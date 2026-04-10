Giá vàng hôm nay 04/10/2026: SJC 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật lúc 10:28 ngày 04/10/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:28: Giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 09:00 sáng ngày 04/10/2026, giá vàng miếng trong nước không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đều giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

SJC, DOJI (Hà Nội, TP.HCM), PNJ (Hà Nội, TP.HCM) : Mua vào ở mức 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra đạt 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào ở mức 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra đạt 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL, BTMC SJC) và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào ở mức 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra ở mức 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào ở mức 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra ở mức 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 0 0 BTMH 139.500.000 143.500.000 0 0 BTMC VRTL 139.500.000 143.500.000 0 0 BTMC SJC 139.500.000 143.500.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.500.000 143.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.500.000 143.500.000 0 0

Ghi chú

Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể có sự chênh lệch nhỏ tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn giao dịch thực tế.