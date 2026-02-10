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Giá vàng hôm nay 02/10/2026: SJC giảm 200.000 đồng, còn 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn02/10/2026 11:58

Trưa 02/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 11:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.

10:28: Giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, mức giảm phổ biến ở cả chiều mua vào và bán ra dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán cao nhất về quanh mốc 143.500.000 đồng/lượng đến 144.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC140.500.000143.500.000-800.000-800.000
DOJI HN140.500.000143.500.000-800.000-800.000
DOJI SG140.500.000143.500.000-800.000-800.000
BTMH139.500.000143.500.000-300.000-300.000
BTMC VRTL139.800.000143.800.00000
BTMC SJC139.800.000144.300.00000
Phú Qúy SJC140.300.000143.500.000-500.000-800.000
PNJ TP.HCM140.500.000143.500.000-800.000-800.000
PNJ Hà Nội140.500.000143.500.000-800.000-800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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