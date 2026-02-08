Giá vàng hôm nay 02/08/2026: SJC 137,0 - 141,0 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 12:13 ngày 02/08/2026: mua 137.000.000 đồng/lượng, bán 141.000.000 đồng/lượng; không đổi so với lần cập nhật gần nhất trong ngày. (Cập nhật lúc 12:13)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:13: Lúc 12:13, giá SJC đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày; mua 137.000.000 đồng, bán 141.000.000 đồng.

10:43: Giá SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày: mua 137 triệu, bán 141 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:20 sáng 02/08/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.300.000, trong khi giá bán từ 141.000.000 đến 142.300.000.

BTMC VRTL ghi nhận giá bán 142.300.000, cao nhất trong bảng. Tất cả mức chênh lệch mua và bán so với hôm qua đều bằng 0.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : mua 137.000.000, bán 141.000.000; cùng đi ngang so với hôm qua.

: mua 137.000.000, bán 141.000.000; cùng đi ngang so với hôm qua. BTMH : mua 137.200.000, bán 141.200.000; cùng đi ngang so với hôm qua.

: mua 137.200.000, bán 141.200.000; cùng đi ngang so với hôm qua. BTMC VRTL : mua 138.300.000, bán 142.300.000; cùng đi ngang so với hôm qua.

: mua 138.300.000, bán 142.300.000; cùng đi ngang so với hôm qua. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.000.000, bán 141.000.000; cùng đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI HN 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI SG 137.000.000 141.000.000 0 0 BTMH 137.200.000 141.200.000 0 0 BTMC VRTL 138.300.000 142.300.000 0 0 BTMC SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 136.000.000 141.000.000 0 0 PNJ Hà Nội 136.000.000 141.000.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.