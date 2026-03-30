Giá vàng chiều nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ đầu tuần

Chốt phiên chiều 30/3/2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 500.000 đến 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Vàng thế giới tiếp đà tăng lên 4.525 USD/ounce, kéo rộng sắc xanh trên thị trường nội địa.

Cập nhật lúc 15h ngày 30/3/2026, giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn chốt phiên ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng — biên độ tăng cao nhất trong nhóm.

PNJ và Phú Quý cũng chốt ở mức tương đương, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết mua vào 170,7 triệu (tăng 900.000 đồng) và bán ra 173,8 triệu (tăng 1 triệu) — chênh lệch hai chiều nhỉnh hơn mặt bằng chung 100.000 đồng.

Mi Hồng niêm yết 171,3–173,8 triệu đồng/lượng, mua vào tăng 500.000 đồng và bán ra tăng 1 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) là ngoại lệ duy nhất với mức tăng thấp nhất, chỉ 100.000 đồng, chốt tại 169,9–172,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI chốt phiên ở mức 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết nhẫn 9999 tại 170,8–173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn tại mức 170,3–173,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 15h ngày 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.525,20 USD/ounc, tăng 32,20 USD (+0,72%) trong ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 30,1 triệu đồng/lượng.

Bảng giá chi tiết DOJI, PNJ, BTMC, SJC chiều 30/3/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 30/3/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170,8 173,8 +1000 +1000 Tập đoàn DOJI 170,8 173,8 +1000 +1000 PNJ 170,8 173,8 +1000 +1000 Phú Quý 170,8 173,8 +1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu 170,7 173,8 +900 +1000 Mi Hồng 171,3 173,8 +500 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 169,9 172,9 +100 +100

1. DOJI - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng DOJI lẻ 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Nữ trang 9999 169.400 ▲1.400 173.400 ▲1.400 Nữ trang 999 168.900 ▲1.400 172.900 ▲1.400 Nữ trang 99 168.200 ▲1.400 172.700 ▲1.400

2. PNJ - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Vàng Kim Bảo 9999 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Vàng Phúc Lộc Tài 9999 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 170.800 ▲1.000 173.800 ▲1.000 Vàng trang sức 9999 PNJ 168.200 ▲1.000 172.200 ▲1.000 Vàng trang sức 24K PNJ 168.030 ▲1.000 172.030 ▲1.000 Vàng nữ trang 99 164.280 ▲990 170.480 ▲990 Vàng 916 (22K) 151.540 ▲920 157.740 ▲920 Vàng 18K PNJ 120.250 ▲750 129.150 ▲750 Vàng 680 (16.3K) 108.200 ▲680 117.100 ▲680 Vàng 650 (15.6K) 103.030 ▲650 111.930 ▲650 Vàng 610 (14.6K) 96.140 ▲610 105.040 ▲610 Vàng 14K PNJ 91.840 ▲590 100.740 ▲590 Vàng 416 (10K) 62.740 ▲420 71.640 ▲420 Vàng 375 (9K) 55.680 ▲380 64.580 ▲380 Vàng 333 (8K) 48.440 ▲330 57.340 ▲330

3. BTMC - Cập nhật: 30/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 170.700 ▲900 173.800 ▲1.000 Vàng miếng Rồng Thăng Long 170.300 ▲500 173.300 ▲500 Vàng nhẫn trơn BTMC 170.300 ▲500 173.300 ▲500 Bản vị vàng BTMC 170.300 ▲500 173.300 ▲500 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 168.300 ▲500 172.300 ▲500 Trang sức Rồng Thăng Long 999 168.100 ▲500 172.100 ▲500