Giá vàng chiều nay 6/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn
Giá vàng chiều nay 6/3/2026 SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC hiện giao dịch quanh 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 6/3/2026 quay lại xu hướng giảm
Cập nhật giá vàng chiều nay 6/3/2026 cho thấy thị trường vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm sau phiên phục hồi nhẹ 500 nghìn đồng/lượng vào hôm qua.
Đà giảm xuất hiện trên diện rộng khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ giá từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng.
Mức điều chỉnh này đưa giá bán ra của vàng miếng SJC lùi về mốc 183,8 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường sau nhịp tăng ngắn hạn trước đó.
Giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC, DOJI, PNJ
Theo bảng niêm yết mới nhất, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC được giao dịch ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
So với cùng thời điểm chiều hôm qua, mỗi lượng vàng giảm 900 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được niêm yết 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng so với phiên trước.
PNJ cập nhật bảng giá tương tự với 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại đây cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch vẫn duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung của thị trường.
Mi Hồng và Phú Quý điều chỉnh giá vàng trong phiên 6/3
Ở nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng phía Nam, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại BTMH được điều chỉnh xuống còn 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
BTMC cũng đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.
Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,3 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
So với ngày hôm qua, giá mua vào tại Mi Hồng giảm 700 nghìn đồng/lượng còn giá bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán xuống khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá thu mua vàng miếng giảm mạnh hơn khi hạ 1 triệu đồng/lượng xuống còn 181 triệu đồng/lượng.
Giá bán ra giảm 900 nghìn đồng, về mức 183,8 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung trên thị trường.
Giá vàng nhẫn 9999 giảm gần 1 triệu đồng
Song song với vàng miếng, giá vàng chiều nay 6/3/2026 của vàng nhẫn tròn 9999 cũng giảm gần 1 triệu đồng sau phiên tăng trước đó.
DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
So với ngày hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán giữ nguyên khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.
Phú Quý cũng ghi nhận mức giảm tương tự 900 nghìn đồng/lượng, với giá vàng nhẫn niêm yết 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2026 mới nhất như sau
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Tập đoàn DOJI
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Mi Hồng
|181,3
|183,8
|-700
|-900
|PNJ
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Bảo Tín Minh Châu
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Bảo Tín Mạnh Hải
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Phú Quý
|181
|183,8
|-1000
|-900
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|180,5
|183,5
|-900
|-900
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|180,8
|183,8
|-900
|-900
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|180,8
|184,7
|-900
|-900
|1. DOJI - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|Kim TT/AVPL
|180,85 ▼900K
|183,90 ▼900K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|Nguyên Liệu 99.99
|175,00 ▼500K
|177,00 ▼500K
|Nguyên Liệu 99.9
|174,50 ▼500K
|176,50 ▼500K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|179,60 ▼900K
|183,60 ▼900K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|179,10 ▼900K
|183,10 ▼900K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|178,40 ▼900K
|182,90 ▼900K
|2. PNJ - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Hà Nội - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Đà Nẵng - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Miền Tây - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Tây Nguyên - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|3. AJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|Miếng SJC Nghệ An
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|Miếng SJC Thái Bình
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|180,80 ▼900K
|183,80 ▼900K
|NL 99.90
|172,20 ▼2000K
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|172,50 ▼2000K
|Trang sức 99.9
|175,70 ▼900K
|182,70 ▼900K
|Trang sức 99.99
|175,80 ▼900K
|182,80 ▼900K
|4. SJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|180,800 ▼900K
|183,800 ▼900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|180,800 ▼900K
|183,820 ▼900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|180,800 ▼900K
|183,830 ▼900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|180,500 ▼900K
|183,500 ▼900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|180,500 ▼900K
|183,600 ▼900K
|Nữ trang 99,99%
|178,500 ▼900K
|182,000 ▼900K
|Nữ trang 99%
|173,698 ▼891K
|180,198 ▼891K
|Nữ trang 68%
|115,022 ▼612K
|123,922 ▼612K
|Nữ trang 41,7%
|67,152 ▼375K
|76,052 ▼375K
Giá vàng thế giới tăng gần 1% trong ngày 6/3
Trong khi giá vàng chiều nay 6/3/2026 trong nước điều chỉnh giảm, thị trường vàng thế giới lại ghi nhận xu hướng phục hồi.
Tính đến 15h00 ngày 6/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 5117,8 USD/ounce, tăng 37,5 USD/ounce so với ngày hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.309 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 162,11 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.
So với giá vàng SJC trong nước ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 21,69 triệu đồng/lượng.