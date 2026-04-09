Thị trường Giá vàng chiều nay 9/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 9/4/2026: Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm tới 3 triệu về mức 171,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới tăng lên 4727,6 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 9/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4727,6 USD/ounce, tăng 8,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150,2 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng 10h sáng tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), không khí giao dịch trầm lắng hơn rõ rệt so với ngày trước đó. Các cửa hàng chỉ lác đác vài khách, không còn cảnh người dân xếp hàng chờ mua bán như khi giá vàng tăng nóng. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thị trường đang hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh.

Tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn khi giá vàng liên tục lên xuống khó lường. Sau khi tăng mạnh và lập nhiều đỉnh, thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tạm thời đứng ngoài quan sát thay vì xuống tiền ngay.

Trên mạng xã hội, một số phản ánh gây chú ý liên quan đến việc bán vàng nhưng không được nhận tiền ngay. Một khách hàng cho biết khi bán hơn 1 cây vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng chỉ thanh toán ngay với lượng dưới 1 cây, còn nếu bán trên 1 cây thì phải chờ đến ngày 17/4 mới nhận tiền. Dù bất ngờ với cách giao dịch này, người bán vẫn chấp nhận do muốn chốt lời khi giá đang cao.

Thông tin trên tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đây là tình huống có thể xảy ra khi lượng giao dịch lớn, cửa hàng cần thời gian cân đối dòng tiền. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng quy trình này gây bất lợi cho khách, nhất là những người cần tiền gấp, khi phải giao vàng trước nhưng nhận tiền sau.

Nhìn chung, cùng với việc thị trường hạ nhiệt, các vấn đề phát sinh trong giao dịch cho thấy tâm lý thận trọng và những biến động bất thường vẫn đang bao trùm thị trường vàng hiện nay.

Giá vàng miếng SJC chiều 9/4/2026: Giảm sâu tới 3,5 triệu đồng/lượng

Phiên chiều ghi nhận xu hướng điều chỉnh đồng loạt trên toàn thị trường trong nước. Hầu hết các thương hiệu giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra, với mức giảm phổ biến từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá bán hiện dao động trong khoảng 170,5–171,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng so với vùng đỉnh gần nhất. Biên độ mua – bán tại nhiều doanh nghiệp cũng được thu hẹp do giá bán giảm mạnh hơn giá mua.

Vàng SJC niêm yết mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,53 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2,5 triệu và 3,5 triệu đồng. Biên độ mua – bán còn 3,03 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch ở mức 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng, giảm tương tự SJC. Đây là thương hiệu có giá bán cao nhất thị trường trong phiên chiều.

Phú Quý niêm yết 168,3 – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu chiều mua và 3,5 triệu chiều bán. PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua thấp nhất nhóm ở 167,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán lên tới 4,0 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục duy trì mức chênh lệch thấp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, với giá 170,0 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm giao dịch ở mức 166,5 – 170,5 triệu đồng/lượng, giảm đồng đều 3,5 triệu đồng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 9/4/2026: Giảm từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng với biên độ 4,0 triệu đồng/lượng, cao nhất nhóm. Mi Hồng vẫn giữ mức chênh thấp nhất chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

SJC nhẫn ở mức 168,0 – 171,1 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý cùng giao dịch quanh 168,0 – 171,0 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn đáng kể với mức 157,0 – 161,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 10 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 9/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 171,5 -2500 -3500 Tập đoàn DOJI 168,6 171,6 -2500 -3500 PNJ 168,5 171,5 -2500 -3500 Phú Quý 168,3 171,5 -2700 -3500 Bảo Tín Mạnh Hải 167,5 171,5 -3500 -3500 Bảo Tín Minh Châu 168,5 171,5 -2500 -3500 Mi Hồng 170 171,5 -1500 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 9/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168.600 ▼2.500K 171.600 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 168.500 ▼2.300K 171.500 ▼3.300K Vàng 24K DOJI 165.500 ▼3.100K 169.500 ▼3.100K

2. PNJ - Cập nhật: 9/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng Kim Bảo 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 168.000 ▼3.000K 171.000 ▼3.500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 165.500 ▼3.500K 169.500 ▼3.500K Vàng nữ trang 999 PNJ 165.330 ▼3.500K 169.330 ▼3.500K Vàng nữ trang 9920 PNJ 161.940 ▼3.480K 168.140 ▼3.480K Vàng nữ trang 99 PNJ 161.610 ▼3.460K 167.810 ▼3.460K Vàng 916 (22K) 149.060 ▼3.210K 155.260 ▼3.210K Vàng 750 (18K) 118.230 ▼2.620K 127.130 ▼2.620K Vàng 680 (16.3K) 106.360 ▼2.380K 115.260 ▼2.380K Vàng 650 (15.6K) 101.280 ▼2.270K 110.180 ▼2.270K Vàng 610 (14.6K) 94.500 ▼2.130K 103.400 ▼2.130K Vàng 585 (14K) 90.260 ▼2.050K 99.160 ▼2.050K Vàng 416 (10K) 61.610 ▼1.460K 70.510 ▼1.460K Vàng 375 (9K) 54.660 ▼1.320K 63.560 ▼1.320K Vàng 333 (8K) 47.540 ▼1.170K 56.440 ▼1.170K

3. BTMC - Cập nhật: 9/4/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼3.500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Nhẫn tròn trơn BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Bản vị vàng BTMC 168.500 ▼2.500K 171.500 ▼2.500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166.500 ▼2.500K 170.500 ▼2.500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 166.300 ▼2.500K 170.300 ▼2.500K