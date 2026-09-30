Thị trường Giá vàng chiều nay 30/9/2026: Vàng 9999, SJC BTMC DOJI Phú Quý, nhẫn trơn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 30/9/2026 lập mặt bằng mới khi vàng miếng tại nhiều hệ thống tăng mạnh, trong khi giá vàng thế giới phục hồi lên 4.195,56 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 30/9/2026: Nhiều thương hiệu tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 30/9/2026 tiếp tục đi lên tại nhiều hệ thống lớn. Giá bán vàng miếng cao nhất trong nhóm khảo sát đã chạm 144,1 triệu đồng/lượng, trong khi mức tăng so với ngày hôm qua dao động từ 1 - 1,6 triệu đồng/lượng.

SJC đưa giá vàng miếng lên 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức niêm yết ngày hôm qua, cả hai chiều đều tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, mức điều chỉnh cũng đạt 1,6 triệu đồng/lượng. Sau khi tăng giá, vàng miếng được doanh nghiệp thu mua ở 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra 144,1 triệu đồng/lượng.

Cùng mức giá với SJC và PNJ, DOJI hiện niêm yết vàng miếng ở 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Mặt bằng mới cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với ngày trước đó.

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay cũng được nâng thêm 1,6 triệu đồng/lượng. Giá mua vào theo đó đạt 141,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lên 144,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi nhóm trên cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh thấp hơn, với mức tăng 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vàng miếng với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tại Phú Quý có sự chênh lệch giữa hai chiều giao dịch. Giá thu mua tăng 1,3 triệu đồng/lượng lên 140,8 triệu đồng/lượng, còn chiều bán được nâng thêm 1,6 triệu đồng/lượng, đạt 144,1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng nhập cuộc tăng giá nhưng với biên độ 1 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá mua vào đạt 142 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Mức thu mua tại đây đang cao hơn các thương hiệu còn lại trong nhóm khảo sát.

Giá vàng hôm nay

Ngày 30/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,1 144,1

+1600 +1600 Tập đoàn DOJI

141,1 144,1

+1600 +1600 Mi Hồng

142,0 143,5

+1000 +1000 PNJ

141,1 144,1

+1600 +1600 Bảo Tín Minh Châu

139,5 143,5

+1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 141,1 144,1

+1600 +1600 Phú Quý 140,8 144,1

+1300 +1600

1. SJC - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.600.000

▲ +1.600.000 143.600.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.100.000

▲ +1.600.000 144.120.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.100.000

▲ +1.600.000 144.130.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.600.000

▲ +1.600.000 143.700.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 138.100.000

▲ +1.600.000 142.600.000

▲ +1.600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 134.188.000

▲ +1.584.000 141.188.000

▲ +1.584.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 97.311.000

▲ +1.200.000 107.111.000

▲ +1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 87.328.000

▲ +1.088.000 97.128.000

▲ +1.088.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.345.000

▲ +976.000 87.145.000

▲ +976.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.494.000

▲ +933.000 83.294.000

▲ +933.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.820.000

▲ +667.000 59.620.000

▲ +667.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲ +1.600.000 144.100.000

▲ +1.600.000

2. PNJ - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 TPHCM PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 TPHCM SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Hà Nội PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Đà Nẵng PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Đà Nẵng SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Miền Tây PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Miền Tây SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Tây Nguyên PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Tây Nguyên SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

▲ +1.000.000 142.500.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

▲ +1.000.000 142.360.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000

▲ +990.000 141.080.000

▲ +990.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000

▲ +920.000 130.530.000

▲ +920.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000

▲ +750.000 106.880.000

▲ +750.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000

▲ +680.000 96.900.000

▲ +680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000

▲ +650.000 92.630.000

▲ +650.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000

▲ +610.000 86.930.000

▲ +610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000

▲ +580.000 83.360.000

▲ +580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000

▲ +420.000 59.280.000

▲ +420.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000

▲ +380.000 53.440.000

▲ +380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000

▲ +330.000 47.450.000

▲ +330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000

▲ +990.000 141.360.000

▲ +990.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.000.000

▲ +200.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.430.000

▲ +200.000 0

±0

3. DOJI - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.800.000

▲ +1.300.000 143.800.000

▲ +1.300.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.800.000

▲ +1.300.000 143.800.000

▲ +1.300.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 140.000.000

▲ +1.500.000 143.000.000

▲ +1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 139.500.000

▲ +1.500.000 142.500.000

▲ +1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 137.700.000

▲ +1.500.000 141.000.000

▲ +1.500.000

4. BTMC - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 137.900.000

▲ +1.400.000 142.900.000

▲ +1.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 137.700.000

▲ +1.400.000 142.700.000

▲ +1.400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲ +1.400.000 143.900.000

▲ +1.400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲ +1.400.000 143.900.000

▲ +1.400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲ +1.400.000 143.900.000

▲ +1.400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 134.700.000

▲ +1.500.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 134.700.000

▲ +1.400.000 0

±0

5. Phú Quý - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.200.000

▲ +700.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.200.000

▲ +700.000 143.200.000

▲ +700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 140.200.000

▲ +700.000 143.200.000

▲ +700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.100.000

▲ +700.000 143.100.000

▲ +700.000 Vàng trang sức 999 137.400.000

▲ +1.000.000 142.400.000

▲ +1.000.000 Vàng trang sức 99 136.125.000

▲ +990.000 141.075.000

▲ +990.000 Vàng trang sức 98 134.750.000

▲ +980.000 139.650.000

▲ +980.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.000.000

▲ +1.000.000 0

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Vàng 99,9% 142.000.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 131.200.000

▲ +200.000 133.200.000

▲ +200.000 Vàng 9T8 (98,0%) 130.400.000

▲ +200.000 132.400.000

▲ +200.000 Vàng 95 (95,0%) 126.500.000

▲ +100.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

±0 99.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

±0 87.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

±0 84.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

±0 78.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 49.000.000

±0 52.000.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.000.000

▲ +500.000 143.500.000

▲ +500.000 Nhẫn 999.9 134.000.000

±0 137.500.000

±0 Vàng Ta 999.9 134.000.000

±0 137.500.000

±0 Vàng Ta 990 131.500.000

±0 135.500.000

±0 Vàng 18K (750) 95.960.000

▼ -380.000 101.460.000

▼ -380.000 Vàng trắng Au750 95.960.000

▼ -380.000 101.460.000

▼ -380.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 30/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.500.000

▲ +1.000.000 143.500.000

▲ +1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.900.000

▲ +1.400.000 143.900.000

▲ +1.400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.990.000

▲ +140.000 14.390.000

▲ +140.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 138.900.000

▲ +1.400.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 137.900.000

▲ +1.400.000 142.900.000

▲ +1.400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 137.800.000

▲ +1.400.000 142.800.000

▲ +1.400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 133.800.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 133.300.000

±0 0

±0

Ở thị trường vàng nhẫn, Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn vàng 9999 hiện có giá thu mua 138,9 triệu đồng/lượng. Mức bán ra chưa có trong dữ liệu cập nhật.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI giao dịch ở 139,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 đạt 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, trong khi chiều bán ra đứng ở 143,8 triệu đồng/lượng.

PNJ đang thu mua vàng nhẫn ở mức 141,1 triệu đồng/lượng và bán ra 144,1 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có mức niêm yết cao trên thị trường chiều nay.

Khép lại nhóm khảo sát, SJC để giá vàng nhẫn 9999 ở 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tăng 0,4%, thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed

Thị trường vàng ghi nhận nhịp hồi phục trong phiên thứ Tư, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ chính sách lãi suất của Mỹ. Nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo PCE để tìm thêm manh mối về bước đi kế tiếp của Fed.

Giá vàng giao ngay tăng lên 4.195,56 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,4% vào lúc 7h08 GMT. Giá vàng tương lai Mỹ cũng đi lên, đạt 4.227,50 USD/ounce sau khi tăng 1,1%.

Dù vậy, xét trong cả tháng, vàng vẫn giảm hơn 5%. Đây là kết quả của giai đoạn thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về mặt bằng lãi suất trong những tháng cuối năm.

Một yếu tố khác đang gây áp lực lên vàng là sức mạnh của đồng USD. Đồng tiền Mỹ chuẩn bị khép lại tháng với mức tăng, qua đó hạn chế phần nào sức mua vàng từ các thị trường ngoài Mỹ.

Báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ dự kiến được công bố lúc 12h30 GMT. Đây được xem là dữ liệu có thể định hình lại kỳ vọng của thị trường về tốc độ điều chỉnh lãi suất sắp tới.

Tony Sage, CEO Critical Metals, nhận định một báo cáo PCE thấp hơn dự kiến có thể tạo điều kiện để vàng lấy lại khu vực 4.200 - 4.300 USD/ounce. Trong trường hợp dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn lớn, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng thêm, kéo vàng lùi về kiểm tra vùng 4.100 USD/ounce.

Môi trường lãi suất cao nhìn chung không thuận lợi cho vàng bởi kim loại quý không mang lại dòng tiền từ lãi suất.

Theo FedWatch của CME, xác suất thị trường đặt vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện ở mức 47%. Đối với tháng 12, tỷ lệ này lên tới 91%. Fed vừa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này.

Trong một phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng Fed có thể chỉ cần thêm một lần tăng lãi suất trong năm nay để tiếp tục đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Ở một diễn biến khác, Qatar cho biết nước này kỳ vọng những nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Mỹ và Iran có thể giúp hai bên đạt được tiến triển. Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận các báo cáo về khả năng giảm trừng phạt và giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa để đổi lấy nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm về 61,30 USD/ounce, tương đương mức mất 0,3%. Bạch kim tăng 0,7% lên 1.717,90 USD/ounce, còn palladium tăng 0,5% lên 1.229,15 USD/ounce. Dù tăng trong phiên, cả ba kim loại vẫn đang hướng tới tháng giảm giá.