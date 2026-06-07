Thị trường Giá vàng chiều nay 6/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 quay đầu giảm đầu tuần Giá vàng hôm nay 6/7/2026 hạ nhiệt ở nhóm vàng miếng, nhưng vàng nhẫn BTMH và DOJI vẫn bán ra 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 quay đầu giảm, vàng miếng phổ biến quanh 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 tại thị trường trong nước giảm trở lại trong phiên chiều đầu tuần. Đến 16h00, nhiều doanh nghiệp lớn hạ giá vàng miếng từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, sau nhịp tăng mạnh ghi nhận vào cuối tuần trước.

Mặt bằng giá mới cho thấy vàng miếng đã rời vùng cao hơn trước đó, nhưng mức bán ra tại nhiều hệ thống vẫn chưa giảm sâu. Phần lớn thương hiệu lớn đang chốt giá quanh 151 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch mua vào - bán ra vẫn duy trì ở mức đáng kể.

SJC, DOJI, PNJ và BTMH là nhóm có diễn biến giống nhau trong chiều 6/7. Cả bốn thương hiệu cùng đưa giá vàng miếng về 148,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giảm đồng loạt là 400.000 đồng/lượng cho mỗi chiều, kéo khoảng cách mua - bán về mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, giá vàng miếng giảm mạnh hơn ở chiều mua vào khi lùi về 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với mốc trước đó. Chiều bán ra giảm 400.000 đồng/lượng, còn 150,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm doanh nghiệp lớn đang bán quanh 151 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chốt giá vàng miếng chiều nay ở mức 147,7 - 151,0 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng; so với cuối tuần trước, giá bán ra giảm 400.000 đồng/lượng nhưng vẫn giữ ngang mốc 151 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm trong phiên chiều. Vàng miếng SJC tại đây còn 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với hôm qua, chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 300.000 đồng/lượng.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 6/7/2026 giảm nhưng chưa làm thay đổi nhiều mặt bằng bán ra trong nước. Vàng miếng vẫn dao động chủ yếu quanh 150 - 151 triệu đồng/lượng, phản ánh trạng thái hạ nhiệt nhưng chưa giảm sâu sau chuỗi tăng trước đó.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 151,0 -400 -400 Tập đoàn DOJI 148,0 151,0 -400 -400 Mi Hồng 148,5 150,2 -500 -300 PNJ 148,0 151,0 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 146,5 151,0 -1000 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 151,0 -400 -400 Phú Quý 148,0 151,0 -300 -400

1. DOJI - Cập nhật: 6/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng 24K DOJI 148,000

▼400K 151,000

▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 6/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,000

▼400K 151,000

▼400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000

▼400K 151,000

▼400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,000

▼400K 151,000

▼400K

3. BTMC - Cập nhật: 6/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Bản vị vàng BTMC 146,500

▼1000K 151,000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

▼1000K 149,000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144,800

▼1000K 148,800

▼400K

4. SJC - Cập nhật: 6/7/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,000

▼1000K 151,000

▼400K Vàng SJC 5 chỉ 148,000

▼1000K 151,020

▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,000

▼1000K 151,030

▼400K

Giá vàng nhẫn đầu tuần 6/7/2026 vẫn neo quanh 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 tại thị trường trong nước chưa hạ nhiệt rõ rệt ở nhóm vàng nhẫn. Đến 15h00, nhiều hệ thống lớn vẫn chốt giá bán ra quanh vùng 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

SJC cập nhật giá vàng nhẫn 9999 lúc 14h30 ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức này chỉ thấp hơn nhẹ so với ngưỡng 151 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá nhẫn tròn ép vỉ lúc 14h30 ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra thuộc nhóm cao trong các thương hiệu được cập nhật.

DOJI Hà Nội cũng giữ mặt bằng tương tự với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999. Lúc 14h00, sản phẩm này được giao dịch ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn trong nhóm khảo sát. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long hiện ở mức 146,5 - 150,0 triệu đồng/lượng.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 6/7/2026 vẫn duy trì vùng cao trong phiên đầu tuần. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng bán ra 151,0 triệu đồng/lượng, nhỉnh hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 giảm gần 0,3%, vàng thế giới quanh 4.162 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm trong phiên thứ Hai. Đến 16h00 giờ Việt Nam, vàng giao ngay đạt 4.162,4 USD/ounce, thấp hơn 11,3 USD/ounce so với phiên trước.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.463 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 132,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm xuất hiện sau khi vàng từng leo lên vùng cao nhất trong 2 tuần. Đồng USD phục hồi từ vùng thấp gần đây là yếu tố gây áp lực chính, bởi vàng được định giá bằng USD và trở nên đắt hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Lúc 6h27 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,5% còn 4.155,10 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 lại tăng 1%, lên 4.167,80 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho rằng vàng vẫn chịu sức ép từ sự đi lên của đồng USD. Khi đồng bạc xanh mạnh hơn, sức hấp dẫn của vàng trên thị trường quốc tế thường suy giảm.

Tâm điểm của tuần này là biên bản họp FOMC. Nhà đầu tư chờ tài liệu này để đánh giá thêm định hướng chính sách tiền tệ của Fed và khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Dù giá vàng giảm, biên độ đi xuống vẫn được thu hẹp nhờ kỳ vọng Fed có thể bớt cứng rắn hơn với lãi suất. Tuần trước, vàng tăng hơn 2% và chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp, sau khi báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy tăng trưởng việc làm tháng 6 tại Mỹ giảm tốc rõ rệt. Số việc làm tăng thêm trong 2 tháng trước đó cũng bị điều chỉnh thấp hơn, cho thấy thị trường lao động đang nguội dần, qua đó giảm bớt lo ngại về lạm phát dai dẳng và việc Fed tiếp tục tăng lãi suất mạnh.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện vào khoảng 56%, giảm so với mức trên 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố. Mặt bằng lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ vàng vì kim loại quý không mang lại lãi suất.

J.P. Morgan đánh giá nhu cầu vàng từ các nhóm chủ chốt có thể không mạnh như kỳ vọng ban đầu. Vì vậy, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể bị giới hạn quanh 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay.

Cùng phiên, bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 61,87 USD/ounce sau khi có lúc lên cao nhất kể từ ngày 23/6. Bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.640,15 USD/ounce, còn palladium giảm 0,5% xuống 1.267,75 USD/ounce.