Giá vàng chiều nay 6/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn

Kim Ngân 06/03/2026 15:15

Giá vàng chiều nay 6/3/2026 SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC hiện giao dịch quanh 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/3/2026 quay lại xu hướng giảm

Cập nhật giá vàng chiều nay 6/3/2026 cho thấy thị trường vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm sau phiên phục hồi nhẹ 500 nghìn đồng/lượng vào hôm qua.

Đà giảm xuất hiện trên diện rộng khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ giá từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh này đưa giá bán ra của vàng miếng SJC lùi về mốc 183,8 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường sau nhịp tăng ngắn hạn trước đó.

Giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC, DOJI, PNJ

Theo bảng niêm yết mới nhất, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC được giao dịch ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cùng thời điểm chiều hôm qua, mỗi lượng vàng giảm 900 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được niêm yết 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng so với phiên trước.

PNJ cập nhật bảng giá tương tự với 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại đây cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch vẫn duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung của thị trường.

Mi Hồng và Phú Quý điều chỉnh giá vàng trong phiên 6/3

Ở nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng phía Nam, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại BTMH được điều chỉnh xuống còn 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.

BTMC cũng đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,3 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với ngày hôm qua, giá mua vào tại Mi Hồng giảm 700 nghìn đồng/lượng còn giá bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán xuống khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá thu mua vàng miếng giảm mạnh hơn khi hạ 1 triệu đồng/lượng xuống còn 181 triệu đồng/lượng.

Giá bán ra giảm 900 nghìn đồng, về mức 183,8 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung trên thị trường.

Giá vàng chiều nay 6/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn

Giá vàng nhẫn 9999 giảm gần 1 triệu đồng

Song song với vàng miếng, giá vàng chiều nay 6/3/2026 của vàng nhẫn tròn 9999 cũng giảm gần 1 triệu đồng sau phiên tăng trước đó.

DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với ngày hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán giữ nguyên khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Phú Quý cũng ghi nhận mức giảm tương tự 900 nghìn đồng/lượng, với giá vàng nhẫn niêm yết 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay
Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
180,8183,8
-900-900
Tập đoàn DOJI
180,8
183,8
-900-900
Mi Hồng
181,3183,8
-700-900
PNJ
180,8
183,8
-900-900
Bảo Tín Minh Châu
180,8
183,8
-900-900
Bảo Tín Mạnh Hải180,8183,8-900-900
Phú Quý181183,8
-1000-900
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
180,8183,8-900-900
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ180,5183,5-900-900
Vàng nhẫn trơn BTMC
180,8
183,8-900-900
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
180,8183,8-900-900
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180,8
183,8-900-900
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
180,8
184,7-900-900
1. DOJI - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ180,80 ▼900K183,80 ▼900K
Kim TT/AVPL180,85 ▼900K183,90 ▼900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG180,80 ▼900K183,80 ▼900K
Nguyên Liệu 99.99175,00 ▼500K177,00 ▼500K
Nguyên Liệu 99.9174,50 ▼500K176,50 ▼500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ179,60 ▼900K183,60 ▼900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,10 ▼900K183,10 ▼900K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,40 ▼900K182,90 ▼900K
2. PNJ - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Hà Nội - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Miền Tây - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
3. AJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Miếng SJC Hà Nội180,80 ▼900K183,80 ▼900K
Miếng SJC Nghệ An180,80 ▼900K183,80 ▼900K
Miếng SJC Thái Bình180,80 ▼900K183,80 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội180,80 ▼900K183,80 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An180,80 ▼900K183,80 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình180,80 ▼900K183,80 ▼900K
NL 99.90172,20 ▼2000K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình172,50 ▼2000K
Trang sức 99.9175,70 ▼900K182,70 ▼900K
Trang sức 99.99175,80 ▼900K182,80 ▼900K
4. SJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Vàng SJC 5 chỉ180,800 ▼900K183,820 ▼900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ180,800 ▼900K183,830 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ180,500 ▼900K183,500 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ180,500 ▼900K183,600 ▼900K
Nữ trang 99,99%178,500 ▼900K182,000 ▼900K
Nữ trang 99%173,698 ▼891K180,198 ▼891K
Nữ trang 68%115,022 ▼612K123,922 ▼612K
Nữ trang 41,7%67,152 ▼375K76,052 ▼375K

Giá vàng thế giới tăng gần 1% trong ngày 6/3

Trong khi giá vàng chiều nay 6/3/2026 trong nước điều chỉnh giảm, thị trường vàng thế giới lại ghi nhận xu hướng phục hồi.

Tính đến 15h00 ngày 6/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 5117,8 USD/ounce, tăng 37,5 USD/ounce so với ngày hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.309 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 162,11 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

So với giá vàng SJC trong nước ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 21,69 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-06-2026_03_11_pm.jpg
