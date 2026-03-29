Giá vàng chiều nay 29/3/2026: SJC DOJI PNJ tổng kết tuần qua

Thị trường

Quốc Duẩn 29/03/2026 15:21

Giá vàng chiều nay 29/3/2026: Tổng kết tuần qua, SJC DOJI PNJ tăng 1,8 triệu, phổ biến 169,6-172,8 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lên 4.493 USD/ounce

Chốt giá vàng chiều nay 29/3/2026, thị trường vàng trong nước tiếp tục giữ mặt bằng cao ở phiên cuối tuần. Giá vàng miếng SJC và nhiều loại vàng nhẫn 9999 cùng tăng cao so với tuần trước, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi trở lại sau ba tuần giảm liên tiếp.

Giá vàng thế giới ngày 29/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới chốt phiên chiều 29/3 ở mức 4.493 USD/ounce, tăng 2,8 USD/ounce so với cuối tuần trước là 4.490,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD Vietcombank 26.355 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với mức này, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế đã ổn định hơn sau nhịp giảm đầu tuần. Giá vàng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng, giúp tâm lý nhà đầu tư bớt căng thẳng.

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi sát báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, cùng các số liệu về niềm tin tiêu dùng, việc làm khu vực tư nhân, PMI sản xuất và trợ cấp thất nghiệp. Các dữ liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất và hướng đi ngắn hạn của vàng.

Diễn biến thị trường vàng trong nước

Ngày 29/3, sức mua vàng trong nước vẫn ở mức cao nhưng không còn quá đông như đầu tuần. Giao dịch tại các cửa hàng lớn diễn ra ổn định hơn. Tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, mỗi khách được mua tối đa 5 lượng vàng nhẫn, việc giao hàng được thực hiện theo nhu cầu thực tế tại từng cơ sở.

Ở thị trường tự do, hoạt động mua bán vẫn sôi động nhưng đã hạ nhiệt. Tình trạng đẩy giá quá cao gần như không còn. Trên các hội nhóm giao dịch, nhiều mức giá rao bán thấp hơn giá niêm yết, cho thấy lực đầu cơ ngắn hạn đã dịu xuống.

Giá vàng SJC chiều 29/3/2026

Lúc 15h ngày 29/3/2026, giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm tuần trước, mức tăng là 1,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Mức giá 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng được ghi nhận tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Riêng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Biên độ mua - bán tại Mi Hồng là khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 29/3/2026

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay tăng từ 700 nghìn đến 1,9 triệu đồng/lượng so với tuần trước, tùy thương hiệu. Mặt bằng giá phổ biến dao động từ 169,6 đến 172,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 22/3. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ có giá 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được khảo sát.

Vàng nhẫn trơn BTMC và nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhóm.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 được niêm yết ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 29/3/2026

Thương hiệu Mua vào
(triệu đồng/lượng) 		Bán ra
(triệu đồng/lượng) 		So với tuần trước
Mua vào (nghìn đồng) 		So với tuần trước
Bán ra (nghìn đồng)
SJC tại Hà Nội169,8172,8+1800+1800
DOJI169,8172,8+1800+1800
Mi Hồng170,8172,8+1800+1800
PNJ169,8172,8+1800+1800
Bảo Tín Minh Châu169,8172,8+1800+1800
Bảo Tín Mạnh Hải169,8172,8+1800+1800
Phú Quý169,8172,8+1800+1800

Bảng giá vàng nhẫn hôm nay 29/3/2026

Loại vàng nhẫn Mua vào
(triệu đồng/lượng) 		Bán ra
(triệu đồng/lượng) 		So với tuần trước
Mua vào (nghìn đồng) 		So với tuần trước
Bán ra (nghìn đồng)
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI169,8172,8+1800+1800
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ169,6172,6+1900+1900
Vàng nhẫn trơn BTMC169,8172,8+700+700
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999169,6172,6+1600+1600
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải169,8172,8+700+700

Giá vàng tại một số doanh nghiệp lúc 15h ngày 29/3/2026

DOJI
Sản phẩm Mua Bán
Vàng miếng DOJI lẻ169,800172,800
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng169,800172,800
Nữ trang 9999168,000172,000
Nữ trang 999167,500171,500
Nữ trang 99166,800171,300
PNJ
Sản phẩm Mua Bán
Vàng miếng SJC PNJ169,800172,800
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ169,800172,800
Vàng Kim Bảo 9999169,800172,800
Vàng Phúc Lộc Tài 9999169,800172,800
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng169,800172,800
Vàng trang sức 9999 PNJ167,200171,200
Vàng trang sức 24K PNJ167,030171,030
Vàng nữ trang 99163,290169,490
Vàng 916 (22K)150,620156,820
Vàng 18K PNJ119,500128,400
Vàng 680 (16.3K)107,520116,420
Vàng 650 (15.6K)102,380111,280
Vàng 610 (14.6K)95,530104,430
Vàng 14K PNJ91,250100,150
Vàng 416 (10K)62,32071,220
Vàng 375 (9K)55,30064,200
Vàng 333 (8K)48,11057,010
SJC
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 chỉ169,800172,830
Vàng SJC 2 chỉ169,800172,830
Vàng SJC 5 chỉ169,800172,820
Vàng miếng SJC theo lượng169,800172,800
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân169,600172,700
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ169,600172,600
Trang sức vàng SJC 9999167,600171,100
Vàng trang sức SJC 99%162,905169,405
Nữ trang 68%107,609116,509
Nữ trang 41,7%62,60571,505

Lưu ý: Giá vàng được cập nhật theo thời gian thực từ doanh nghiệp kinh doanh vàng và chỉ có giá trị tham khảo. Người mua nên kiểm tra lại tại điểm giao dịch trước khi quyết định.

Nguồn: Kitco, Vietcombank, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Mi Hồng.

Bài liên quan
