Thị trường Giá vàng chiều nay 7/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 giảm phiên thứ 2 liên tiếp Giá vàng chiều nay 7/7/2026 đi xuống, vàng thế giới giảm còn 4.124,1 USD/ounce, SJC cao hơn quốc tế hơn 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 7/7/2026: Vàng miếng giảm tiếp, nhiều nơi bán ra quanh 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 7/7/2026 ghi nhận thêm nhịp giảm trong nước. Đến 15h30, vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn đã giảm sâu hơn so với đầu ngày, với mức điều chỉnh từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

SJC hiện đưa giá vàng miếng về 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng giảm 1,0 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua - bán tại thương hiệu này giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

DOJI có diễn biến tương tự khi giá vàng miếng cũng lùi về 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá mua vào giảm 1,0 triệu đồng/lượng và giá bán ra cũng giảm 1,0 triệu đồng/lượng.

PNJ chốt phiên chiều với mức 147,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mỗi chiều giảm 1,0 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về ngang vùng phổ biến của thị trường.

BTMH cũng giảm đồng loạt 1,0 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Giá vàng miếng tại đây hiện ở mức 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng, tương đương nhóm SJC, DOJI và PNJ.

Tại BTMC, giá vàng miếng được điều chỉnh về 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng giảm 1,0 triệu đồng/lượng, nhưng do giá mua vào thấp hơn nhóm còn lại, chênh lệch mua - bán tại BTMC lên tới 4,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào. Thương hiệu này đang mua vàng miếng ở mức 147,0 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra đạt 150,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu tuần 500.000 đồng/lượng.

Mi Hồng cũng có đợt hạ giá đáng chú ý. Giá mua vào vàng miếng SJC còn 147,0 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra còn 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều thương hiệu lớn khác khoảng 500.000 đồng/lượng.

Sau các nhịp điều chỉnh, giá vàng chiều nay 7/7/2026 cho thấy áp lực giảm vẫn bao trùm thị trường. Giá bán ra chủ yếu quanh 150,0 triệu đồng/lượng, còn mức chênh lệch mua - bán dao động từ 3,0 đến 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,0 150,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 147,0 150,0 -1000 -1000 Mi Hồng 147,0 148,5 -1200 -1500 PNJ 147,0 150,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 145,5 150,0 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 147,0 150,0 -1000 -1000 Phú Quý 146,5 150,0 -900 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 7/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng 24K DOJI 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 7/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 147,000

▼1000K 150,000

▼1000K

3. BTMC - Cập nhật: 7/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146,500

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146,500

▼1000K 150,000

▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 146,500

▼1000K 150,000

▼1000K Bản vị vàng BTMC 146,500

▼1000K 150,000

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

▼1000K 150,000

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144,800

▼1000K 150,000

▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 7/7/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,000

▼1000K 150,000

▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 148,000

▼1000K 150,020

▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,000

▼1000K 150,030

▼1000K

Giá vàng chiều nay 7/7/2026 vẫn neo cao, vàng nhẫn bán ra phổ biến 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 7/7/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 chưa rời vùng cao. Điểm chung tại nhiều thương hiệu là giá bán ra cùng đứng quanh 150,0 triệu đồng/lượng, dù chiều mua vào có sự phân hóa.

SJC đang chốt vàng nhẫn 9999 ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là vùng giá được Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng cho nhẫn tròn ép vỉ, với mức 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng ghi nhận giá mua vào 147,0 triệu đồng/lượng và bán ra 150,0 triệu đồng/lượng, tương đương SJC và Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Minh Châu có mức mua vào thấp hơn khi vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được chốt ở 145,5 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, giá bán ra vẫn ở mức 150,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng duy trì giá bán ra vàng nhẫn 9999 tại 150,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, thương hiệu này chốt mức 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu nhưng thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội.

Giá vàng chiều nay 7/7/2026 giảm theo đà thế giới, quy đổi còn khoảng 131,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 7/7/2026 ghi nhận áp lực giảm rõ hơn trên thị trường quốc tế. Đến 17h00 giờ Việt Nam, vàng giao ngay ở mức 4.124,1 USD/ounce, thấp hơn phiên trước 39,9 USD/ounce.

Với tỷ giá Vietcombank 26.462 VND/USD, mức giá trên tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Nếu so với vàng miếng SJC trong nước đang ở 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng, giá SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 18,42 triệu đồng/lượng.

Trong phiên ngày thứ Ba, vàng chịu sức ép khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Đến 06h39 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,9% còn 4.127,59 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,7% xuống 4.139,50 USD/ounce.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, cho rằng vàng đang điều chỉnh sau nhịp hồi tốt trong tuần trước. Khi thanh khoản thấp và thị trường thiếu chất xúc tác mới, việc giá lùi lại để thu hẹp khoảng tăng đầu tuần không phải diễn biến bất thường.

Áp lực còn đến từ thị trường tiền tệ và trái phiếu. USD mạnh khiến vàng đắt hơn với người mua bằng các đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên đỉnh hai tuần, khiến kim loại quý không sinh lãi kém hấp dẫn hơn.

Tâm điểm của nhà đầu tư đang dồn vào biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed. Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc toàn cầu mảng thị trường tổ chức tại ABC Refinery, thị trường muốn biết rõ hơn Fed đang nghĩ gì về chính sách lãi suất ngắn hạn. Biên bản cuộc họp FOMC ngày 16-17/6 sẽ được công bố vào thứ Tư.

So với đỉnh kỷ lục lập hồi đầu năm, giá vàng hiện đã giảm hơn 25%. Giai đoạn trước, căng thẳng Mỹ - Israel với Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát, hỗ trợ đồng USD và củng cố khả năng lãi suất tiếp tục tăng. Tuy nhiên, vàng từng bật lên mức cao nhất hai tuần trong phiên thứ Hai sau khi thỏa thuận ngừng bắn làm dịu bớt lo ngại lạm phát, còn dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo khiến kỳ vọng nâng lãi suất ngắn hạn giảm xuống.

CME FedWatch cho thấy giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 56%, giảm từ mức trên 60% trước báo cáo việc làm. Với vàng, lãi suất cao thường là yếu tố bất lợi vì nắm giữ kim loại quý không mang lại lợi tức cố định.

Ở khu vực châu Á, Hong Kong trong ngày thứ Ba đã đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ vàng trung tâm và khôi phục giao dịch vàng tương lai, trong nỗ lực xây dựng vai trò trung tâm dự trữ vàng khu vực. Cùng chiều giảm với vàng, bạc giao ngay mất 1,6% còn 61,10 USD/ounce, bạch kim giảm 0,9% xuống 1.617,20 USD/ounce và palladium giảm 1,3% còn 1.251,61 USD/ounce.