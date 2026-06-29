Thị trường Giá vàng chiều nay 29/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 đồng loạt Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026 giảm đầu tuần; vàng miếng về 148 triệu, vàng nhẫn neo cao, thế giới còn 4.062 USD/ounce.

Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026 lúc 15h00 đi xuống tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa giá bán ra phổ biến về 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026 giảm đầu tuần, nhiều thương hiệu về 148 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 15h30 thứ Hai ngày 29/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước mở đầu tuần mới với xu hướng giảm. Mức điều chỉnh tại các thương hiệu lớn dao động từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng, tùy từng chiều giao dịch.

SJC, PNJ, DOJI và BTMH cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Sau điều chỉnh, giá mua vào tại nhóm này cùng lùi về 145,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra còn 148,0 triệu đồng/lượng. Riêng tại SJC, chênh lệch mua - bán vẫn giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

BTMC cũng giảm trong phiên chiều nay nhưng mức lùi ở chiều mua vào nhẹ hơn. Giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 144,0 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, còn 148,0 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa mua vào và bán ra tại BTMC đang ở mức 4,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào còn 144,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra về 148,0 triệu đồng/lượng. Mức bán ra của Phú Quý hiện ngang với nhóm SJC, PNJ, DOJI, BTMH và BTMC.

Mi Hồng là thương hiệu có biến động đáng chú ý nhất. Giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng, xuống 145,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, còn 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng 148,0 triệu đồng/lượng của nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,0 148,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 145,0 148,0 -500 -500 Mi Hồng 145,5 147,0 -700 -1200 PNJ 145,0 148,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,0 -300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,0 148,0 -500 -500 Phú Quý 144,8 148,0 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 29/6/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng 24K DOJI 145,000

▼500K 148,000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 29/6/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,000

▼500K 148,000

▼500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,000

▼500K 148,000

▼500K

3. BTMC - Cập nhật: 29/6/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Bản vị vàng BTMC 144,000

▼300K 148,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 144,000

▼300K 148,000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144,000

▼300K 148,000

▼500K

4. SJC - Cập nhật: 29/6/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,000

▼500K 148,000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 145,000

▼500K 148,020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,000

▼500K 148,030

▼500K

Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026: Vàng nhẫn nhiều thương hiệu vẫn bán ra 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026 với vàng nhẫn tiếp tục neo cao, trong đó SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giữ giá bán ra 148,0 triệu đồng/lượng.

Cập nhật chiều thứ Hai ngày 29/6/2026, thị trường vàng nhẫn trong nước duy trì mặt bằng cao. Nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng chốt giá bán ra ở mức 148,0 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý thấp hơn, cùng ở vùng 147,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang có giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 148,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ giá bán ra tại 148,0 triệu đồng/lượng. Giá thu mua hiện ở mức 145,0 triệu đồng/lượng, ngang với SJC ở cả hai chiều.

DOJI Hà Nội với sản phẩm vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục bám sát mặt bằng cao của thị trường. Giá mua vào đạt 145,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 đang được chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với nhóm bán ra 148,0 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng chiều hôm nay 29/6/2026: Thế giới giảm hơn 0,6%, vẫn trên 4.000 USD/ounce

Tính đến 15h00 ngày 29/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.062,0 USD/ounce, giảm 27,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank 26.461 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

Thế giới giảm hơn 0,6%, vẫn trên 4.000 USD/ounce

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 145,0 - 148,0 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng thế giới đến từ hai sức ép chính: căng thẳng Mỹ - Iran khiến giá dầu tăng và kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất. Tính đến 06h02 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 4.057,77 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm 0,6%, còn 4.072,20 USD/ounce. Nếu xu hướng này kéo dài, vàng có thể khép lại tháng giảm thứ tư liên tiếp, với mức giảm khoảng 10,5%.

Theo ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua làm dấy lên lo ngại giá dầu khó duy trì ở vùng thấp. Giá dầu tăng có thể kéo áp lực lạm phát đi lên, từ đó làm tăng khả năng lãi suất tại Mỹ tiếp tục tăng.

Giá dầu thô tăng sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain vào sáng Chủ nhật. Diễn biến này xảy ra sau cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Dù vậy, theo Axios, Tehran và Washington đã đồng ý dừng các hành động thù địch gần đây tại vùng Vịnh, đồng thời nối lại đàm phán liên quan đến tranh chấp tại eo biển Hormuz.

Thông thường, vàng được xem là kênh trú ẩn khi lạm phát tăng. Tuy nhiên, do vàng không mang lại lãi suất, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao so với các tài sản có lợi suất.

Hiện giới giao dịch dự báo Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Nhà đầu tư tiếp tục chờ dữ liệu việc làm ADP tháng 6 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này để đánh giá hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ.

Ông Tim Waterer cho rằng giá vàng vẫn có thể trở lại mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay, nhưng cần thêm điều kiện hỗ trợ. Căng thẳng địa chính trị phải hạ nhiệt rõ rệt, giá dầu cần giảm bền vững về vùng trước chiến tranh để giảm áp lực lạm phát, đồng thời đồng USD phải suy yếu.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,9%, xuống 58,64 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,1%, lên 1.616,55 USD/ounce, còn palladium tăng 1%, đạt 1.221,29 USD/ounce.