Thị trường Giá vàng chiều nay 29/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 29/4/2026: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm 1,5 triệu còn 166 triệu, vàng nhẫn 9999 giảm tới 2 triệu đồng, vàng thế giới giảm xuống 4.574,5 USD

Giá vàng chiều 29/4/2026 lúc 17h nối dài đà giảm sang phiên thứ hai liên tiếp. Vàng miếng SJC tại loạt thương hiệu lớn mất thêm 1,5 triệu đồng/lượng về 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng nhẫn 9999 giảm tới 2 triệu đồng/lượng tại DOJI. Vàng thế giới giữ vùng 4.574 USD/ounce sau phiên rơi sốc 100 USD hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống trong những ngày gần đây. So với cùng thời điểm tháng trước, mỗi lượng vàng đã giảm khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giảm này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng mạnh trước đó.

Trong ngày 29/4, nhu cầu mua vàng tăng rõ rệt khi giá tiếp tục giảm sâu. Trái lại, lượng người mang vàng đi bán gần như không còn. Tâm lý chung của người dân là tranh thủ mua vào khi giá thấp, trong khi những người đã nắm giữ vàng lại có xu hướng chờ giá phục hồi.

Tại một số cửa hàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), không khí giao dịch trở nên nhộn nhịp hơn ở chiều mua. Các cửa hàng cho biết vàng nhẫn tròn trơn được bán ra không giới hạn, khách hàng có thể mua theo nhu cầu và nhận hàng ngay. Điều này cho thấy nguồn cung ngắn hạn vẫn ổn định, đủ đáp ứng lượng cầu đang tăng.

Trên phố vàng Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua cũng khá đông nhưng không còn cảnh chen lấn như các đợt sốt trước. Nhiều người giữ tâm lý thận trọng, chỉ mua từng lượng nhỏ để tích trữ dần. Nhân viên cửa hàng cho biết khách chủ yếu mua nhỏ lẻ, không còn xu hướng gom số lượng lớn như khi giá tăng mạnh.

Các chuyên gia kinh tế nhận định giá vàng trong ngắn hạn có thể còn biến động mạnh do chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ, biến động tỷ giá và tâm lý thị trường toàn cầu. Khi thị trường chưa ổn định, việc mua bán ngắn hạn để kiếm lời nhanh có thể tiềm ẩn rủi ro cao, nhất là với những người thiếu kinh nghiệm.

Về dài hạn, vàng vẫn được xem là tài sản có khả năng bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, giá vàng không tăng liên tục mà thường có những giai đoạn điều chỉnh sau khi tăng nóng. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ và cân nhắc khả năng chịu rủi ro, thay vì chạy theo tâm lý đám đông khi thị trường biến động.