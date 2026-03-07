Thị trường Giá vàng chiều nay 3/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 chốt chuỗi tăng 2 ngày liên tiếp Giá vàng chiều nay 3/7/2026 tăng mạnh, vàng miếng và nhẫn 9999 sát 151,4 triệu đồng/lượng, thế giới trên 4.170 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 3/7/2026: Vàng miếng bật tăng lần hai trong tuần, bán ra phổ biến 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 3/7/2026 ghi nhận thêm một phiên tăng mạnh của vàng miếng trong nước. Tính đến 15h00, nhiều thương hiệu lớn đã nâng giá thêm 2,2 - 3 triệu đồng/lượng so với chốt giá cuối ngày thứ Năm.

Đáng chú ý, mặt bằng bán ra tại nhiều hệ thống đã cùng lên 151,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này đánh dấu nhịp tăng thứ hai trong tuần, giúp giá vàng miếng nhanh chóng quay lại vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá vàng miếng cùng được cập nhật ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng tại các thương hiệu này tăng 3 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt ngày 2/7. Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua - bán được giữ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

BTMC là thương hiệu có mức tăng không đồng đều giữa hai chiều. Giá mua vào tăng 2,5 triệu đồng/lượng, lên 147,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá tăng thêm 3 triệu đồng/lượng, chốt tại 151,4 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán theo đó giãn ra 3,9 triệu đồng/lượng, cao hơn nhóm SJC, DOJI, PNJ và BTMH.

Phú Quý cũng đưa giá bán ra lên ngang nhóm cao nhất. Vàng miếng tại doanh nghiệp này chốt ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối ngày hôm qua, kéo khoảng cách mua - bán lên 3,4 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại về mặt bằng bán ra, Mi Hồng vẫn thấp hơn các thương hiệu lớn khác. Vàng miếng SJC tại đây được chốt ở mức 149,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt ngày thứ Năm, chiều mua vào tăng 2,7 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng hiện chỉ khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tổng thể thị trường cho thấy giá vàng chiều nay 3/7/2026 tăng mạnh và lan rộng. Dù mức điều chỉnh ở từng doanh nghiệp có khác biệt, vùng 151,4 triệu đồng/lượng đã trở thành mặt bằng bán ra phổ biến của vàng miếng trong phiên chiều nay.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng 24K DOJI 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng Kim Bảo 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K

3. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Nhẫn tròn trơn BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Bản vị vàng BTMC 147,500

▲2500K 151,400

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,500

▲2500K 150,000

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,300

▲2500K 149,800

▲3000K

4. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,400

▲3000K 151,400

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 148,400

▲3000K 151,420

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,400

▲3000K 151,430

▲3000K

Giá vàng chiều nay 3/7/2026: Nhẫn 9999 áp sát 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 3/7/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 tiếp tục neo tại mặt bằng cao. Nhiều thương hiệu lớn đang chốt giá bán ra sát 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chủ yếu quanh 148,3 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, vàng nhẫn 9999 được cập nhật ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Khoảng cách mua - bán tại SJC giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với nhẫn tròn ép vỉ chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI Hà Nội cũng ghi nhận mức tương tự đối với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999, ngang bằng BTMH ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151,0 triệu đồng/lượng. So với nhóm BTMH và DOJI, giá mua vào tại BTMC thấp hơn 900.000 đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại thương hiệu này ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tổng thể, giá vàng chiều nay 3/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 chưa rời vùng cao. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội đang dẫn đầu giá bán ra ở 151,4 triệu đồng/lượng, SJC bám sát với 151,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thấp hơn nhẹ ở 151,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 3/7/2026: Vàng quốc tế hồi phục, chênh lệch với SJC vẫn quanh 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 3/7/2026 ghi nhận thị trường quốc tế giữ đà hồi phục. Lúc 17h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.177,3 USD/ounce, tăng 54,1 USD/ounce so với phiên liền trước và tiếp tục đứng trên vùng 4.170 USD/ounce.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.463 VND/USD, vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá quốc tế khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tại châu Á cho thấy sức mua không đồng đều. Ở Ấn Độ, nhu cầu mua vàng chững lại trong ngày thứ Sáu sau khi giá hồi phục. Đầu tuần, lực mua từng tăng nhẹ khi giá giảm về đáy 3 tháng, nhưng mặt bằng giá cao hơn khiến người mua thận trọng trở lại.

Giá vàng tại Ấn Độ đã tăng lên 148.046 rupee/10 gram, tương đương khoảng 1.553 USD. Trước đó, hôm thứ Ba, giá từng ở mức 140.450 rupee/10 gram, thấp nhất kể từ ngày 27/3. Tính cả tháng 6, vàng tại Ấn Độ giảm khoảng 8,4%, là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 3.

Theo một chủ cửa hàng kim hoàn tại Kolkata, khách hàng đã chờ vàng điều chỉnh trước khi xuống tiền. Khi giá giảm sâu hơn, họ bắt đầu mua vào, nhưng phần lớn chỉ là các giao dịch nhỏ trong những ngày đầu tuần.

Các đại lý vàng tại Ấn Độ trong tuần này đưa ra mức giá từ cộng tối đa 5 USD/ounce đến chiết khấu 7 USD/ounce so với giá chính thức trong nước, đã gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng. Một tuần trước, vàng tại Ấn Độ còn được giao dịch với mức cộng thêm tối đa 6 USD/ounce.

Tại Mumbai, một đại lý vàng cho biết các tiệm kim hoàn vẫn có nhu cầu nhập hàng, nhưng không muốn mua mạnh do giá biến động. Ngoài ra, thị trường đang trong mùa thấp điểm khi ngắn hạn thiếu các lễ hội lớn để kéo sức mua vàng trang sức.

Trên bình diện quốc tế, vàng giao ngay đang hướng đến tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 5 tuần đi xuống và vẫn trụ trên mốc 4.100 USD/ounce. Dữ liệu việc làm yếu hơn tại Mỹ làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng.

Tại Trung Quốc, vàng được giao dịch từ ngang bằng đến thấp hơn 2 USD/ounce so với giá giao ngay quốc tế. Mức này tích cực hơn tuần trước, khi vàng tại Trung Quốc thấp hơn giá chuẩn toàn cầu khoảng 3 - 7 USD/ounce.

Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, đánh giá vùng 4.000 USD/ounce đang là hỗ trợ đáng chú ý. Ông cho rằng thị trường có thể đi quanh vùng này thêm một thời gian, song người mua vẫn khá thận trọng vì triển vọng giá còn nhiều biến số. Nếu vàng rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, lực mua bắt đáy có thể tăng rõ hơn.

Tại Hong Kong, vàng dao động từ thấp hơn 0,50 USD/ounce đến cao hơn 1,70 USD/ounce so với giá quốc tế. Tại Nhật Bản, giá bán thấp hơn khoảng 0,50 USD/ounce so với chuẩn toàn cầu.