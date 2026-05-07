Thị trường Giá vàng chiều nay 5/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 chốt mức tăng tuần đầu tháng 7 Giá vàng chiều nay 5/7/2026 tiếp tục nóng, vàng miếng cao nhất 151,4 triệu đồng/lượng, thế giới tăng hơn 52 USD/ounce.

Giá vàng chiều nay 5/7/2026: Mặt bằng vàng miếng vẫn neo sát 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 5/7/2026 lúc 5h00 chưa rời vùng cao, khi phần lớn thương hiệu lớn giữ giá bán ra vàng miếng tại mốc 151,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ và BTMH cùng chốt vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức chênh giữa hai chiều tại nhóm này là 3 triệu đồng/lượng.

Ở BTMC, vàng miếng được mua vào 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có biên độ mua - bán rộng hơn, lên tới 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận mức 148,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại đây là 3,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có bảng giá thấp hơn ở chiều bán ra, khi vàng miếng SJC được cập nhật ở mức 149,0 - 150,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đến 5h00 ngày 5/7, giá bán ra vàng miếng cao nhất vẫn là 151,4 triệu đồng/lượng, xuất hiện tại SJC, DOJI, PNJ, BTMH, BTMC và Phú Quý. Mi Hồng đứng dưới nhóm này với giá bán ra 150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 5/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,400

- 151,400

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,400

- 151,400

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,400

- 151,400

- Vàng 24K DOJI 148,400

- 151,400

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2. PNJ - Cập nhật: 5/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,400

- 151,400

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Kim Bảo 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,400

- 151,400

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,400

- 151,400

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3. BTMC - Cập nhật: 5/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147,500

- 151,400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147,500

- 151,400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147,500

- 151,400

- Bản vị vàng BTMC 147,500

- 151,400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,500

- 150,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,300

- 149,800

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4. SJC - Cập nhật: 5/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm nay. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,400

- 151,400

- Vàng SJC 5 chỉ 148,400

- 151,420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,400

- 151,430

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Giá vàng chiều nay 5/7/2026: Vàng nhẫn giữ mặt bằng cao cuối tuần

Giá vàng chiều nay 5/7/2026 với vàng nhẫn tiếp tục chốt tuần trên vùng 151 triệu đồng/lượng, trong đó mức cao nhất ở chiều bán ra đạt 151,4 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm cao nhất, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội cùng giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng mức này cho nhẫn tròn ép vỉ, còn DOJI Hà Nội áp dụng cho vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999.

SJC đứng thấp hơn nhẹ, với vàng nhẫn 9999 được cập nhật ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng. So với SJC, giá mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn 100.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chốt vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn ngày 5/7 vẫn duy trì trên mốc 151 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với giá bán ra 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 5/7/2026: Vàng thế giới tăng hơn 52 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 5/7/2026 trên thị trường quốc tế chốt tuần quanh 4.174,1 USD/ounce, tiếp tục giữ đà tích cực sau phiên tăng mạnh liền trước.

Đến 5h00 ngày 5/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.174,1 USD/ounce, tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD Vietcombank 26.463 VND/USD, kim loại quý tương đương khoảng 133,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm đang ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với giá vàng quốc tế quy đổi, vàng SJC cao hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch thứ Sáu, qua đó tiến gần tới tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng là yếu tố hỗ trợ chính, khi dữ liệu này khiến thị trường giảm dự báo về khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Lúc 12h41 GMT, vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính theo tuần, kim loại quý tăng hơn 2% và vẫn đứng trên đường trung bình động 21 ngày.

Báo cáo công bố hôm thứ Năm cho biết Mỹ chỉ có thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo 110.000 việc làm trong khảo sát của Reuters.

Theo ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, thị trường lao động Mỹ phát tín hiệu chậm lại rõ ràng đã giúp giá vàng bật lên. Ông cho rằng diễn biến này phù hợp với việc nhà đầu tư hạ kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm từ 66% xuống khoảng 54% sau báo cáo việc làm. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho vàng, bởi vàng không mang lại lợi suất cố định như trái phiếu hoặc tiền gửi.

Đồng USD cũng suy yếu sau dữ liệu việc làm và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. USD đi xuống giúp vàng hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố nâng đỡ dài hạn. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhóm này đã mua ròng thêm 41 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 5.

Tại thị trường vật chất, nhu cầu vàng ở Ấn Độ giảm vì giá tăng nhanh trở lại, còn lực mua tại Trung Quốc nhích lên nhẹ. Các kim loại quý khác cũng đi lên, với bạc giao ngay tăng 1,9% lên 62,19 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,30 USD/ounce và palladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD/ounce.