

Ông Kevin Grady nhận định thị trường đang chờ đợi. Thanh khoản giảm, dòng tiền có xu hướng chuyển sang cổ phiếu, khiến giá vàng bị ảnh hưởng nhiều bởi tin tức ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Darin Newsom từ Barchart.com vẫn lạc quan. Ông cho rằng lực mua từ ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ giá vàng, và thị trường có thể phục hồi nếu áp lực bán giảm.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 27/4/2026

Tại mốc 14h30 chiều ngày 27/4/2026, vàng miếng SJC do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng SJC chiều ngày 27/4 ở TPHCM mua vào và bán ra tương đương khu vực Hà Nội. So với hôm qua, giá vàng SJC không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Mức chênh lệch hai chiều mua - bán tại SJC còn 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI hôm nay tại Hà Nội đang ở 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng DOJI chiều nay 27/4 ở TPHCM giao dịch tương tự khu vực Hà Nội, khoảng cách mua - bán giữ ở 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ niêm yết ở 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại PNJ là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Khoảng cách mua- bán ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tại Mi Hồng có giá mua vào 167,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra 168,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Khoảng cách mua - bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 27/4/2026

Giá vàng nhẫn 14h30 chiều hôm nay 27/4 không thay đổi ở các thương hiệu lớn so với hôm qua. Mặt bằng giá vàng nhẫn 9999 ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Biên độ mua - bán tại DOJI duy trì ở 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại SJC là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại Bảo Tín Minh Châu giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật hôm nay 27/4/2026 (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 27/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 166,3 168,8 - - Tập đoàn DOJI 166,3 168,8 - - PNJ 165,8 168,8 - - Phú Quý 166,3 168,8 - - Bảo Tín Mạnh Hải 166,7 168,8 - - Bảo Tín Minh Châu 166,2 168,8 - - Mi Hồng 167,3 168,8 - -

1. DOJI - Cập nhật: 27/4/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 166,300 168,800 Vàng miếng SJC DOJI HCM 166,300 168,800 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 166,300 168,800 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 166,300 168,800 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 166,300 168,800 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 166,300 168,800 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 165,800 168,800 Vàng 24K DOJI 163,400 167,400

2. PNJ - Cập nhật: 27/4/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 166,300 168,800 Nhẫn trơn PNJ 999.9 165,800 168,800 Vàng Kim Bảo 999.9 165,800 168,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 165,800 168,800 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 165,800 168,800 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 163,500 167,500 Vàng nữ trang 999 PNJ 163,330 167,330 Vàng nữ trang 9920 PNJ 159,960 166,160 Vàng nữ trang 99 PNJ 159,630 165,830 Vàng 916 (22K) 147,230 153,430 Vàng 750 (18K) 116,730 125,630 Vàng 680 (16.3K) 105,000 113,900 Vàng 650 (15.6K) 99,980 108,880 Vàng 610 (14.6K) 93,280 102,180 Vàng 585 (14K) 89,090 97,990 Vàng 416 (10K) 60,780 69,680 Vàng 375 (9K) 53,910 62,810 Vàng 333 (8K) 46,880 55,780

3. BTMC - Cập nhật: 27/4/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 166,200 168,800 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 165,800 168,800 Nhẫn tròn trơn BTMC 165,800 168,800 Bản vị vàng BTMC 165,800 168,800 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 163,800 167,800 Trang sức Rồng Thăng Long 999 163,600 167,600