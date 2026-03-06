Thị trường Giá vàng chiều nay 6/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn Giá vàng chiều nay 6/3/2026 SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC hiện giao dịch quanh 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 6/3/2026 quay lại xu hướng giảm Cập nhật giá vàng chiều nay 6/3/2026 cho thấy thị trường vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm sau phiên phục hồi nhẹ 500 nghìn đồng/lượng vào hôm qua. Đà giảm xuất hiện trên diện rộng khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ giá từ 900 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh này đưa giá bán ra của vàng miếng SJC lùi về mốc 183,8 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường sau nhịp tăng ngắn hạn trước đó.

Giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC, DOJI, PNJ Theo bảng niêm yết mới nhất, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại SJC được giao dịch ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm chiều hôm qua, mỗi lượng vàng giảm 900 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được niêm yết 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng so với phiên trước. PNJ cập nhật bảng giá tương tự với 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại đây cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch vẫn duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung của thị trường.

Mi Hồng và Phú Quý điều chỉnh giá vàng trong phiên 6/3 Ở nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng phía Nam, giá vàng chiều nay 6/3/2026 tại BTMH được điều chỉnh xuống còn 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. BTMC cũng đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng sau khi giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,3 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá mua vào tại Mi Hồng giảm 700 nghìn đồng/lượng còn giá bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng, đưa chênh lệch mua - bán xuống khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá thu mua vàng miếng giảm mạnh hơn khi hạ 1 triệu đồng/lượng xuống còn 181 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 900 nghìn đồng, về mức 183,8 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng chung trên thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm gần 1 triệu đồng Song song với vàng miếng, giá vàng chiều nay 6/3/2026 của vàng nhẫn tròn 9999 cũng giảm gần 1 triệu đồng sau phiên tăng trước đó. DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá vàng nhẫn giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua – bán giữ nguyên khoảng 3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Phú Quý cũng ghi nhận mức giảm tương tự 900 nghìn đồng/lượng, với giá vàng nhẫn niêm yết 180,8 triệu đồng/lượng mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng bán ra. Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2026 mới nhất như sau Giá vàng hôm nay

Ngày 6/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

180,8 183,8

-900 -900 Tập đoàn DOJI

180,8

183,8

-900 -900 Mi Hồng

181,3 183,8

-700 -900 PNJ

180,8

183,8

-900 -900 Bảo Tín Minh Châu

180,8

183,8

-900 -900

Bảo Tín Mạnh Hải 180,8 183,8 -900 -900 Phú Quý 181 183,8

-1000 -900 Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 6/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180,8 183,8 -900 -900 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 180,5 183,5 -900 -900 Vàng nhẫn trơn BTMC

180,8

183,8 -900 -900 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

180,8 183,8 -900 -900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180,8

183,8 -900 -900 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

180,8

184,7 -900 -900 1. DOJI - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K Kim TT/AVPL 180,85 ▼900K 183,90 ▼900K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K Nguyên Liệu 99.99 175,00 ▼500K 177,00 ▼500K Nguyên Liệu 99.9 174,50 ▼500K 176,50 ▼500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 179,60 ▼900K 183,60 ▼900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,10 ▼900K 183,10 ▼900K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,40 ▼900K 182,90 ▼900K 2. PNJ - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Hà Nội - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Đà Nẵng - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Miền Tây - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Tây Nguyên - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Đông Nam Bộ - PNJ 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K 3. AJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K Miếng SJC Nghệ An 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K Miếng SJC Thái Bình 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 180,80 ▼900K 183,80 ▼900K NL 99.90 172,20 ▼2000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 172,50 ▼2000K Trang sức 99.9 175,70 ▼900K 182,70 ▼900K Trang sức 99.99 175,80 ▼900K 182,80 ▼900K 4. SJC - Cập nhật: 6/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180,800 ▼900K 183,800 ▼900K Vàng SJC 5 chỉ 180,800 ▼900K 183,820 ▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180,800 ▼900K 183,830 ▼900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 180,500 ▼900K 183,500 ▼900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 180,500 ▼900K 183,600 ▼900K Nữ trang 99,99% 178,500 ▼900K 182,000 ▼900K Nữ trang 99% 173,698 ▼891K 180,198 ▼891K Nữ trang 68% 115,022 ▼612K 123,922 ▼612K Nữ trang 41,7% 67,152 ▼375K 76,052 ▼375K