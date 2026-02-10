Giá vàng hôm nay 02/10/2026: SJC giảm xuống 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC chiều 02/10/2026 niêm yết mức 141,10 - 144,10 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 14:58)
Diễn biến giá vàng trong ngày
14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 141,10 - 144,10 triệu đồng/lượng.
13:28: Giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.
11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng.
10:28: Giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước có sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, mức giảm phổ biến ở cả chiều mua vào và bán ra dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán cao nhất về quanh mốc 143.500.000 đồng/lượng đến 144.300.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:00 sáng ngày 02/10/2026
- SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (0 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.300.000 đồng/lượng (0 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|DOJI HN
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|DOJI SG
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|BTMH
|139.500.000
|143.500.000
|-300.000
|-300.000
|BTMC VRTL
|139.800.000
|143.800.000
|0
|0
|BTMC SJC
|139.800.000
|144.300.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|140.300.000
|143.500.000
|-500.000
|-800.000
|PNJ TP.HCM
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|PNJ Hà Nội
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.