Thị trường Giá vàng chiều nay 7/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 7/4/2026: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng; vàng nhẫn tăng giảm trái chiều, vàng thế giới tăng trở lại, chênh lệch vẫn cao

Giá vàng thế giới tăng 34,9 USD/ounce so với hôm qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 7/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.682,4 USD/ounce, tăng 34,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.363 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chiều 7/4/2026: Giảm từ 600.000 đến 900.000 đồng/lượng

Vàng miếng SJC lúc 16h30 ngày 7/4 giảm 600.000 đồng/lượng ở hầu hết các thương hiệu. Phú Quý ghi nhận mức giảm sâu hơn, lên tới 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Vàng SJC niêm yết mua vào 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172,53 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3,03 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu PNJ, Ngọc Thẩm, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào 169,5 triệu và bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có mức mua vào cao nhất thị trường – 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch chỉ 2 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có biên độ mua – bán hẹp nhất, có lợi cho người bán vàng.

Phú Quý có mức mua vào thấp nhất – 169,2 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 7/4/2026: Tăng giảm trái chiều

Vàng nhẫn 9999 lúc 17h00 phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu. Xu hướng chung là giảm, nhưng mức độ khác nhau đáng kể.

DOJI niêm yết mua 169,3 triệu – bán 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, chênh lệch 3,1 triệu đồng/lượng.

Ngược dòng thị trường, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết mua 168,3 triệu – bán 171,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm ghi nhận mức giảm sâu nhất – 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, đưa giá về mua 157 triệu – bán 161 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá thấp nhất và biên độ mua – bán rộng nhất.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 7/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 169,5 172,5 -600 -600 Tập đoàn DOJI 169,5 172,5 -600 -600 PNJ 169,5 172,5 -600 -600 Phú Quý 169,2 172,5 -900 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 169,5 172,5 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 169,5 172,5 -600 -600 Mi Hồng 170,5 172,5 -600 -600

1. DOJI - Cập nhật: 7/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 169,400 ▼800K 172,500 ▼700K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 169,300 ▼700K 172,400 ▼600K Vàng 24K DOJI 164,400 ▼3100K 168,400 ▼3100K

2. PNJ - Cập nhật: 7/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169,000 172,000 Vàng Kim Bảo 999.9 169,000 172,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169,000 172,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 169,000 172,000 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166,500 170,500 Vàng nữ trang 999 PNJ 166,330 170,330 Vàng nữ trang 9920 PNJ 162,940 169,140 Vàng nữ trang 99 PNJ 162,600 168,800 Vàng 916 (22K) 149,980 156,180 Vàng 750 (18K) 118,980 127,880 Vàng 680 (16.3K) 107,040 115,940 Vàng 650 (15.6K) 101,930 110,830 Vàng 610 (14.6K) 95,110 104,010 Vàng 585 (14K) 90,840 99,740 Vàng 416 (10K) 62,030 70,930 Vàng 375 (9K) 55,040 63,940 Vàng 333 (8K) 47,880 56,780

3. BTMC - Cập nhật: 7/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 169,500 ▼600K 172,500 ▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Nhẫn tròn trơn BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Bản vị vàng BTMC 168,300 ▲200K 171,300 ▲200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166,300 ▲200K 170,300 ▲200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 166,100 ▲200K 170,100 ▲200K