Thị trường Giá vàng chiều nay 30/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng chiều nay 30/7/2026 phân hóa giữa các thương hiệu; BTMC dẫn đầu giá nhẫn 143 triệu đồng/lượng, Mi Hồng bất ngờ giảm.

Giá vàng chiều nay 30/7/2026: Nhiều thương hiệu tăng giá, Mi Hồng quay đầu đi xuống

Giá vàng chiều nay 30/7/2026 tiếp tục nhích lên tại phần lớn hệ thống kinh doanh vàng trong nước, nhưng tốc độ tăng đã chậm hơn so với buổi sáng. Mức tăng phổ biến dao động từ 200.000–600.000 đồng/lượng so với hôm qua. DOJI đứng ngoài nhịp điều chỉnh mới, còn Mi Hồng là thương hiệu duy nhất giảm giá ở cả chiều mua vào và bán ra.

Mở đầu nhóm tăng nhẹ, SJC cộng thêm 200.000 đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch. Giá vàng miếng hiện được mua vào ở mức 137,2 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 141,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng biên độ điều chỉnh với SJC, Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào lên 137,2 triệu đồng/lượng sau khi tăng 200.000 đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng tương ứng, đạt 141,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, khách hàng bán vàng cho doanh nghiệp nhận mức giá 137,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra được đưa lên 141,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai mức giá đều cao hơn 200.000 đồng/lượng.

Riêng DOJI chưa thực hiện thêm lần điều chỉnh nào trong buổi chiều. Giá mua vào vẫn giữ ở 138,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đứng tại 142,5 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là mức bán ra cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Biến động đáng kể hơn xuất hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải. Sau khi tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng tại đây lên 137,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý cũng tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức giá mới được doanh nghiệp áp dụng là 137,7 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải.

Không đi cùng xu hướng tăng của thị trường, Mi Hồng hạ giá mua vào 500.000 đồng/lượng và giảm giá bán ra 300.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều chỉ còn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,7 141,7 +200 +200 Tập đoàn DOJI 138,5 142,5 - - Mi Hồng 138,0 140,0 -500 -300 PNJ Hà Nội 137,7 141,7 +200 +200 Bảo Tín Minh Châu 137,7 141,7 +200 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 137,7 141,7 +600 +600 Phú Quý 137,7 141,7 +600 +600

1. SJC - Cập nhật: 30/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137.200.000

▲ 200.000 141.200.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.700.000

▲ 200.000 141.720.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.700.000

▲ 200.000 141.730.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137.200.000

▲ 200.000 141.300.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 134.200.000

▲ 200.000 139.200.000

▲ 200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.821.782

▲ 198.020 137.821.782

▲ 198.020 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.760.441

▲ 150.015 104.560.441

▲ 150.015 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 85.015.466

▲ 136.014 94.815.466

▲ 136.014 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 75.270.492

▲ 122.013 85.070.492

▲ 122.013 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.511.716

▲ 116.612 81.311.716

▲ 116.612 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.402.205

▲ 83.409 58.202.205

▲ 83.409 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000

2. BTMC - Cập nhật: 30/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.000.000

▲ 1.000.000 142.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 137.800.000

▲ 1.000.000 141.800.000

▲ 1.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▲ 1.000.000 143.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▲ 1.000.000 143.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.100.000

▲ 1.000.000 143.000.000

▲ 1.000.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.800.000

▲ 1.000.000 0

± 0

3. PNJ - Cập nhật: 30/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 TPHCM PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 TPHCM SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Hà Nội PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Đà Nẵng PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Đà Nẵng SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Miền Tây PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Miền Tây SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Tây Nguyên PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Tây Nguyên SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Đông Nam Bộ SJC 137.700.000

▲ 200.000 141.700.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.200.000

▲ 700.000 140.200.000

▲ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.060.000

▲ 700.000 140.060.000

▲ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 132.600.000

▲ 690.000 138.800.000

▲ 690.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.220.000

▲ 640.000 128.420.000

▲ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.250.000

▲ 520.000 105.150.000

▲ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.440.000

▲ 480.000 95.340.000

▲ 480.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.230.000

▲ 450.000 91.130.000

▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.620.000

▲ 420.000 85.520.000

▲ 420.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.120.000

▲ 410.000 82.020.000

▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.420.000

▲ 290.000 58.320.000

▲ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.680.000

▲ 270.000 52.580.000

▲ 270.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.790.000

▲ 240.000 46.690.000

▲ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.700.000

▲ 200.000 141.600.000

▲ 400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 132.880.000

▲ 700.000 139.080.000

▲ 700.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.000.000

▲ 700.000 0

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.460.000

▲ 690.000 0

± 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 30/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.700.000

▲ 600.000 141.700.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.700.000

▲ 600.000 141.700.000

▲ 600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 137.600.000

▲ 600.000 141.600.000

▲ 600.000 Vàng trang sức 999.9 135.000.000

▲ 1.000.000 141.000.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 999 134.900.000

▲ 1.000.000 140.900.000

▲ 1.000.000 Vàng trang sức 99 133.650.000

▲ 990.000 139.590.000

▲ 990.000 Vàng trang sức 98 132.300.000

▲ 980.000 138.180.000

▲ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 130.000.000

▲ 500.000 0

± 0

5. DOJI - Cập nhật: 30/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

± 0 142.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

± 0 142.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 135.000.000

▼ 1.500.000 140.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.500.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 133.800.000

▼ 1.500.000 139.500.000

▼ 1.500.000

Giá vàng nhẫn chiều nay 30/7/2026: Giá bán ra cao nhất chạm 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn chiều nay 30/7/2026 đang được các doanh nghiệp giao dịch trong khoảng 136,7–139,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,2–143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu về giá bán, còn PNJ ghi nhận khoảng cách mua – bán rộng nhất thị trường.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 137,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng tại đây đang trả cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn lên 137,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Giá bán ra tại hệ thống này đạt 141,7 triệu đồng/lượng, tạo mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Với dòng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999, DOJI đang áp dụng mức 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Khoảng cách giao dịch được giữ ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Giá cao nhất trong nhóm khảo sát thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được doanh nghiệp mua vào với giá 139,1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đã lên 143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch tương ứng là 3,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được thu mua ở mức 137,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm cập nhật, PNJ có giá mua vào thấp nhất, đạt 136,7 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp bán vàng nhẫn với giá 141,6 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách mua – bán lên tới 4,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 30/7/2026 giữ quanh 4.060 USD/ounce

Giá vàng thế giới chiều nay 30/7/2026 biến động không đáng kể, tiếp tục dao động quanh mức 4.060 USD/ounce. Tính đến 17h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.063,2 USD/ounce, giảm nhẹ 2,3 USD/ounce so với hôm qua.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.520 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 129,92 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. Trong nước, vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 137,7–141,7 triệu đồng/lượng. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá bán vàng SJC cao hơn khoảng 11,78 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Năm khi lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Thị trường vẫn thận trọng sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Lúc 7h14 GMT, vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.045,59 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ tăng nhẹ 0,2%, đạt 4.043,70 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khiến vàng kém hấp dẫn hơn do kim loại quý không mang lại lãi suất. Thị trường hiện dự báo 67% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng giá vàng có thể lùi về vùng 3.900 USD/ounce nếu áp lực từ lãi suất tiếp tục gia tăng.