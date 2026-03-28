Thị trường Giá vàng chiều nay 28/3/2026: SJC DOJI PNJ chốt phiên cuối tuần Giá vàng chiều nay 28/3/2026: SJC DOJI PNJ chốt phiên cuối tuần tăng 1,2 triệu lên 172,8 triệu, vàng thế giới tăng lên 4493 USD chấm dứt 3 tuần giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới chiều nay 28/3/2026

Theo Kitco, chốt phiên chiều nay 28/3/2026, giá vàng thế giới ở mức 4.493 USD/ounce, tăng 115,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.355 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với mức này, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Sau giai đoạn đi ngang, giá vàng thế giới đã tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Đà phục hồi này diễn ra sau khi thị trường giữ được vùng hỗ trợ quan trọng và dần lấy lại lực mua. Trong tuần, có thời điểm giá vàng lùi về quanh 4.099 USD/ounce trước khi bật lên mạnh vào cuối tuần.

Một điểm đáng chú ý là vàng vẫn tăng dù đồng USD và giá dầu cùng đi lên. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng vẫn khá lớn, nhất là khi tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn quay lại trên thị trường quốc tế.

Thị trường vàng trong nước sôi động, nhiều cửa hàng hết hàng sớm

Giá vàng trong nước tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Trong sáng 28/3, hoạt động mua bán tại nhiều cửa hàng vàng ở Hà Nội diễn ra rất sôi động. Có nơi chỉ sau khoảng 30 phút mở bán đã thông báo tạm hết hàng.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, lượng khách tăng nhanh khiến cửa hàng hết hàng chỉ sau hơn một giờ giao dịch. Một số cửa hàng giới hạn số lượng bán ra cho mỗi khách, phổ biến từ vài chỉ đến tối đa 2 lượng vàng nhẫn. Với các đơn hàng lớn hơn, khách được hẹn nhận vàng vào thời điểm sau đó.

Giá vàng SJC chiều nay 28/3/2026

Cập nhật lúc 16h ngày 28/3/2026, giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp lớn được niêm yết trong vùng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ở mức 170,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Biên độ mua - bán tại Mi Hồng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng hôm nay 28/3/2026

Thương hiệu Mua vào Bán ra Biến động mua vào Biến động bán ra SJC tại Hà Nội 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Tập đoàn DOJI 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Mi Hồng 170,8 172,8 +1.200 +1.200 PNJ 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Bảo Tín Minh Châu 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Bảo Tín Mạnh Hải 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Phú Quý 169,8 172,8 +1.200 +1.200

Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 28/3/2026

Loại vàng nhẫn Mua vào Bán ra Biến động mua vào Biến động bán ra Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 169,6 172,6 +1.200 +1.200 Vàng nhẫn trơn BTMC 169,8 172,8 +1.200 +1.200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 169,6 172,6 +1.000 +1.000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 169,8 172,8 +1.200 +1.200

Giá vàng 9999 và vàng trang sức tại DOJI, PNJ, SJC

Tại DOJI, vàng miếng DOJI lẻ và nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cùng ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Nữ trang 9999 đạt 168 - 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999 và nữ trang 99 lần lượt lên 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng và 166,8 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng miếng SJC PNJ, vàng nhẫn trơn 9999 PNJ, vàng Kim Bảo 9999, vàng Phúc Lộc Tài 9999 và vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng cùng niêm yết ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 9999 PNJ lên 167,2 - 171,2 triệu đồng/lượng, vàng trang sức 24K lên 167,03 - 171,03 triệu đồng/lượng. Các dòng vàng nữ trang thấp tuổi hơn như 99, 22K, 18K, 14K, 10K, 9K và 8K cũng đồng loạt tăng.

Tại SJC, vàng SJC 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và vàng miếng SJC theo lượng đều giao dịch quanh 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân ở mức 169,6 - 172,7 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng. Trang sức vàng SJC 9999 lên 167,6 - 171,1 triệu đồng/lượng. Các dòng nữ trang 99%, 68% và 41,7% cũng tăng so với hôm qua.

Diễn biến cuối tuần nghiêng về xu hướng tăng

Chốt phiên cuối tuần 28/3/2026, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước cùng đi lên. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng, nhu cầu mua thực tế tại nhiều cửa hàng cũng tăng cao. Khoảng cách giữa vàng trong nước và vàng thế giới tiếp tục duy trì ở mức lớn, cho thấy mặt bằng giá nội địa vẫn cao hơn đáng kể so với giá quy đổi quốc tế.