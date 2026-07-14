Thị trường Giá vàng chiều ngày 14/7/2026: Giá vàng miếng và nhẫn chốt giảm 2 ngày liên tiếp Giá vàng hôm nay chiều 14/7/2026 tiếp tục giảm, Mi Hồng mất 1,3 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lùi về 4.016,4 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 14/7/2026 giảm tiếp, Mi Hồng điều chỉnh mạnh nhất 1,3 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 16h30 thứ Ba (14/7/2026), thị trường vàng trong nước chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống. Đây là phiên giảm thứ hai kể từ đầu tuần, với mức điều chỉnh tại các doanh nghiệp phổ biến từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bán ra hiện dao động trong khoảng 146,7–147,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng giảm đồng loạt 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Sau lần cập nhật mới nhất, doanh nghiệp mua vàng ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 147,5 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng đưa giá vàng về vùng 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm ngày 13/7, giá mua vào và bán ra tại đây đều thấp hơn 900.000 đồng/lượng. Chênh lệch giao dịch hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống PNJ, mỗi lượng vàng miếng mất thêm 900.000 đồng ở cả hai chiều. Giá mua vào hiện còn 144,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lùi xuống 147,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán chưa có thay đổi, vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) ghi nhận diễn biến tương tự khi điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng hôm nay chiều 14/7/2026 tại thương hiệu này được giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giảm giá không đồng đều giữa hai chiều. Cụ thể, chiều mua vào hạ 500.000 đồng/lượng, xuống còn 142,5 triệu đồng/lượng; chiều bán ra mất 900.000 đồng/lượng, về mức 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán theo đó tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý điều chỉnh chiều mua vào giảm 600.000 đồng/lượng, đưa giá xuống 145,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm mạnh hơn, mất 800.000 đồng/lượng và hiện đứng ở 147,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 1,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu giảm mạnh nhất trong phiên chiều. Giá vàng miếng SJC tại đây đồng loạt hạ 1,3 triệu đồng/lượng, đưa chiều mua vào về 145 triệu đồng/lượng và chiều bán ra còn 146,7 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán hiện ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 -900 -900 Mi Hồng 145,7 147,2 -600 -800 PNJ 144,5 147,5 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 142,5 147,5 -800 -1300 Bảo Tín Mạnh Hải 142,5 146,5 -900 -900 Phú Quý 144,0 147,5 -1000 -900

1. DOJI - Cập nhật: 14/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng 24K DOJI 144,500

▼900K 147,500

▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 14/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,500

▼900K 147,500

▼900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng Kim Bảo 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,500

▼900K 147,500

▼900K

3. BTMC - Cập nhật: 14/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

▼500K 147,500

▼900K Bản vị vàng BTMC 143,000

▼2000K 147,500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,500

▼500K 145,500

▼900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,300

▼500K 145,300

▼900K

4. SJC - Cập nhật: 13/7/2026 16:30- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng SJC 5 chỉ 144,500

▼900K 147,500

▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,500

▼900K 147,500

▼900K

Giá vàng chiều nay 14/7/2026: BTMC giãn chênh lệch lên 4 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật giá vàng chiều nay 14/7/2026, Công ty SJC đang áp dụng mức mua vào 143,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999. Giá bán ra đạt 147 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 3,5 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá thu mua vàng nhẫn lên mức 144,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, thương hiệu này giao dịch tại 147,5 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn Vàng Rồng Thăng Long được thu mua với giá 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Biên độ 4 triệu đồng/lượng tại đây đang cao nhất trong số các doanh nghiệp được cập nhật.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội có giá mua vào 143 triệu đồng/lượng. Mức bán ra hiện là 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 143,5 triệu đồng/lượng, còn mức bán ra được giữ tại 146,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều đạt 2,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC, DOJI và BTMC.

Đến 16h00, Mi Hồng mua vào vàng nhẫn ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm khảo sát. Giá bán ra đạt 147,2 triệu đồng/lượng, qua đó giữ chênh lệch ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 14/7/2026 hồi phục từ đáy hai tuần nhưng vẫn giảm so với hôm qua

Tính đến 16h30 ngày 14/7, giá vàng chiều nay 14/7/2026 trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 4.016,4 USD/ounce. So với phiên trước, mỗi ounce vàng hiện thấp hơn 15,7 USD.

Biểu đồ giá vàng thế giới chiều nay 14/7/2026

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.450 đồng/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 128,08 triệu đồng/lượng, chưa cộng thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước có giá từ 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đến 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Khoảng cách giữa giá bán SJC và vàng quốc tế quy đổi đạt khoảng 19,42 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng đã có nhịp hồi sau khi giảm xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Vào lúc 7h47 GMT, vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.023,77 USD/ounce, sau khi từng lùi về 3.983,29 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ cũng tăng cùng biên độ 0,6%, đạt 4.030,30 USD/ounce. Trước đó một ngày, kim loại quý giảm khoảng 3%, mức lao dốc mạnh nhất trong hơn một tháng.

Đà biến động của vàng đang chịu tác động từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Xung đột tiếp diễn đã đưa giá dầu lên mức cao nhất một tháng, kéo theo nguy cơ lạm phát tăng và củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Dù thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, vàng lại gặp sức ép khi lãi suất đi lên. Mức sinh lời cao hơn của trái phiếu và các tài sản có lãi khiến kim loại quý không sinh lợi trở nên kém hấp dẫn hơn.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ, số liệu PPI và phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã lên khoảng 76%, cao hơn đáng kể mức 57% của tuần trước.

Ở các kim loại khác, bạc tăng 0,6% lên 57,99 USD/ounce sau khi chạm đáy hai tuần. Giá bạch kim giảm về 1.600,24 USD/ounce, còn palladium tăng lên 1.269,98 USD/ounce.