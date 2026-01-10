Giá vàng hôm nay 01/10/2026: SJC 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng Giá vàng hôm nay 01/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 11:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

11:58: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:24 sáng 01/10/2026, giá vàng trong nước biến động theo chiều hướng giảm tại hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, mức giảm phổ biến là 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Đáng chú ý, các mặt hàng vàng miếng SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, thương hiệu BTMH và BTMC VRTL vẫn duy trì trạng thái đi ngang, giữ nguyên biểu giá so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:24

SJC : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). BTMH : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.200.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC : Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 140.800.000 143.800.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 140.800.000 143.800.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 140.800.000 143.800.000 -300.000 -300.000 BTMH 140.200.000 144.200.000 0 0 BTMC VRTL 140.200.000 144.200.000 0 0 BTMC SJC 140.200.000 143.800.000 0 -300.000 Phú Quý SJC 140.500.000 143.800.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 140.800.000 143.800.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 140.800.000 143.800.000 -300.000 -300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.