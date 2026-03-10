Giá vàng hôm nay 03/10/2026: SJC giảm về mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng Giá vàng ngày 03/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 17:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:58: SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, giá hiện tại niêm yết mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

16:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

14:58: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

13:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:00 sáng ngày 03/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu kinh doanh lớn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, mức hạ giá bán phổ biến nằm trong khoảng từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng, đưa mức giao dịch tại nhiều doanh nghiệp về ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong khi các hệ thống như SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng đồng loạt điều chỉnh giảm cả hai chiều mua vào và bán ra, thì hai dòng sản phẩm thuộc thương hiệu BTMC vẫn giữ nguyên mức niêm yết không đổi so với cùng mốc thời gian ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng ngày 03/10/2026

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). DOJI Hà Nội : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). DOJI TP.HCM : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). Bảo Tín Minh Hải (BTMH) : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-400.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội) : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-600.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.900.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.900.000 đồng/lượng (0 đồng). BTMC SJC: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 144.100.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.500.000 143.500.000 -600.000 -600.000 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 -600.000 -600.000 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 -600.000 -600.000 BTMH 139.500.000 143.500.000 -400.000 -400.000 BTMC VRTL 139.900.000 143.900.000 0 0 BTMC SJC 139.900.000 144.100.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.500.000 -500.000 -600.000 PNJ TP.HCM 140.500.000 143.500.000 -600.000 -600.000 PNJ Hà Nội 140.500.000 143.500.000 -600.000 -600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.