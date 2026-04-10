Thị trường Giá vàng chiều nay 4/10/2026: Vàng 9999, SJC BTMC DOJI Phú Quý, nhẫn trơn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 4/10/2026 chưa xuất hiện biến động lớn ở nhóm vàng miếng, trong khi một số loại vàng tại Mi Hồng tăng 300.000 - 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 4/10/2026: Rơi sâu đầu tuần, hồi trở lại nhưng chưa lấy lại mốc 144 triệu

Giá vàng chiều nay 4/10/2026 khép lại một tuần nhiều biến động. Sau cú giảm mạnh ngay đầu tuần, vàng miếng từng có nhịp phục hồi khá rõ nhưng không giữ được toàn bộ thành quả khi bước vào cuối tuần. Giá bán phổ biến hiện đứng ở 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng đang được mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. So với vùng 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng từng xuất hiện đầu tuần, cả hai chiều đã tăng trở lại khoảng 1,1 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng khép tuần ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Dù đã hồi khỏi vùng thấp, giá vẫn chưa lấy lại mức trên 144 triệu đồng/lượng từng xuất hiện trong tuần.

Ở DOJI, giá vàng miếng hiện đứng tại 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Nhịp phục hồi từ đáy đầu tuần đã thu hẹp phần đáng kể mức giảm trước đó, song đà tăng không kéo dài đến cuối tuần.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) kết tuần với giá mua 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán 143,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến tại thương hiệu này cũng phản ánh khá rõ mô hình chung của thị trường: giảm mạnh, bật trở lại rồi chững xuống.

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá mua vào hiện ở 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể các hệ thống lớn khác. Giá bán ra vẫn ở 143,5 triệu đồng/lượng, khiến biên độ giữa hai chiều lên tới 4 triệu đồng.

Phú Quý đưa vàng miếng về 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đáy đầu tuần, chiều mua đã tăng khoảng 900.000 đồng, còn chiều bán phục hồi khoảng 1,1 triệu đồng.

Mi Hồng chốt tuần với mức mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là doanh nghiệp có mức thu mua cao nhất trong nhóm được cập nhật.

Vàng nhẫn chưa đồng thuận về mặt bằng giá

Khác với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn đang có sự phân hóa rõ hơn.

Bảo Tín Minh Châu đưa nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 về 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 đang được thu mua ở 139 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn 9999 hiện có giá 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

PNJ chốt giá nhẫn tại 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Riêng SJC, vàng nhẫn 9999 đứng ở 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Khoảng chênh giữa mức mua cao nhất và thấp nhất của vàng nhẫn hiện lên tới 2 triệu đồng/lượng, cho thấy giá thu mua giữa các hệ thống vẫn chưa đồng đều.

Giá vàng hôm nay

Ngày 4/10/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

140,5 143,5

- - Tập đoàn DOJI

140,5 143,5

- - Mi Hồng

142,0 143,5

- - PNJ

140,5 143,5

- - Bảo Tín Minh Châu

139,5 143,5

- - Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5

- - Phú Quý 140,3 143,5

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1. SJC - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.000.000

±0 143.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 140.500.000

±0 143.520.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 140.500.000

±0 143.530.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.000.000

±0 143.100.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.500.000

±0 142.000.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.594.000

±0 140.594.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.861.000

±0 106.661.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.920.000

±0 96.720.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.979.000

±0 86.779.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.144.000

±0 82.944.000

±0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.570.000

±0 59.370.000

±0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 140.500.000

±0 143.500.000

±0

2. BTMC - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.500.000

±0 142.500.000

±0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.300.000

±0 142.300.000

±0 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 132.600.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 132.600.000

±0 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 TPHCM PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 TPHCM SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Đà Nẵng PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Đà Nẵng SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Tây PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Miền Tây SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Tây Nguyên PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Tây Nguyên SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Đông Nam Bộ PNJ 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Đông Nam Bộ SJC 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

±0 142.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

±0 142.360.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000

±0 141.080.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000

±0 130.530.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000

±0 106.880.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000

±0 96.900.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000

±0 92.630.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000

±0 86.930.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000

±0 83.360.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000

±0 59.280.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000

±0 53.440.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000

±0 47.450.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000

±0 141.360.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 132.000.000

±0 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.430.000

±0 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 140.300.000

±0 143.500.000

±0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 140.300.000

±0 143.300.000

±0 Phú quý 1 lượng 99.9 140.200.000

±0 143.200.000

±0 Vàng trang sức 999 136.900.000

±0 141.900.000

±0 Vàng trang sức 99 135.630.000

±0 140.580.000

±0 Vàng trang sức 98 134.260.000

±0 139.160.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 134.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.500.000

±0 141.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.000.000

±0 141.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 136.200.000

±0 139.500.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.000.000

±0 143.500.000

±0 Vàng 99,9% 142.000.000

±0 143.500.000

±0 Vàng 9T85 (98,5%) 131.200.000

▲ +300.000 133.200.000

▲ +300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 130.400.000

▲ +300.000 132.400.000

▲ +300.000 Vàng 95 (95,0%) 126.500.000

▲ +300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000

▲ +500.000 99.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000

▲ +500.000 87.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000

▲ +500.000 84.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000

▲ +500.000 78.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 49.000.000

▲ +500.000 52.000.000

▲ +500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

±0 143.000.000

±0 Vàng 18K (750) 95.350.000

±0 100.850.000

±0 Vàng trắng Au750 95.350.000

±0 100.850.000

±0

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 4/10/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 140.500.000

±0 143.500.000

±0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 139.500.000

±0 143.500.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.950.000

±0 14.350.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 139.000.000

±0 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 138.500.000

±0 142.500.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 138.400.000

±0 142.400.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 132.700.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 132.200.000

±0 0

±0

Vàng thế giới kết tuần dưới 4.150 USD/ounce

Giá vàng thế giới kết tuần ở mức khoảng 4.139,8 USD/ounce, thấp hơn 36,7 USD/ounce so với phiên trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.170 đồng/USD, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương khoảng 130,62 triệu đồng, chưa tính thuế và chi phí liên quan.

Mức này thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 12,88 triệu đồng/lượng.

Trong tuần, vàng thế giới nhiều lần tìm cách giữ vùng 4.200 USD/ounce nhưng không thành công. Áp lực bán mạnh cuối tuần kéo giá quay lại khu vực 4.100 USD/ounce, qua đó khiến xu hướng ngắn hạn trở nên thận trọng hơn.

Nhìn lại cả tuần, thị trường trong nước đã tránh được việc duy trì ở vùng đáy đầu tuần, nhưng việc giá bán vẫn chưa trở lại trên 144 triệu đồng/lượng cho thấy nhịp phục hồi mới chỉ bù được một phần cú giảm trước đó.