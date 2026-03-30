Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ đầu tuần

Quốc Duẩn 30/03/2026 15:15

Giá vàng chiều nay 30/3/2026 đầu tuần cuối cùng tháng 3, SJC DOJI PNJ tăng 1 triệu, phổ biến 170,8-173,8 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng lên 4525 USD/ounce

Chốt phiên chiều 30/3/2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Vàng thế giới tiếp đà tăng lên 4.525 USD/ounce, kéo rộng sắc xanh trên thị trường nội địa.

Cập nhật lúc 15h ngày 30/3/2026, giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn chốt phiên ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng — biên độ tăng cao nhất trong nhóm.

PNJPhú Quý cũng chốt ở mức tương đương, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết mua vào 170,7 triệu (tăng 900.000 đồng) và bán ra 173,8 triệu (tăng 1 triệu) — chênh lệch hai chiều nhỉnh hơn mặt bằng chung 100.000 đồng.

Mi Hồng niêm yết 171,3–173,8 triệu đồng/lượng, mua vào tăng 500.000 đồng và bán ra tăng 1 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) là ngoại lệ duy nhất với mức tăng thấp nhất, chỉ 100.000 đồng, chốt tại 169,9–172,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI chốt phiên ở mức 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn 9999 tại 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn tại mức 170,3–173,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h ngày 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.525,20 USD/ounc, tăng 32,20 USD (+0,72%) trong ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 30,1 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-30-2026_02_37_pm.jpg

Bảng giá chi tiết DOJI, PNJ, BTMC, SJC chiều 30/3/2026

Giá vàng hôm nayNgày 30/3/2026
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC tại Hà Nội170,8173,8+1000+1000
Tập đoàn DOJI170,8173,8+1000+1000
PNJ170,8173,8+1000+1000
Phú Quý170,8173,8+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu170,7173,8+900+1000
Mi Hồng171,3173,8+500+1000
Bảo Tín Mạnh Hải169,9172,9+100+100
1. DOJI - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng DOJI lẻ170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Nữ trang 9999169.400 ▲1.400173.400 ▲1.400
Nữ trang 999168.900 ▲1.400172.900 ▲1.400
Nữ trang 99168.200 ▲1.400172.700 ▲1.400
2. PNJ - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC PNJ170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng Kim Bảo 9999170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng Phúc Lộc Tài 9999170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng trang sức 9999 PNJ168.200 ▲1.000172.200 ▲1.000
Vàng trang sức 24K PNJ168.030 ▲1.000172.030 ▲1.000
Vàng nữ trang 99164.280 ▲990170.480 ▲990
Vàng 916 (22K)151.540 ▲920157.740 ▲920
Vàng 18K PNJ120.250 ▲750129.150 ▲750
Vàng 680 (16.3K)108.200 ▲680117.100 ▲680
Vàng 650 (15.6K)103.030 ▲650111.930 ▲650
Vàng 610 (14.6K)96.140 ▲610105.040 ▲610
Vàng 14K PNJ91.840 ▲590100.740 ▲590
Vàng 416 (10K)62.740 ▲42071.640 ▲420
Vàng 375 (9K)55.680 ▲38064.580 ▲380
Vàng 333 (8K)48.440 ▲33057.340 ▲330
3. BTMC - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC170.700 ▲900173.800 ▲1.000
Vàng miếng Rồng Thăng Long170.300 ▲500173.300 ▲500
Vàng nhẫn trơn BTMC170.300 ▲500173.300 ▲500
Bản vị vàng BTMC170.300 ▲500173.300 ▲500
Trang sức Rồng Thăng Long 9999168.300 ▲500172.300 ▲500
Trang sức Rồng Thăng Long 999168.100 ▲500172.100 ▲500
4. SJC - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 chỉ170.800 ▲1.000173.830 ▲1.000
Vàng SJC 2 chỉ170.800 ▲1.000173.830 ▲1.000
Vàng SJC 5 chỉ170.800 ▲1.000173.820 ▲1.000
Vàng miếng SJC theo lượng170.800 ▲1.000173.800 ▲1.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân170.600 ▲1.000173.700 ▲1.000
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ170.600 ▲1.000173.600 ▲1.000
Trang sức vàng SJC 9999168.600 ▲1.000172.100 ▲1.000
Vàng trang sức SJC 99%163.896 ▲990170.396 ▲990
Nữ trang 68%108.289 ▲680117.189 ▲680
Nữ trang 41,7%63.022 ▲41771.922 ▲417
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ đầu tuần
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO