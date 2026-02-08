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Giá vàng hôm nay 02/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn02/08/2026 10:43

Giá vàng SJC lúc 10:43 ngày 02/08/2026: mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 141.000.000 đồng/lượng, không thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:43)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:43: Giá SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày: mua 137 triệu, bán 141 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:20 sáng 02/08/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.300.000, trong khi giá bán từ 141.000.000 đến 142.300.000.

BTMC VRTL ghi nhận giá bán 142.300.000, cao nhất trong bảng. Tất cả mức chênh lệch mua và bán so với hôm qua đều bằng 0.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

  • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: mua 137.000.000, bán 141.000.000; cùng đi ngang so với hôm qua.
  • BTMH: mua 137.200.000, bán 141.200.000; cùng đi ngang so với hôm qua.
  • BTMC VRTL: mua 138.300.000, bán 142.300.000; cùng đi ngang so với hôm qua.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.000.000, bán 141.000.000; cùng đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC137.000.000141.000.00000
DOJI HN137.000.000141.000.00000
DOJI SG137.000.000141.000.00000
BTMH137.200.000141.200.00000
BTMC VRTL138.300.000142.300.00000
BTMC SJC137.000.000141.000.00000
Phú Qúy SJC137.000.000141.000.00000
PNJ TP.HCM136.000.000141.000.00000
PNJ Hà Nội136.000.000141.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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