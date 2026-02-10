Giá vàng hôm nay 02/10/2026: SJC giảm còn 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng Lúc 10:28 ngày 02/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:28: Giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, mức giảm phổ biến ở cả chiều mua vào và bán ra dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán cao nhất về quanh mốc 143.500.000 đồng/lượng đến 144.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). BTMH : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 BTMH 139.500.000 143.500.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 139.800.000 143.800.000 0 0 BTMC SJC 139.800.000 144.300.000 0 0 Phú Qúy SJC 140.300.000 143.500.000 -500.000 -800.000 PNJ TP.HCM 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 PNJ Hà Nội 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.