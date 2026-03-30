Giá vàng chiều nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ đầu tuần
Giá vàng chiều nay 30/3/2026 đầu tuần cuối cùng tháng 3, SJC DOJI PNJ tăng 1 triệu, phổ biến 170,8-173,8 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng lên 4525 USD/ounce
Chốt phiên chiều 30/3/2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Vàng thế giới tiếp đà tăng lên 4.525 USD/ounce, kéo rộng sắc xanh trên thị trường nội địa.
Cập nhật lúc 15h ngày 30/3/2026, giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn chốt phiên ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng — biên độ tăng cao nhất trong nhóm.
PNJ và Phú Quý cũng chốt ở mức tương đương, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết mua vào 170,7 triệu (tăng 900.000 đồng) và bán ra 173,8 triệu (tăng 1 triệu) — chênh lệch hai chiều nhỉnh hơn mặt bằng chung 100.000 đồng.
Mi Hồng niêm yết 171,3–173,8 triệu đồng/lượng, mua vào tăng 500.000 đồng và bán ra tăng 1 triệu đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) là ngoại lệ duy nhất với mức tăng thấp nhất, chỉ 100.000 đồng, chốt tại 169,9–172,9 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI chốt phiên ở mức 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết nhẫn 9999 tại 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn tại mức 170,3–173,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h ngày 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.525,20 USD/ounc, tăng 32,20 USD (+0,72%) trong ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 30,1 triệu đồng/lượng.
Bảng giá chi tiết DOJI, PNJ, BTMC, SJC chiều 30/3/2026
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 30/3/2026
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|170,8
|173,8
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|170,8
|173,8
|+1000
|+1000
|PNJ
|170,8
|173,8
|+1000
|+1000
|Phú Quý
|170,8
|173,8
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|170,7
|173,8
|+900
|+1000
|Mi Hồng
|171,3
|173,8
|+500
|+1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|169,9
|172,9
|+100
|+100
|1. DOJI - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng DOJI lẻ
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Nữ trang 9999
|169.400 ▲1.400
|173.400 ▲1.400
|Nữ trang 999
|168.900 ▲1.400
|172.900 ▲1.400
|Nữ trang 99
|168.200 ▲1.400
|172.700 ▲1.400
|2. PNJ - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC PNJ
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng Kim Bảo 9999
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng Phúc Lộc Tài 9999
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng trang sức 9999 PNJ
|168.200 ▲1.000
|172.200 ▲1.000
|Vàng trang sức 24K PNJ
|168.030 ▲1.000
|172.030 ▲1.000
|Vàng nữ trang 99
|164.280 ▲990
|170.480 ▲990
|Vàng 916 (22K)
|151.540 ▲920
|157.740 ▲920
|Vàng 18K PNJ
|120.250 ▲750
|129.150 ▲750
|Vàng 680 (16.3K)
|108.200 ▲680
|117.100 ▲680
|Vàng 650 (15.6K)
|103.030 ▲650
|111.930 ▲650
|Vàng 610 (14.6K)
|96.140 ▲610
|105.040 ▲610
|Vàng 14K PNJ
|91.840 ▲590
|100.740 ▲590
|Vàng 416 (10K)
|62.740 ▲420
|71.640 ▲420
|Vàng 375 (9K)
|55.680 ▲380
|64.580 ▲380
|Vàng 333 (8K)
|48.440 ▲330
|57.340 ▲330
|3. BTMC - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|170.700 ▲900
|173.800 ▲1.000
|Vàng miếng Rồng Thăng Long
|170.300 ▲500
|173.300 ▲500
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|170.300 ▲500
|173.300 ▲500
|Bản vị vàng BTMC
|170.300 ▲500
|173.300 ▲500
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|168.300 ▲500
|172.300 ▲500
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|168.100 ▲500
|172.100 ▲500
|4. SJC - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 chỉ
|170.800 ▲1.000
|173.830 ▲1.000
|Vàng SJC 2 chỉ
|170.800 ▲1.000
|173.830 ▲1.000
|Vàng SJC 5 chỉ
|170.800 ▲1.000
|173.820 ▲1.000
|Vàng miếng SJC theo lượng
|170.800 ▲1.000
|173.800 ▲1.000
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân
|170.600 ▲1.000
|173.700 ▲1.000
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|170.600 ▲1.000
|173.600 ▲1.000
|Trang sức vàng SJC 9999
|168.600 ▲1.000
|172.100 ▲1.000
|Vàng trang sức SJC 99%
|163.896 ▲990
|170.396 ▲990
|Nữ trang 68%
|108.289 ▲680
|117.189 ▲680
|Nữ trang 41,7%
|63.022 ▲417
|71.922 ▲417