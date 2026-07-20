Thị trường Giá vàng chiều ngày 20/7/2026 lao dốc, Mi Hồng giảm mạnh nhất thị trường Giá vàng chiều ngày 20/7/2026 tiếp tục giảm, nhiều thương hiệu hạ tới 1,5 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng mất 2 triệu đồng mỗi lượng.

Cập nhật lúc 17h30 thứ Hai (20/7), thị trường vàng trong nước giảm mạnh hơn so với buổi sáng. Giá vàng miếng tại phần lớn doanh nghiệp đã lùi về 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mi Hồng giảm sâu nhất, đưa giá bán xuống còn 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng chiều 20/7/2026 giảm mạnh

Công ty SJC điều chỉnh giá mua vàng miếng từ 144,5 triệu đồng/lượng xuống 143 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng mất 1,5 triệu đồng, từ 147,5 triệu đồng còn 146 triệu đồng/lượng. Sau lần giảm này, khoảng cách mua – bán tại SJC vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cùng hạ 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày 19/7. Giá mua vào hiện đứng ở mức 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 146 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều giao dịch tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng chiều nay được mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều thấp hơn 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Khoảng cách mua – bán tại thương hiệu này giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá mua vàng miếng xuống 143 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,5 triệu đồng. Giá bán ra cũng rời mốc 147,5 triệu đồng, quay về 146 triệu đồng/lượng. Người mua tại BTMH đang phải chịu mức chênh lệch 3 triệu đồng giữa giá mua vào và bán ra.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh không đồng đều giữa hai chiều. Giá mua vào giảm 200.000 đồng, từ 142,6 triệu đồng xuống 142,4 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra mất 600.000 đồng và còn 146,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giao dịch tại BTMC vì vậy tăng lên 4,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Giá vàng miếng tại Phú Quý hiện ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi chiều cùng giảm 1,5 triệu đồng. Chênh lệch mua – bán tại Phú Quý là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức điều chỉnh lớn nhất trong phiên chiều. Giá vàng miếng SJC tại đây đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Sau điều chỉnh, Mi Hồng mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Đây là giá bán thấp nhất nhóm khảo sát, đồng thời mức chênh lệch 2 triệu đồng/lượng cũng hẹp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cao nhất 146,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn lúc 17h30 ngày 20/7 dao động từ 141 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đến 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều tại các doanh nghiệp phổ biến từ 2 đến 4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC được mua vào với giá 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn với giá 143 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra đạt 146 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch giao dịch lên 3 triệu đồng/lượng.

DOJI chốt giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua phải chịu mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,4–146,4 triệu đồng/lượng. Giá bán 146,4 triệu đồng/lượng là mức cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật, còn khoảng cách mua – bán đạt 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý hiện là 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ đưa giá mua vàng nhẫn xuống 141 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các thương hiệu khảo sát. Giá bán ra là 145 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng mua vàng nhẫn với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng. Biên độ 2 triệu đồng/lượng tại đây thấp nhất thị trường chiều nay.

Giá vàng thế giới chiều 20/7/2026 vượt 4.020 USD/ounce

Tính đến 17h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.021 USD/ounce, tăng 10,46 USD, tương ứng 0,26% so với hôm qua. Trước đó, vàng giao ngay dao động quanh 4.018,19 USD/ounce, còn hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 tăng 0,1% lên 4.023 USD/ounce.

Với tỷ giá 26.288 đồng/USD tại Vietcombank, vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và chi phí liên quan. So với giá bán vàng SJC ở mức 146 triệu đồng/lượng, thị trường trong nước đang cao hơn quốc tế khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Giá dầu tăng hơn 3% do căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Khả năng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao khiến vàng chịu sức ép, dù vùng 4.000 USD/ounce vẫn đang tạo lực đỡ đáng kể.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 82%, cao hơn mức 73% của tuần trước. Theo dự báo của chuyên gia OANDA, nếu mất vùng 3.886 USD/ounce, giá vàng có nguy cơ lùi sâu hơn về 3.500 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý, bạc tăng 1,8% lên 56,91 USD/ounce; bạch kim cộng 0,8%, đạt 1.603,99 USD/ounce; palladium tăng 1,2% lên 1.263,14 USD/ounce.