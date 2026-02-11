Giá vàng hôm nay 02/11/2026: SJC tăng lên 137,0 - 140,0 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 10:47 ngày 02/11/2026, giá vàng miếng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 137,0 - 140,0 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Lúc 10:47, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 137,0 - 140,0 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 02/11/2026, giá vàng trong nước ghi nhận cả 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra dao động từ 400.000 đến 1.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 140.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều, là mức tăng nhỏ nhất trong bảng.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)

: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000) DOJI HN : mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)

: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000) DOJI SG : mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)

: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000) BTMH : mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000)

: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000) BTMC VRTL : mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000)

: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000) BTMC SJC : mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)

: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000) Phú Quý SJC : mua 135.500.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)

: mua 135.500.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000) PNJ TP.HCM : mua 134.000.000 đồng (+400.000), bán 138.000.000 đồng (+400.000)

: mua 134.000.000 đồng (+400.000), bán 138.000.000 đồng (+400.000) PNJ Hà Nội: mua 134.000.000 đồng (+400.000), bán 138.000.000 đồng (+400.000)

Không có thương hiệu nào giảm giá hoặc đi ngang so với hôm qua. Ở chiều bán ra, bốn đơn vị gồm SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng BTMC SJC cùng ở mức 140.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 140.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 137.000.000 140.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 137.000.000 140.000.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 134.500.000 138.500.000 +700.000 +700.000 BTMC VRTL 134.500.000 138.500.000 +700.000 +700.000 BTMC SJC 134.500.000 140.000.000 +700.000 +1.000.000 Phú Quý SJC 135.500.000 140.000.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ TP.HCM 134.000.000 138.000.000 +400.000 +400.000 PNJ Hà Nội 134.000.000 138.000.000 +400.000 +400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.