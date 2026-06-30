Thị trường Giá vàng chiều nay 30/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 tiếp tục ngày giảm thứ 2 Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026 giảm ở vàng miếng, vàng nhẫn cao nhất 147 triệu/lượng, thế giới vượt 4.000 USD/ounce.

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026: Vàng miếng giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng, nhiều nơi về 147 triệu đồng

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026 tiếp tục đi xuống trong phiên cuối tháng. Cập nhật lúc 15h30, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn giảm từ 300.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra phổ biến về vùng 147,0 triệu đồng/lượng.

Nhóm SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng tại các thương hiệu này đồng loạt chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm không đều giữa hai chiều. Giá mua vào hạ 500.000 đồng/lượng xuống 143,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng về 147,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là thương hiệu có mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào trong nhóm khảo sát. Giá mua vào vàng miếng mất 1,3 triệu đồng/lượng, còn 143,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng, về 147,0 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng biến động nhẹ hơn. Giá mua vào vàng miếng SJC tại đây giữ nguyên ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng xuống 146,2 triệu đồng/lượng. Mức bán ra này thấp hơn vùng 147,0 triệu đồng/lượng đang xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Tính chung, giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026 ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt ở nhóm vàng miếng. Dù biên độ điều chỉnh khác nhau, nhiều thương hiệu đã cùng đưa giá bán ra về mốc 147,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026: Vàng nhẫn bán ra cao nhất 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức bán ra cao nhất 147,0 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu lớn.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn nhẹ so với nhóm đang giữ mốc 147,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng nằm trong nhóm có giá bán ra cao nhất. Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải được chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cũng có cùng vùng giá 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn, ở mức 143,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra vẫn giữ tại 147,0 triệu đồng/lượng, ngang nhóm dẫn đầu.

Phú Quý chốt giá nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm 147,0 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và DOJI.

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026: Vàng thế giới trở lại mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng chiều hôm nay 30/6/2026 trên thị trường thế giới đã lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Tính đến 16h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.023,7 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.466 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày thứ Ba đang hướng tới mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ tháng 4/2013. Nguyên nhân chính là những lo ngại tại Trung Đông đã hạ nhiệt, trong khi thị trường lại tập trung nhiều hơn vào khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Tính đến 7h32 GMT, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,2% lên 4.026,17 USD/ounce. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 6 đến nay, giá vàng đã giảm 11,2% và có thể ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 gần như đi ngang ở mức 4.040,60 USD/ounce.

Nếu xu hướng này tiếp tục, vàng sẽ có quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và cũng là quý giảm mạnh nhất kể từ quý II/2013. Trước đó, căng thẳng liên quan đến Iran khiến giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Khi lạm phát cao, thị trường càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất.

Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho rằng lạm phát cao, kỳ vọng lãi suất tăng và đồng USD mạnh đang lấn át các yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Thông thường, vàng được xem là tài sản giúp phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất ở mức cao, vàng lại kém hấp dẫn hơn vì kim loại quý này không tạo ra lãi suất như tiền gửi hoặc trái phiếu.

Hiện giới giao dịch dự báo Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược khoảng 64% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Nhà đầu tư hiện chờ thêm dữ liệu việc làm ADP tháng 6 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này. Các số liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn Fed có tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn về lãi suất hay không.

Đồng USD cũng đang hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp. Khi USD mạnh lên, vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó gây thêm áp lực lên giá vàng.

Giá dầu đang trên đà ghi nhận quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến liên quan đến các cuộc trao đổi giữa Iran và Mỹ tại Doha trong tuần này. Tuy nhiên, phía Iran cho biết hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch.

Christopher Wong, chiến lược gia kim loại quý tại OCBC, cho rằng giá vàng muốn phục hồi bền vững cần ít nhất một trong ba yếu tố: lợi suất thực giảm, đồng USD yếu đi hoặc kỳ vọng Fed tăng lãi suất hạ nhiệt rõ rệt. Nếu không có các yếu tố này, những nhịp tăng của vàng có thể nhanh chóng suy yếu và giá vàng có thể tiếp tục đi ngang dưới các vùng đỉnh cũ.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 58,88 USD/ounce. Giá bạch kim gần như đi ngang ở mức 1.574,75 USD/ounce, còn palladium tăng 1,5% lên 1.232,16 USD/ounce. Dù vậy, cả bạc, bạch kim và palladium đều đang hướng tới mức giảm theo tháng và theo quý.